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Новини Війна
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Україні вдалося переграти Росію в інформаційній війні, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні вдалося переграти Російську Федерацію в інформаційній війні.

Таку думку він висловив під час звернення до студентської спільноти Ірландії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ми дуже непогано пройшли цей шлях. Він ще не завершений, але нас стало чути. Інформація в наших руках почала бути потужною зброєю. Як на мене, тут навпаки: якщо на полі бою в Росії було більше зброї, то в інформаційному просторі ми змогли їх переграти", – сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Ердоганом, який перед цим говорив із Путіним

Глава держави подякував за це всьому світові та українцям.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318)


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Топ коментарі
+14
Буба навіть випередив рашку по тотолітаризму зі своїм монопольним телемарафетом.
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18.11.2022 19:36 Відповісти
+13
Скажеш гоп, як перескочиш
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18.11.2022 19:30 Відповісти
+13
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18.11.2022 19:34 Відповісти
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Скажеш гоп, як перескочиш
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18.11.2022 19:30 Відповісти
А коли перескочиш - подивись, куди ускочив
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18.11.2022 21:22 Відповісти
Він має на увазі що в нас нема корупції
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18.11.2022 19:31 Відповісти
Ой, та да
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18.11.2022 19:34 Відповісти
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18.11.2022 19:34 Відповісти
Сумний висновок((лиш одна деталь((((Україна переграла тут рашку після 24 лютого((а до цієї дати...
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18.11.2022 19:34 Відповісти
яким чином? хоч один рот кремляді заткнули? а на мій погляд потрібно любой ціной прибрати симонян, соловйова, кисельова і т.д.
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18.11.2022 19:35 Відповісти
Бла-бла!
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18.11.2022 19:35 Відповісти
Буба навіть випередив рашку по тотолітаризму зі своїм монопольним телемарафетом.
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18.11.2022 19:36 Відповісти
За допомогою "лизодупозелефону"?
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18.11.2022 19:39 Відповісти
Вечірній побєдун
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18.11.2022 19:40 Відповісти
І ситуація з рашиськими ракетами в Польщі яскравий приклад такої перемоги.
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18.11.2022 19:42 Відповісти
Але заслуги тут твоєї ні на відсоток.
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18.11.2022 19:43 Відповісти
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18.11.2022 19:44 Відповісти
Особенно переграли в Буче и Маріуполе
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18.11.2022 19:45 Відповісти
Війна вже закінчилася?
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18.11.2022 19:46 Відповісти
в голові
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18.11.2022 19:58 Відповісти
На всіх каналах твій марахвон. Випердив, марахвонщик.
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18.11.2022 19:47 Відповісти
Повна брехня. Близький схід, латинська америка, увесь ісламський сівт, азія та частковов европа переповнені кацапською пропагандою. І вона працює, добре працює.
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18.11.2022 19:48 Відповісти
ДЕ? КОЛИ? ЯК?
Шашлики виявилися такою ж МАЯЧНОЮ, як і денацифікація.
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18.11.2022 19:50 Відповісти
Хрена себе, тут диванные войска такие, шо сами себя хреначат
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18.11.2022 19:54 Відповісти
І все завдяки "дурдому" і хорошим рускім яких туди запрошують.Чи я щось путаю?
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18.11.2022 20:13 Відповісти
Не впевнений, що Боневтік переграв росію, а українців переграв точно. За їх бюджетні гроші добре вішається локшина на їх вуха. Нові телеканали і не забувся профінансувати свого спонсора "Беню" на "1+1".
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18.11.2022 20:22 Відповісти
"У́ра-ура!"-закричали тут швамбраны все.
"У́ра-ура!" и упали - тубарибасе!
Но никто из них не умер, они все спаслись,
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!

(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
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18.11.2022 20:33 Відповісти
Так может это и есть многоходовка клоуна, чтобы убрать Залужного?
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18.11.2022 21:26 Відповісти
Партнери для цього зовсім нічого не робили, бо клован - патологичний брехун і в цьому випадку він повинен був дочекатися хоч би попередніх результатів розслідування. Всім було зрозуміло, що винною Україну ніхто не робитиме, бо цей інциндент стався виключно за повної вини паРаши.
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18.11.2022 21:37 Відповісти
И CNN, и SUN, и прочие СМИ Запада до сих пор пишут про каких-то "прорусских сепаратистах", что воюют с Украиной на Донбассе.
П.С. Все уверены. что русня запустила первый спутник, собачек и Гагарина в космос. Только Маск знает, кстати, что это мы.
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18.11.2022 20:51 Відповісти
Як заїї-али ці зечмобіки....
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18.11.2022 21:27 Відповісти
А про то шо ***** тіпа Вовка і шуфрича почала вилізати, і справи СБУ проти волонтерів зєля не хоче розказати?
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18.11.2022 21:34 Відповісти
Слухаеш цього дядька і здается в нього з головою не все добре, і вже давно, сюрреалізм якиїс з глобалізмом на базі брехні.
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18.11.2022 22:14 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Стамбульский злив України ?

Голова фракції "Слуга народу" в ВР України Давид Арахамія веде переговори з представниками олігархічних структур РФ Дмитром Мазепіним і Романом Абрамовичем, щодо умов початку переговорного процесу між РФ і Україною.

З російської сторони це курується секретарем РБ РФ Патрушевим, зі сторони України Арахамія замикається на Зеленському в обхід Єрмака. ‎
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19.11.2022 00:10 Відповісти
 
 