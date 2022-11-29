Дрони для російських окупантів ремонтуватимуть школярі з Алтаю
Школа з Барнаула, що спеціалізується на інженерній освіті, пропонує окупантам дитячу працю для ремонту та модернізації безпілотників.
Про це повідомило місцеве видання "Новости Алтая", інформує Цензор.НЕТ.
За даними росЗМІ, зайнятися відновленням пошкоджених квадрокоптерів та їхньою відправкою на фронт планує школа №53 міста Барнаула. Цей заклад спеціалізується на поглибленому навчанні школярів програмування та інженерної освіти.
"Учні разом із педагогами їх відновлюватимуть, і за допомогою волонтерів відправлятимуть на передову. У майбутньому планують навіть модифікувати дрони для підвищення їхньої надійності та ефективності", - йдеться у повідомленні.
Крім того, там додали, що всі росіяни можуть приносити будь-які квадрокоптери до школи за адресою м. Барнаул, пр. Космонавтів, 23.
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Знакомый ITшник из Приватбанка рассказывал, что за он-лайн компьютерные игры, только через платежные системы их банка, только за сентябрь 2022 г. украинцами было оплачено 28 млн. грн.
Кто-то дроны ремонтирует на фронт, а кто-то в он-лайн игры шпилит. Причем не просто шпилит, а еще и платит за это. А там 80% - это российские и/или белорусские компании-разработчики.
Это не "новость"? Фу, фу, фу - не интересно?
Для победы Украины что важнее?
Это я к тому, что, если к ремонту беспилотников привлекли школьников, а не специалистов, то хана тем беспилотникам!