УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5446 відвідувачів онлайн
Новини
791 3

МАГАТЕ проінспектувала Чорнобильську АЕС

чаес

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Чорнобильській атомній електростанції та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" (ЦППРВ).

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

"22-24 листопада 2022 року відбулася чергова місія МАГАТЕ на ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Зокрема, представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" та "Буряківка", комплекс виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ" та лабораторії ДСП "ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що представники МАГАТЕ вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання інспектованих підприємств.

У ДІЯРУ зазначили, що представники МАГАТЕ виконували місію в Чорнобильській зоні відчуження в той час, коли російські війська здійснили чергову ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі України. Таким чином, інспектори стали безпосередніми свідками знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС та переведення об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів.

Також читайте: Наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро гірші за ЧАЕС, - Міндовкілля

Автор: 

інспекція (82) МАГАТЕ (753) ЧАЕС (545) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тепер вони не вилазитимуть з ЧАЕС, ХАЕС, Рівненьської АЕС. Це з не пуцькіну нєрви робити із ЗАЕС
показати весь коментар
29.11.2022 11:28 Відповісти
може вони ********** інспектувати кацапські станції?
показати весь коментар
29.11.2022 11:55 Відповісти
Що вони забули там? Чому вони не інспектують ЗАЕС та не дають її розграбувати терористам росіянам?

Чому вони не сидять на ядерних об'єктах рф?
показати весь коментар
29.11.2022 15:09 Відповісти
 
 