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Новини Окуповані території
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Російський "Яндекс" прибирає з мап знесені в Маріуполі будинки, - омбудсмен Лубінець

маріуполь

Російська компанія "Яндекс" прибирає зі своїх карт будинки, які окупанти знищили в тимчасово захопленому Маріуполі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен навів приклад будинку на вулиці Азовстальській, 33: "Нині його знесли. На карті Google ще є, а в Яндексі і в реальності - його видалили, він перестав існувати".

За словами Лубінця, росіяни планують знести ще близько тисячі будинків, які не до кінця знищили під час облоги. "Аби приховати наслідки своїх бомбардувань, вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя у час Другої світової війни на непотріб, який згодом викинуть", - пише омбудсмен.

Також читайте: Росіяни в Маріуполі складають списки покинутої нерухомості для "націоналізації", - Центр національного спротиву

Маріупольці з понад 50 000 квартир втратили дах над головою, повідомив Лубінець.

Автор: 

Маріуполь (3254) окупація (6766) Яндекс (177) Лубінець Дмитро (618)


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Топ коментарі
+8
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29.11.2022 12:17 Відповісти
+1
Понатицяють своїх фанерних халабуд,знімуть пропагандистські сюжетики і через місяць все розвалиться.
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29.11.2022 12:24 Відповісти
+1
Може й не розваляться, але ті три будинки, що вони побудували, то ніщо в порівнянні з тисячами зруйнованих.
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29.11.2022 12:30 Відповісти
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29.11.2022 12:17 Відповісти
Понатицяють своїх фанерних халабуд,знімуть пропагандистські сюжетики і через місяць все розвалиться.
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29.11.2022 12:24 Відповісти
Може й не розваляться, але ті три будинки, що вони побудували, то ніщо в порівнянні з тисячами зруйнованих.
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29.11.2022 12:30 Відповісти
А що воно таке - "буденик"? Агов, копірайтери
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29.11.2022 12:25 Відповісти
А на інших то картах вони то залишилися. Чи вони гадають що всі їхнім зачуханим яндексом користуються
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29.11.2022 12:29 Відповісти
було б доречно виступити з пропозицією щоб гугл якимось особливим чином позначав такі дома, червоним кольором, наприклад
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29.11.2022 12:35 Відповісти
Яндекс може навіть піраміди собі на дупі мапі намалювати
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29.11.2022 12:44 Відповісти
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29.11.2022 13:13 Відповісти
Fuck "Яндекс". Just a fucking Google copycat. Russkies can't do shit, all they can do is steal, steal, steal. Just like China.
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29.11.2022 14:31 Відповісти
Після війни слід методично підірвати всі будинки в маскві та спб.а кацапів за їхньою звичкою загнати в землянки і нори. знищити всі залізниці та електростанції
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29.11.2022 14:34 Відповісти
 
 