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Президент Румунії закликав до посилення НАТО у Східній Європі

йоганніс

Румунія вважає, що треба прискорити стратегію НАТО, яка передбачає збільшення присутності сил альянсу на східному фланзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента Румунії Клауса Йоганніса.

Лідери НАТО затвердили наприкінці червня на саміті у Мадриді нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. Згідно з цими планами, на східному фланзі альянсу чисельність сил високої готовності буде збільшена до 300 тисяч людей. Повідомляється, що рівень існуючих бойових груп буде підвищено до бригадного там і тоді, де і коли це буде потрібно.

Йоганніс подякував Столтенбергу за його зусилля з координації модернізації НАТО і повідомив про необхідність сильніших сил стримування на східному фланзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну: чим більше військової допомоги, тим сильніша буде позиція Києва на переговорах, - Столтенберг

"Реалізація Стратегічної концепції призведе до підвищення ролі нашого альянсу, від якого залежить не лише безпека євроатлантичного простору, а й стабільність міжнародного ладу", - додав президент Румунії.

Раніше повідомлялося, що посилення сил НАТО на сході має відбутися 2023 року. Крім того, альянс планує розмістити на передових позиціях озброєння та техніку, щоб швидше реагувати у разі виникнення такої необхідності.Президент США Джо Байден раніше оголосив про значне посилення американської військової присутності в Європі.

Автор: 

НАТО (6638) Румунія (1202) Йоганніс Клаус (63)


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«Немає у цьому світі дрібніше, сволочніше і хамовитіше особини, ніж кацап. Народжений у нацистській країні, вигодуваний пропагандою нацизму, цей виродок ніколи не стане Людиною. Його країна не має друзів - або холуї, або вороги. Його країна здатна лише загрожувати, принижувати та вбивати. І за збереження цього статусу Росією рядовий кацап готовий пожертвувати власним життям, життям своїх батьків та дітей, якістю життя власного народу. Воістину: кацапи - звірі. Люті, кровожерливі, але... смертні. (А. І. Солженіцин)
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28.11.2022 20:57 Відповісти
Русский - это переходная ветвь от орангутана к человеку. У. Черчилль
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28.11.2022 21:31 Відповісти
Наразі, так і не завершившись, процес розвитку "перехідної руської вєтві" пішов у зворотньому напрямку...
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29.11.2022 01:52 Відповісти
Ну шевелеться але трохи запіздало чи думали що їх не зачіпають і гуй з ним.... Руминам респект бо допомагають і дуже сильно
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28.11.2022 21:38 Відповісти
 
 