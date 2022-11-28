УКР
28 листопада на Запоріжжі діятимуть графіки погодинних відключень світла. ІНФОГРАФІКА

У Запорізькій області 28 листопада запроваджують графіки погодинних стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "ПІК".

Графіки діятимуть із 06:00 ранку. Водночас відключення розпочинаються із першої черги.

"Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги - 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень", - йдеться у повідомленні.

28 листопада на Запоріжжі діятимуть графіки погодинних відключень світла 01

Країні потрібна нова енергетика - це сенс незалежності та розвитку країни, - досі "розвивались" лише гаманці монополістів, які й призвели до поточної ситуації - хтось має калькулятор в голові щоб це порахувати? https://drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing
28.11.2022 07:42 Відповісти
Та к а кто продал монополистам облэнерго?Последние два були переданы в момент подписания мовного закона в 2019-го под шумок.А сколько Юля их загнала причем россиянам никто и не вспоминает.
28.11.2022 07:45 Відповісти
 
 