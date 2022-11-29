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Дрони для російських окупантів ремонтуватимуть школярі з Алтаю

дрон,російський

Школа з Барнаула, що спеціалізується на інженерній освіті, пропонує окупантам дитячу працю для ремонту та модернізації безпілотників.

Про це повідомило місцеве видання "Новости Алтая", інформує Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, зайнятися відновленням пошкоджених квадрокоптерів та їхньою відправкою на фронт планує школа №53 міста Барнаула. Цей заклад спеціалізується на поглибленому навчанні школярів програмування та інженерної освіти.

"Учні разом із педагогами їх відновлюватимуть, і за допомогою волонтерів відправлятимуть на передову. У майбутньому планують навіть модифікувати дрони для підвищення їхньої надійності та ефективності", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, там додали, що всі росіяни можуть приносити будь-які квадрокоптери до школи за адресою м. Барнаул, пр. Космонавтів, 23.

Автор: 

безпілотник (4435) діти (5184) ремонт (2333) росія (66461) дрони (5012)


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Топ коментарі
+8
Щоб у них руки відсохли.
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29.11.2022 10:37 Відповісти
+4
Відправляйте тих школярів разом з вчителями зразу на фронт. Там відремонтують і коптери, і мізки.
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29.11.2022 10:44 Відповісти
+2
Можно сколько угодно плеваться ядом, но ********* переводит свою экономику на военные рельсы. А что делается у нас? Военная тайна? "Не на часі"?

Знакомый ITшник из Приватбанка рассказывал, что за он-лайн компьютерные игры, только через платежные системы их банка, только за сентябрь 2022 г. украинцами было оплачено 28 млн. грн.
Кто-то дроны ремонтирует на фронт, а кто-то в он-лайн игры шпилит. Причем не просто шпилит, а еще и платит за это. А там 80% - это российские и/или белорусские компании-разработчики.

Это не "новость"? Фу, фу, фу - не интересно?
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29.11.2022 11:01 Відповісти
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Щоб у них руки відсохли.
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29.11.2022 10:37 Відповісти
Відправляйте тих школярів разом з вчителями зразу на фронт. Там відремонтують і коптери, і мізки.
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29.11.2022 10:44 Відповісти
Краще вчить мавп. Або ведмедів - це символ запоребрика.
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29.11.2022 10:46 Відповісти
Гуртки "умілі руки" з палацу піонерів стали підрозділом рашоборонпрома?
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29.11.2022 10:50 Відповісти
Можно сколько угодно плеваться ядом, но ********* переводит свою экономику на военные рельсы. А что делается у нас? Военная тайна? "Не на часі"?

Знакомый ITшник из Приватбанка рассказывал, что за он-лайн компьютерные игры, только через платежные системы их банка, только за сентябрь 2022 г. украинцами было оплачено 28 млн. грн.
Кто-то дроны ремонтирует на фронт, а кто-то в он-лайн игры шпилит. Причем не просто шпилит, а еще и платит за это. А там 80% - это российские и/или белорусские компании-разработчики.

Это не "новость"? Фу, фу, фу - не интересно?
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29.11.2022 11:01 Відповісти
Шпилит, дальше что? Не вам решать как каждый своими денегами распоряжаеться.
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29.11.2022 11:20 Відповісти
А я и не решаю. Я констатирую факты: Кто-то дроны ремонтирует на фронт, а кто-то в он-лайн игры шпилит.
Для победы Украины что важнее?
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29.11.2022 11:51 Відповісти
Предлагаешь всех школьников на заводы отправить?
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29.11.2022 12:03 Відповісти
нуну рущзге нано ремонт кенон мыльница с царпаной зерклкой и криво выпаянной нано флещкой под сони эриксон уже попадались такие птычки
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29.11.2022 12:09 Відповісти
В каком месте она переводит экономику на военные рельсы. То что школота будет дроны чинить, это показатель полной неготовности.
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29.11.2022 11:19 Відповісти
Когда-то наш владелец журнала упразднил должность верстальщика, мотивируя это тем, что, мол, нефиг платить зарплату за работу, которую любой школьник сделает за так. Пригласил знакомого школьника. Журнал продержался ровно один номер! И сдох!
Это я к тому, что, если к ремонту беспилотников привлекли школьников, а не специалистов, то хана тем беспилотникам!
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29.11.2022 11:43 Відповісти
Є такий мультик часів срср про івашку з дворца піонерів,і змія він мочив,і кощія.,,умелец".а подібні гуртки ,,авіамоделізма" потребують вмілих рук,на щастя,горілка,наркота,т а загальна деградація,швидко скорочують їх кількість.
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29.11.2022 13:56 Відповісти
 
 