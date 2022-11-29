Російський "Яндекс" прибирає з мап знесені в Маріуполі будинки, - омбудсмен Лубінець

Російська компанія "Яндекс" прибирає зі своїх карт будинки, які окупанти знищили в тимчасово захопленому Маріуполі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен навів приклад будинку на вулиці Азовстальській, 33: "Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності - його видалили, він перестав існувати".

За словами Лубінця, росіяни планують знести ще близько тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги. "Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя у час Другої світової війни на непотріб, який згодом викинуть", - пише омбудсмен.

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Маріупольці з понад 50 000 квартир втратили дах над головою, повідомив Лубінець.