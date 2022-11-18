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Новости Война
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Украине удалось переиграть Россию в информационной войне, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине удалось обыграть Российскую Федерацию в информационной войне.

Такое мнение он высказал во время обращения к студенческому сообщество Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы очень неплохо прошли этот путь. Он еще не завершен, но нас стали слышать. Информация в наших руках стала быть мощным оружием. По-моему, здесь наоборот: если на поле боя в России было больше оружия, то в информационном пространстве мы смогли их переиграть", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Эрдоганом, который перед этим говорил с Путиным

Глава государства поблагодарил за это весь мир и украинцев.

Зеленский Владимир (20835)


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Топ комментарии
+14
Буба навіть випередив рашку по тотолітаризму зі своїм монопольним телемарафетом.
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18.11.2022 19:36 Ответить
+13
Скажеш гоп, як перескочиш
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18.11.2022 19:30 Ответить
+13
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18.11.2022 19:34 Ответить
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Скажеш гоп, як перескочиш
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18.11.2022 19:30 Ответить
А коли перескочиш - подивись, куди ускочив
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18.11.2022 21:22 Ответить
Він має на увазі що в нас нема корупції
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18.11.2022 19:31 Ответить
Ой, та да
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18.11.2022 19:34 Ответить
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18.11.2022 19:34 Ответить
Сумний висновок((лиш одна деталь((((Україна переграла тут рашку після 24 лютого((а до цієї дати...
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18.11.2022 19:34 Ответить
яким чином? хоч один рот кремляді заткнули? а на мій погляд потрібно любой ціной прибрати симонян, соловйова, кисельова і т.д.
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18.11.2022 19:35 Ответить
Бла-бла!
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18.11.2022 19:35 Ответить
Буба навіть випередив рашку по тотолітаризму зі своїм монопольним телемарафетом.
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18.11.2022 19:36 Ответить
За допомогою "лизодупозелефону"?
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18.11.2022 19:39 Ответить
Вечірній побєдун
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18.11.2022 19:40 Ответить
І ситуація з рашиськими ракетами в Польщі яскравий приклад такої перемоги.
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18.11.2022 19:42 Ответить
Але заслуги тут твоєї ні на відсоток.
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18.11.2022 19:43 Ответить
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18.11.2022 19:44 Ответить
Особенно переграли в Буче и Маріуполе
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18.11.2022 19:45 Ответить
Війна вже закінчилася?
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18.11.2022 19:46 Ответить
в голові
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18.11.2022 19:58 Ответить
На всіх каналах твій марахвон. Випердив, марахвонщик.
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18.11.2022 19:47 Ответить
Повна брехня. Близький схід, латинська америка, увесь ісламський сівт, азія та частковов европа переповнені кацапською пропагандою. І вона працює, добре працює.
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18.11.2022 19:48 Ответить
ДЕ? КОЛИ? ЯК?
Шашлики виявилися такою ж МАЯЧНОЮ, як і денацифікація.
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18.11.2022 19:50 Ответить
Хрена себе, тут диванные войска такие, шо сами себя хреначат
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18.11.2022 19:54 Ответить
І все завдяки "дурдому" і хорошим рускім яких туди запрошують.Чи я щось путаю?
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18.11.2022 20:13 Ответить
Не впевнений, що Боневтік переграв росію, а українців переграв точно. За їх бюджетні гроші добре вішається локшина на їх вуха. Нові телеканали і не забувся профінансувати свого спонсора "Беню" на "1+1".
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18.11.2022 20:22 Ответить
"У́ра-ура!"-закричали тут швамбраны все.
"У́ра-ура!" и упали - тубарибасе!
Но никто из них не умер, они все спаслись,
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!

(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
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18.11.2022 20:33 Ответить
Так может это и есть многоходовка клоуна, чтобы убрать Залужного?
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18.11.2022 21:26 Ответить
Партнери для цього зовсім нічого не робили, бо клован - патологичний брехун і в цьому випадку він повинен був дочекатися хоч би попередніх результатів розслідування. Всім було зрозуміло, що винною Україну ніхто не робитиме, бо цей інциндент стався виключно за повної вини паРаши.
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18.11.2022 21:37 Ответить
И CNN, и SUN, и прочие СМИ Запада до сих пор пишут про каких-то "прорусских сепаратистах", что воюют с Украиной на Донбассе.
П.С. Все уверены. что русня запустила первый спутник, собачек и Гагарина в космос. Только Маск знает, кстати, что это мы.
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18.11.2022 20:51 Ответить
Як заїї-али ці зечмобіки....
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18.11.2022 21:27 Ответить
А про то шо ***** тіпа Вовка і шуфрича почала вилізати, і справи СБУ проти волонтерів зєля не хоче розказати?
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18.11.2022 21:34 Ответить
Слухаеш цього дядька і здается в нього з головою не все добре, і вже давно, сюрреалізм якиїс з глобалізмом на базі брехні.
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18.11.2022 22:14 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html Стамбульский злив України ?

Голова фракції "Слуга народу" в ВР України Давид Арахамія веде переговори з представниками олігархічних структур РФ Дмитром Мазепіним і Романом Абрамовичем, щодо умов початку переговорного процесу між РФ і Україною.

З російської сторони це курується секретарем РБ РФ Патрушевим, зі сторони України Арахамія замикається на Зеленському в обхід Єрмака. ‎
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19.11.2022 00:10 Ответить
 
 