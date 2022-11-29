Київ переходить на стабілізаційні відключення, - ДТЕК

Сьогодні, 29 листопада за розпорядженням держкомпанії НЕК Укренерго, застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Енергетики обіцяють докладати усіх зусиль, аби відключення електроенергії у Києві тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві екстрені відключення, світло вмикатиметься почергово, перерва становитиме не більше 5 годин, - ДТЕК