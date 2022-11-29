МАГАТЕ проінспектувала Чорнобильську АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Чорнобильській атомній електростанції та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" (ЦППРВ).

Про це повідомили в Державній інспекції ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.

"22-24 листопада 2022 року відбулася чергова місія МАГАТЕ на ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Зокрема, представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" та "Буряківка", комплекс виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ" та лабораторії ДСП "ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що представники МАГАТЕ вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання інспектованих підприємств.

У ДІЯРУ зазначили, що представники МАГАТЕ виконували місію в Чорнобильській зоні відчуження в той час, коли російські війська здійснили чергову ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі України. Таким чином, інспектори стали безпосередніми свідками знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС та переведення об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів.

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