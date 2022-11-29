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Київ переходить на стабілізаційні відключення, - ДТЕК

світло

Сьогодні, 29 листопада за розпорядженням держкомпанії НЕК Укренерго, застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК. 

Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Київ переходить на стабілізаційні відключення, - ДТЕК 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві екстрені відключення, світло вмикатиметься почергово, перерва становитиме не більше 5 годин, - ДТЕК

Автор: 

Київ (19793) електроенергія (6286) ДТЕК (1989)


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Топ коментарі
+2
Тоді навіщо щось обіцяти? Кажіть чесно - нічого гарантувати не можемо, робимо що в силах, не провокуючи людей на негатив тим, що очікують відключень на 4 години, а отримують на 12-ть і більше!!!
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29.11.2022 11:13 Відповісти
+2
Просто ENTSO-E - выкладывает информацию об экспорте/импорте электроэнергии. В разрезе каждого часа. Кто. Кому. Сколько. И когда. Публично.
Вы б посмотрели бы. Интересно.
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29.11.2022 11:25 Відповісти
+1
Попередні пояснення ДТЕК були логічно обгрунтовані і викликали довіру.
Зараз обленерго посилаються на розапорядження НЕК - стабілізаційні відключення.
Таке враження, що за справу взялися зепокидькі і роблять її в притаманому стилі - гучна назва і мерзенні дії!
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29.11.2022 10:46 Відповісти
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Попередні пояснення ДТЕК були логічно обгрунтовані і викликали довіру.
Зараз обленерго посилаються на розапорядження НЕК - стабілізаційні відключення.
Таке враження, що за справу взялися зепокидькі і роблять її в притаманому стилі - гучна назва і мерзенні дії!
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29.11.2022 10:46 Відповісти
просто пошкоджена енергосистема це дуже хитка річ. багато рішень зараз тимчасові або резервні і вони не витримують перевантажень. доводиться балансувати систему аварійно.
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29.11.2022 10:57 Відповісти
Тоді навіщо щось обіцяти? Кажіть чесно - нічого гарантувати не можемо, робимо що в силах, не провокуючи людей на негатив тим, що очікують відключень на 4 години, а отримують на 12-ть і більше!!!
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29.11.2022 11:13 Відповісти
Просто ENTSO-E - выкладывает информацию об экспорте/импорте электроэнергии. В разрезе каждого часа. Кто. Кому. Сколько. И когда. Публично.
Вы б посмотрели бы. Интересно.
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29.11.2022 11:25 Відповісти
Саме про відновлення генеруючих та розподільчих систем і писав ДТЕК, це було логічно.
Що саме стабілізують відключеннями від НЕК? Не вистачає генерації? - АЕС працюють. Не вистачає розподілу? - тоді відключення мають бути різні по регіонах.
Може відлючають, бо зекодло тупе і навіть з цього робить шоу (вигляд корисної діяльності).
А може мета - зниження споживання газу (бо дешевий занадто) та продаж е/е за кордон?
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29.11.2022 12:21 Відповісти
https://youtu.be/7W40DvKkvvU

Гео Лерос о тайных переговорах Зе и путлера по поводу поставок Аммиака через Украину...
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29.11.2022 11:01 Відповісти
Гео ще той Лєрос, бо іноді його байки не ліпші ніж в Арахамії, хоча наприкінці 2021-го став якось адекватніше!
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29.11.2022 11:10 Відповісти
Ты хоть смотрел видос..чувачок..инфу Лерос получил из Эмиратов...
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29.11.2022 11:17 Відповісти
пуклер? это кто? животное кривляется.
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29.11.2022 12:03 Відповісти
У Києві можливо і до 4 годин, а от стосовно Одеси щось не схоже. Принаймні у багатьох світла не має з 6-ї ранку і досі (11:05), коли включать невідомо, а вдома в мене вчора з 00:00 до 00:00 сьогодні світло загалом було лише 7 с половиною годин. У плюс була наявність мобільного зв'язку який раніше зникав разом зі світлом!
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29.11.2022 11:08 Відповісти
яка різниця для споживача, в квартирі котрого немає електроенергії,муйня від ахметкіного Укренерго про стабілізаційні,аварійні,позапланові, планові,згідно графіку відключення його від електроенергії???
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29.11.2022 11:58 Відповісти
Тем кто думает что в Киеве манна небесная...Сидим так же без света как и все остальные.Вчера например,в 12.00 вырубили,дали в 19.00,а 21.00 снова вырубили до 1.00...Ночью был,а утром в 7.00 снова отключили.А нах.. мне свет ночью??Я ж не кошка,********* всю ночь Ото таке.У всіх нема.
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29.11.2022 12:04 Відповісти
 
 