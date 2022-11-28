В Одесі поновлено роботу електротранспорту

28 листопада в Одесі трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком.

Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Одеса. Міський електротранспорт поновив роботу. 28 листопада трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві трамваї на семи маршрутах тимчасово замінять автобусами