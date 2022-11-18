Україні вдалося переграти Росію в інформаційній війні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні вдалося переграти Російську Федерацію в інформаційній війні.
Таку думку він висловив під час звернення до студентської спільноти Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що ми дуже непогано пройшли цей шлях. Він ще не завершений, але нас стало чути. Інформація в наших руках почала бути потужною зброєю. Як на мене, тут навпаки: якщо на полі бою в Росії було більше зброї, то в інформаційному просторі ми змогли їх переграти", – сказав Зеленський.
Глава держави подякував за це всьому світові та українцям.
Топ коментарі
+14 Trevo Trow
показати весь коментар18.11.2022 19:36 Відповісти Посилання
+13 lammer ya
показати весь коментар18.11.2022 19:30 Відповісти Посилання
+13 Перехватчик
показати весь коментар18.11.2022 19:34 Відповісти Посилання
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Шашлики виявилися такою ж МАЯЧНОЮ, як і денацифікація.
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Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!
(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
П.С. Все уверены. что русня запустила первый спутник, собачек и Гагарина в космос. Только Маск знает, кстати, что это мы.
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