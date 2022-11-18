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Новини Війна
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Унаслідок російських обстрілів в Україні знищені 3 мільйони гектарів лісів, - Зеленський

пожежа,ліс

Унаслідок російських обстрілів в Україні знищені 3 мільйони гектарів лісів.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час звернення до студентської спільноти Ірландії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, глава Української держави нагадав, що 15-16 листопада в Індонезії відбувся саміт G20, за результатами якого погоджено спільну Балійську декларацію з 52 пунктів. За словами Зеленського, у цих пунктах відображено багато наявних глобальних проблем.

"Формально декларацію підтримала й Росія, однак реально вона порушує більшість із тих речей, які містяться в декларації. А деякі болісні глобальні проблеми, які "двадцятка" декларує вирішити, взагалі свідомо створені Росією", – зазначив Президент України.

Зокрема, він акцентував на тому, що під час саміту Російська Федерація здійснила масовану ракетну атаку проти України. Зеленський поінформував, що спочатку було випущено майже сто ракет проти об’єктів енергетики, а наступного дня – не лише проти електростанцій, а й проти об'єктів газовидобування.

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Глава Української держави також повідомив: "Росія своєю агресією знищила в нашій країні майже 3 мільйони гектарів лісів. Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисячі злочинів Росії проти довкілля".

Окрім того, він розповів, що сотні лікарень були знищені внаслідок обстрілів.

"А знаєте, скільки закладів освіти російська армія зруйнувала в Україні за 9 місяців війни? 2719 зазнали обстрілів, а 322 зруйновані повністю. Це університети, школи", – додав Зеленський.

Президент України наголосив, що російська агресія та російська брехня світові не зупиняється ні на день. У зв’язку з цим він акцентував на необхідності щодня посилювати світовий тиск на Росію. Кожен на своєму рівні може долучитися до боротьби з РФ.

"Звичайно, треба застосувати нові санкції проти Росії. Це ефективно. Потрібен новий європейський санкційний пакет. Будь ласка, захищайте цю потребу на загальноєвропейському рівні", – закликав він.

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При цьому Зеленський звернувся до ірландських студентів із проханням поширювати правду про російську-українську війну.

"Чим більше буде колективних зусиль, тим швидше ми змусимо Росію піти з української землі і виконувати зобов‘язання перед світом", – висловив переконання Президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) ліс (770) росія (65994) екологія (1356)


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Топ коментарі
+15
То не так страшно, бо в нас є мільярд посаджених дерев.
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18.11.2022 20:09 Відповісти
+8
Бубочка не полишає надії розпиляти бабла ще й на "мільярді дерев"?
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18.11.2022 20:11 Відповісти
+8
Так шо, виділяємо бюджет мільярд дерев, а залишок - на дороги, чи краще навпаки?
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18.11.2022 20:12 Відповісти
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То не так страшно, бо в нас є мільярд посаджених дерев.
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18.11.2022 20:09 Відповісти
Those are 1-year olds.

Only 1 of 33 will reach the age being able
to be considered a tree.
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18.11.2022 20:35 Відповісти
Тьху мільярд посадим,знайшов чим перейматься. Це ж не Херсон за три дні і до Київа за сутки!!!
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18.11.2022 20:57 Відповісти
Бубочка не полишає надії розпиляти бабла ще й на "мільярді дерев"?
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18.11.2022 20:11 Відповісти
Якщо встигне.
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18.11.2022 20:15 Відповісти
Зеля, а чего не рассказал студентам о твоей зеленой мечте - миллиарде деревьев, часть из которых высаживалась во время полномасштабной войны.
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18.11.2022 20:11 Відповісти
Так шо, виділяємо бюджет мільярд дерев, а залишок - на дороги, чи краще навпаки?
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18.11.2022 20:12 Відповісти
А что, на России нет леса? Если спалить сибирский лес поджогами (там давно уже нету советской системы траншей и других способов борьбы с массовыми пожарами) этим летом, то вот тебе санкция по продаже леса в Китай и ничего делать не надо, кроме поджогов.

Самая работающая санкция - это дырявая труба на дне Балтийского моря, которую уже соленая вода насквозь проела (внутри нету такого антикоррозийного покрытия, как снаружи). Вот это настоящая санкция. Аналогично должно быть с Турецким потоком, с трубами в Китай, Азербайджан, с Сахалинскими месторождениями, с танкерами (включая разлив нефти с экологической катастрофой, что вызовет штрафы и страховые уже точно не будут связываться), с Интернет-кабелями магистральными. Прямо внаглую в открытую это делать, боинг малазийский подтвердил, что все не так однозначно и еще 30 фейков сверху отлично работает, главное все отрицать.
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18.11.2022 20:13 Відповісти
Так ти вже цілий мУльярд висадив! Забув?!
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18.11.2022 20:14 Відповісти
не проспал свой приход. не то что ким
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18.11.2022 20:15 Відповісти
ему пое..ть сколько людей погибло после размирования чонгара - деревья он умеет считать лучше. они иски не подадут к нему и зевласти за сговор.
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18.11.2022 20:16 Відповісти
Та лес вырастет---никуда не денется. Людей наших не вернуть, десятки тысяч! Давно пора назвать реальное число погибших. И не делить на мирных и солдат.
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18.11.2022 20:31 Відповісти
Exaggeration.

3 mio ha are 30 tsd km², a whole oblast / state.

At least one Nill put additionally at the end of the number.

Ruzzia strikes one Nill at the amount of their losses,
Zelinzzkaya adds one to his losses.

And he speaks to clever and smart university students,
not dumb middle schoolers.

Political propaganda noise.
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18.11.2022 20:31 Відповісти
Простыми словами - галимый ******
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18.11.2022 21:13 Відповісти
Может мне с байденом побазарить, пока ковбой не ушел в поля вечнлй охоты?
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18.11.2022 20:32 Відповісти
Ти краще порахуй, скільки за твоєю халатності загинуло найкращих сінів і дочок України.
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18.11.2022 20:36 Відповісти
Це 30 000 квадратних кілометрів.
Дурні, спочатку ляпають, а потім думають, зеленський просто ляпає без «потім».
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18.11.2022 20:39 Відповісти
Поки не почне палати расєя нічого не зміниться
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18.11.2022 21:28 Відповісти
И спи...или 200 тысяч бабусиных смартфонов.
Дайте денег на восстановление.
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18.11.2022 21:44 Відповісти
Деревья выростут а вот сколько патриотов закатованых по подвалах в киевской,харьковской,херсонской областях то зеля не говорит
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18.11.2022 22:47 Відповісти
І не кажіть пане президент, дуже багато шкоди лісам від обстрілів, а якої шкоди завдало розмінування Чонгару і підготовка до шашличків порахувати взагалі неможливо.
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19.11.2022 00:08 Відповісти
Дурень зараз буде толкати ідею про висадку міліарда дерев.
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19.11.2022 00:21 Відповісти
Хм....а скільки лісу зараз вирубується і буде вирубуватися для опалення?
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19.11.2022 03:23 Відповісти
 
 