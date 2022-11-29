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Світло на Полтавщині подаватимуть щочотири години, - ОВА

світло,світла,відключення,віялові

На Полтавщині електроенергію 29 листопада подаватимуть на дві години, а потім відключатимуть на чотири.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в області 29 листопада застосовані погодинні відключення електроенергії.

"Відключають відразу дві черги, тож 2 години світло в оселях буде, 4 години - ні", - пояснив Лунін.

Він також наголосив, що це вимушені дії з огляду на надані Полтавщині на поточну добу обсяги споживання електроенергії.

Також читайте: У Києві екстрені відключення, світло вмикатиметься почергово, перерва становитиме не більше 5 годин, - ДТЕК

Автор: 

електроенергія (6286) Електрика (2042) Лунін Дмитро (73) відключення світла (1100) Полтавська область (1160)


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Коли вже ці гаврили,повідомляли,почнуть щось робити,а не повідомляти?
Голова ода повідомляє:стрільби,відключення,попалинепопали...
А що зроблено?
Де альтернативні генерації енергії?
Вітер,вода,сонце???
Може замість оплати цьому інформатору треба купити маленьку гес чи вітрячок??
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29.11.2022 12:02 Відповісти
 
 