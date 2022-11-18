Украине удалось переиграть Россию в информационной войне, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Украине удалось обыграть Российскую Федерацию в информационной войне.
Такое мнение он высказал во время обращения к студенческому сообщество Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что мы очень неплохо прошли этот путь. Он еще не завершен, но нас стали слышать. Информация в наших руках стала быть мощным оружием. По-моему, здесь наоборот: если на поле боя в России было больше оружия, то в информационном пространстве мы смогли их переиграть", – сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил за это весь мир и украинцев.
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+14 Trevo Trow
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+13 lammer ya
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+13 Перехватчик
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Шашлики виявилися такою ж МАЯЧНОЮ, як і денацифікація.
"У́ра-ура!" и упали - тубарибасе!
Но никто из них не умер, они все спаслись,
Всех они вдруг победили и поднялись ввысь!
(Л. Кассиль, "Кондуит и Швамбрания")
П.С. Все уверены. что русня запустила первый спутник, собачек и Гагарина в космос. Только Маск знает, кстати, что это мы.
Голова фракції "Слуга народу" в ВР України Давид Арахамія веде переговори з представниками олігархічних структур РФ Дмитром Мазепіним і Романом Абрамовичем, щодо умов початку переговорного процесу між РФ і Україною.
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