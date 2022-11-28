УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7608 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 661 5

Руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 млрд грн, - Гайдай

гайдай

Екоінспекція продовжує фіксувати шкоду довкіллю Луганської області та встановила, що руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень.

Про це у телеграмі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Екоінспекція продовжує фіксувати шкоду довкіллю Луганської області, нанесену агресором. Днями начальник Інспекції Анатолій Гацько разом із підрозділом ЗСУ обстежили територію будівель ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область та була знищена внаслідок ворожих обстрілів. За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн", - написав Гайдай.

За його словами, цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електроенергії, а й створював певний резерв.

Наразі Інспекція вже нарахувала шкоди довкіллю регіону на суму 442 млрд гривень.

Читайте: Унаслідок російських обстрілів в Україні знищені 3 мільйони гектарів лісів, - Зеленський

Автор: 

екологія (1382) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.11.2022 06:55 Відповісти
Країні потрібна нова енергетика - це сенс незалежності та розвитку країни, - досі "розвивались" лише гаманці монополістів, які й призвели до поточної ситуації - хтось має калькулятор в голові щоб це порахувати? https://drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing
показати весь коментар
28.11.2022 07:36 Відповісти
Централизованная энергетика - это последний механизм "государства". Без нее оно становится нах. не нужно
показати весь коментар
28.11.2022 15:59 Відповісти
Побудована в 2020 і забезпечувала Луганську область?
показати весь коментар
28.11.2022 07:53 Відповісти
просто (як такому-сякому інженеру) цікаво: які саме наслідки і від чого Аж такого (бо таке наразі відбувається скрізь, де доклалися кацапи), звідки сума, бо зелені гуманітарії дуже наївні та довірливі створіння, вірять усьому і правді і брехні.. а допомога Заходу може і скінчитися, якщо арахніди-дермаки почнут хазяйнувати "засучівши рукава"
показати весь коментар
28.11.2022 08:16 Відповісти
 
 