Київ переходить на стабілізаційні відключення, - ДТЕК
Сьогодні, 29 листопада за розпорядженням держкомпанії НЕК Укренерго, застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.
Топ коментарі
+2 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар29.11.2022 11:13 Відповісти Посилання
+2 Oleg Bakhtin
показати весь коментар29.11.2022 11:25 Відповісти Посилання
+1 Alex Kalinin
показати весь коментар29.11.2022 10:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз обленерго посилаються на розапорядження НЕК - стабілізаційні відключення.
Таке враження, що за справу взялися зепокидькі і роблять її в притаманому стилі - гучна назва і мерзенні дії!
Вы б посмотрели бы. Интересно.
Що саме стабілізують відключеннями від НЕК? Не вистачає генерації? - АЕС працюють. Не вистачає розподілу? - тоді відключення мають бути різні по регіонах.
Може відлючають, бо зекодло тупе і навіть з цього робить шоу (вигляд корисної діяльності).
А може мета - зниження споживання газу (бо дешевий занадто) та продаж е/е за кордон?
Гео Лерос о тайных переговорах Зе и путлера по поводу поставок Аммиака через Украину...