Усі зрадники залишили Нову Каховку, - Центр національного спротиву

каховка,нова

Усіх активних зрадників росіяни вивезли з Нової Каховки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на місцеве підпілля.

Зазначається, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував і примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", – йдеться в повідомленні ЦНС.

Крім того, центр "закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вивозять із Нової Каховки медобладнання, а з Новокиївки - жителів, - Херсонська ОВА

Нова Каховка (181) державна зрада (1775) колабораціонізм (1200)
+21
Походу каци готуються з Енергодара і Каховки звалювати. підсцикають, що ЗСУ можуть їх від Мелітополя відрізати.
показати весь коментар
28.11.2022 06:30 Відповісти
+16
Надіюсь будуть утилізовані? Така їхня зрадницька доля, після їхнього використання.
показати весь коментар
28.11.2022 06:27 Відповісти
+12
Вивезли активних -- а пасивних .
показати весь коментар
28.11.2022 07:32 Відповісти
а пасивних прикопали.
показати весь коментар
28.11.2022 07:58 Відповісти
Пасивних вiддали рпц- там новий хор для гiмномiсiв збирають ...
показати весь коментар
28.11.2022 08:54 Відповісти
Нехай щастить
показати весь коментар
28.11.2022 08:02 Відповісти
Ну і що з того ? Коли війська Московії відійдуть від Нової Казочки ?
показати весь коментар
28.11.2022 08:05 Відповісти
С чего вдруг? Судя по новостям особо активных наступательных действий с нашей стороны нет. Хотя.. с Херсоном тоже как-то странно получилось.
показати весь коментар
28.11.2022 08:12 Відповісти
нуу.... наступления нет, а бавовна есть
показати весь коментар
28.11.2022 08:29 Відповісти
А тебе надо всё рассказать, показать, в квартиру занести и чтобы сам Залужный?
показати весь коментар
28.11.2022 08:40 Відповісти
Швидко у зрадників спрацював рефлекс "Anus non Ferrum". Прикопають їх кацапи серед степу широкого і нашим не треба руки бруднити об цю гидоту.
показати весь коментар
28.11.2022 08:23 Відповісти
Стремоусов один неправильно поехал или еще кто-то выедет на встречку?
показати весь коментар
28.11.2022 09:03 Відповісти
дай бог щоб кацапи десь самі утилізували , а то як у Херсоні усі хто здриснув та залишив мешканців напризволяще з пафосом повернулись наводити порядок - отака вона правда , надіюсь херсонці пошлють іх за стремоусовим та ковальовим ,адже досвід є чималий!!!
показати весь коментар
28.11.2022 09:13 Відповісти
Щось не дуже віриться, що виїхали всі гниди. Оця сволота має властивість до мімікрії. Єдина надія на місцевих людей - ну вони ж то бачили, хто чим дише
показати весь коментар
28.11.2022 10:54 Відповісти
Ну що ж, не жилося на березі Дніпра і Чорного моря, будуть жити на березі Енісея і Білого моря.
показати весь коментар
28.11.2022 11:08 Відповісти
Десь щось подібне вже відбувалося…
Прямо дежавю.
Сподіваюсь, у грудні почуємо про «складне рішення» і побачимо «відход на заздалегідь підготовлені позиції» кацапської орди!
показати весь коментар
28.11.2022 11:09 Відповісти
 
 