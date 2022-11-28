28 листопада на Запоріжжі діятимуть графіки погодинних відключень світла. ІНФОГРАФІКА
У Запорізькій області 28 листопада запроваджують графіки погодинних стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "ПІК".
Графіки діятимуть із 06:00 ранку. Водночас відключення розпочинаються із першої черги.
"Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги - 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень", - йдеться у повідомленні.
