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На Одещині екстрені відключення світла

світло

На Одещині відбуваються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК Одеські електромережі

Як зазначається, графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ переходить на стабілізаційні відключення, - ДТЕК

Автор: 

Одеса (5544) Одеська область (3350) електроенергія (6286) ДТЕК (1989)


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Заголовок статьи не правильный. Я бы написал так -
На Одещині відбуваються екстрені включення світла.
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29.11.2022 11:03 Відповісти
Я би написав - є надія, що найближчого тижня може відбутися екстрене включення світла... Куди йде генерація, до кінця незрозуміло. Працюючих підприємств більше не стало, навпаки... І ще два: чи в Україні бува ще існує теплова генерація чи рудому знову не вистачає вугілля... І як працювати віддалено в таких умовах, до чого призивають керманичі (у провайдерів теж запаси в кумуляторах мають властивість закінчуватись) та сплачувати податки тим, хто ще бажає це робити? А... І як пояснити податковій, що ти не можеш виконати деякі свої обов'язки не з власного жлобства... А штрафують усіх у цей час вони, як зондеркоманда, що пострілами в голову добиває поранених на полі бою після виснажливої битви... Своїх поранених, не чужих. .
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29.11.2022 11:18 Відповісти
Малдаван накинув на провода "козла"
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29.11.2022 11:08 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXf5gsOsz1ArdFqIzMTyT3Q0cdziqhW-8EQe2DsutMCprSglUY4lv-aARYz_wct0UHAv-_yUp-WYeE54NjO_9Y0BtxImC1VpZ0-yhYbSQTUhQjAp54F7HJLPmr3HK7KynMxvXPkcL188g0_Ch3eswnALcC9u1msE-g0EMh7YoxwZg&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Та що ж ви не кажете?! А я навіть було спробував подумати, що слуги та їхні папіки переживають ті самі труднощі, що й решта українців. Пробував-пробував, але зрозумів, що це марна справа й перестав. Бо в мене фантазія не настільки буйна. У Буковелі обмежень із використанням електроенергії не виникає, хоча сусідні села відключають регулярно й надовго. А що, там де пани гуляють (чи напередодні вторгнення гуляли, замість до війни готуватися), холопам слід мовчати й тішитися, що в хазяїв життя усе чудово. Нехай це їх і зігріває.





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2 Comments

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29.11.2022 11:18 Відповісти
 
 