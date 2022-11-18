Украине удалось переиграть Россию в информационной войне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине удалось обыграть Российскую Федерацию в информационной войне.

Такое мнение он высказал во время обращения к студенческому сообщество Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что мы очень неплохо прошли этот путь. Он еще не завершен, но нас стали слышать. Информация в наших руках стала быть мощным оружием. По-моему, здесь наоборот: если на поле боя в России было больше оружия, то в информационном пространстве мы смогли их переиграть", – сказал Зеленский.

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Глава государства поблагодарил за это весь мир и украинцев.