Усі зрадники залишили Нову Каховку, - Центр національного спротиву

Усіх активних зрадників росіяни вивезли з Нової Каховки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на місцеве підпілля.

Зазначається, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував і примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", – йдеться в повідомленні ЦНС.

Крім того, центр "закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ".

