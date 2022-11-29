ЗСУ потроху просуваються у бік Сватового та Кремінної на Луганщині, - Гайдай

ЗСУ потроху просуваються в бік Сватового та Кремінної на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обстановка на Луганщині складна, бої тривають практично безперервно.

"Ситуація на лінії фронту достатньо важка, всі деокуповані села досі ще обстрілюються. Бої тривають постійно, цілодобово. Все одно (ЗСУ. - Ред.) по трохи просуваються, чітко тримають лінію оборони і навіть вдається попри складні погодні умови все таки потроху просуватися вже далі, в бік Сватового та Кремінної", - уточнив Гайдай.

Також зазначається, що у деокупованих селах Луганщини проблем з харчами немає. Постійно підвозять проднабори. Сьогодні до Невського відправляють 200 наборів та 150 буханок хліба, з розрахунку на кожну людину. У Невському нині залишаються до 150 осіб.

"Наполягаємо на евакуації зі звільнених населених пунктів через постійні обстріли ворога. Охочих небагато. Є кричущі випадки, коли знаходимо дітей, батьки яких не схотіли їхати. Але це поодинокі випадки. Евакуація з Луганщини триває, людей вивозять вглиб країни у відносно мирні області. За домовленістю з нашими міжнародними партнерами маємо можливість відправляти людей з різними хворобами на довготривале лікування в Чехію. Зараз якраз формуємо список на від‘їзд. Дітям на окупованих територіях (там, де не проходили активні бойові дії), які мають інтернет, вчителі, які там теж залишилися, допомагають навчатися дистанційно за українською програмою. Випадки поодинокі й таємні", - йдеться у повідомленні.

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