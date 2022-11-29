На Одещині екстрені відключення світла
На Одещині відбуваються екстрені відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК Одеські електромережі
Як зазначається, графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу!", - йдеться у повідомленні.
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На Одещині відбуваються екстрені включення світла.
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