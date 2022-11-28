УКР
В Одесі поновлено роботу електротранспорту

тролейбус

28 листопада в Одесі трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком.

Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Одеса. Міський електротранспорт поновив роботу. 28 листопада трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком", - йдеться в повідомленні.

і завтра знову не вийдуть через обстріли
показати весь коментар
28.11.2022 08:57 Відповісти
Вже всі повернулись в депо. Недовго музика грала.
показати весь коментар
28.11.2022 10:47 Відповісти
Вже горять транфоратори міські поміж домами.Не витримують частих включень через стрибки струму.В одному квартилі одразу два в Одесі.
показати весь коментар
28.11.2022 15:37 Відповісти
 
 