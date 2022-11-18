Унаслідок російських обстрілів в Україні знищені 3 мільйони гектарів лісів, - Зеленський

Унаслідок російських обстрілів в Україні знищені 3 мільйони гектарів лісів.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час звернення до студентської спільноти Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, глава Української держави нагадав, що 15-16 листопада в Індонезії відбувся саміт G20, за результатами якого погоджено спільну Балійську декларацію з 52 пунктів. За словами Зеленського, у цих пунктах відображено багато наявних глобальних проблем.

"Формально декларацію підтримала й Росія, однак реально вона порушує більшість із тих речей, які містяться в декларації. А деякі болісні глобальні проблеми, які "двадцятка" декларує вирішити, взагалі свідомо створені Росією", – зазначив Президент України.

Зокрема, він акцентував на тому, що під час саміту Російська Федерація здійснила масовану ракетну атаку проти України. Зеленський поінформував, що спочатку було випущено майже сто ракет проти об’єктів енергетики, а наступного дня – не лише проти електростанцій, а й проти об'єктів газовидобування.

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Глава Української держави також повідомив: "Росія своєю агресією знищила в нашій країні майже 3 мільйони гектарів лісів. Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисячі злочинів Росії проти довкілля".

Окрім того, він розповів, що сотні лікарень були знищені внаслідок обстрілів.

"А знаєте, скільки закладів освіти російська армія зруйнувала в Україні за 9 місяців війни? 2719 зазнали обстрілів, а 322 зруйновані повністю. Це університети, школи", – додав Зеленський.

Президент України наголосив, що російська агресія та російська брехня світові не зупиняється ні на день. У зв’язку з цим він акцентував на необхідності щодня посилювати світовий тиск на Росію. Кожен на своєму рівні може долучитися до боротьби з РФ.

"Звичайно, треба застосувати нові санкції проти Росії. Це ефективно. Потрібен новий європейський санкційний пакет. Будь ласка, захищайте цю потребу на загальноєвропейському рівні", – закликав він.

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При цьому Зеленський звернувся до ірландських студентів із проханням поширювати правду про російську-українську війну.

"Чим більше буде колективних зусиль, тим швидше ми змусимо Росію піти з української землі і виконувати зобов‘язання перед світом", – висловив переконання Президент України.