Світло на Полтавщині подаватимуть щочотири години, - ОВА

На Полтавщині електроенергію 29 листопада подаватимуть на дві години, а потім відключатимуть на чотири.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в області 29 листопада застосовані погодинні відключення електроенергії.

"Відключають відразу дві черги, тож 2 години світло в оселях буде, 4 години - ні", - пояснив Лунін.

Він також наголосив, що це вимушені дії з огляду на надані Полтавщині на поточну добу обсяги споживання електроенергії.

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