В Одесі поновлено роботу електротранспорту
28 листопада в Одесі трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком.
Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
"Одеса. Міський електротранспорт поновив роботу. 28 листопада трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути згідно з графіком", - йдеться в повідомленні.
