Школа з Барнаула, що спеціалізується на інженерній освіті, пропонує окупантам дитячу працю для ремонту та модернізації безпілотників.

Про це повідомило місцеве видання "Новости Алтая", інформує Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, зайнятися відновленням пошкоджених квадрокоптерів та їхньою відправкою на фронт планує школа №53 міста Барнаула. Цей заклад спеціалізується на поглибленому навчанні школярів програмування та інженерної освіти.

"Учні разом із педагогами їх відновлюватимуть, і за допомогою волонтерів відправлятимуть на передову. У майбутньому планують навіть модифікувати дрони для підвищення їхньої надійності та ефективності", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, там додали, що всі росіяни можуть приносити будь-які квадрокоптери до школи за адресою м. Барнаул, пр. Космонавтів, 23.