Світло на Полтавщині подаватимуть щочотири години, - ОВА
На Полтавщині електроенергію 29 листопада подаватимуть на дві години, а потім відключатимуть на чотири.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в області 29 листопада застосовані погодинні відключення електроенергії.
"Відключають відразу дві черги, тож 2 години світло в оселях буде, 4 години - ні", - пояснив Лунін.
Він також наголосив, що це вимушені дії з огляду на надані Полтавщині на поточну добу обсяги споживання електроенергії.
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Голова ода повідомляє:стрільби,відключення,попалинепопали...
А що зроблено?
Де альтернативні генерації енергії?
Вітер,вода,сонце???
Може замість оплати цьому інформатору треба купити маленьку гес чи вітрячок??