Усі зрадники залишили Нову Каховку, - Центр національного спротиву
Усіх активних зрадників росіяни вивезли з Нової Каховки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на місцеве підпілля.
Зазначається, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував і примушував мешканців до співпраці.
"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", – йдеться в повідомленні ЦНС.
Крім того, центр "закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ".
Топ коментарі
+21 Rino Rino
показати весь коментар28.11.2022 06:30 Відповісти Посилання
+16 Єто Другоє
показати весь коментар28.11.2022 06:27 Відповісти Посилання
+12 Валентин Коваль
показати весь коментар28.11.2022 07:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прямо дежавю.
Сподіваюсь, у грудні почуємо про «складне рішення» і побачимо «відход на заздалегідь підготовлені позиції» кацапської орди!