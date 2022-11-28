Президент Румунії закликав до посилення НАТО у Східній Європі

Румунія вважає, що треба прискорити стратегію НАТО, яка передбачає збільшення присутності сил альянсу на східному фланзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента Румунії Клауса Йоганніса.

Лідери НАТО затвердили наприкінці червня на саміті у Мадриді нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. Згідно з цими планами, на східному фланзі альянсу чисельність сил високої готовності буде збільшена до 300 тисяч людей. Повідомляється, що рівень існуючих бойових груп буде підвищено до бригадного там і тоді, де і коли це буде потрібно.

Йоганніс подякував Столтенбергу за його зусилля з координації модернізації НАТО і повідомив про необхідність сильніших сил стримування на східному фланзі.

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"Реалізація Стратегічної концепції призведе до підвищення ролі нашого альянсу, від якого залежить не лише безпека євроатлантичного простору, а й стабільність міжнародного ладу", - додав президент Румунії.

Раніше повідомлялося, що посилення сил НАТО на сході має відбутися 2023 року. Крім того, альянс планує розмістити на передових позиціях озброєння та техніку, щоб швидше реагувати у разі виникнення такої необхідності.Президент США Джо Байден раніше оголосив про значне посилення американської військової присутності в Європі.