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"Золота ера" між Британією та Китаєм закінчилася, - прем’єр Сунак

ріші,сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "золота ера" у відносинах між Лондоном та Пекіном добігла кінця. Він закликає переглянути підходи до політики Китаю.

Про це Сунак сказав на банкеті лорд-мера Лондона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Будемо відверті, так звана "золота ера" закінчилася разом із наївною ідеєю про те, що торгівля призведе до соціальних і політичних реформ. Але ми також не повинні спиратися на спрощену риторику часів Холодної війни", - сказав Сунак.

"Ми визнаємо, що Китай представляє систематичний виклик нашим цінностям та інтересам, виклик, який стає гострішим у міру того, як країна рухається до ще більшого авторитаризму", - сказав британський прем’єр.

Він розкритикував порушення Китаєм прав людини, водночас наголосивши, що Британія "не може просто ігнорувати значення Китаю у світових справах" щодо глобальної економічної стабільності чи проблем, таких як зміна клімату.

Дивіться: Прем’єр Британії Сунак опублікував відео на підтримку України, озвучене українцями: "Ми віримо у свободу". ВIДЕО

Він сказав, що "супротивники та конкуренти Великої Британії планують на довгострокову перспективу", згадавши Росію та Китай, і підкреслив, що Лондон "зробить еволюційний стрибок у нашому підході" до країн.

Британський прем'єр наголосив, що під його керівництвом Велика Британія не обере "статус-кво" і протистоятиме міжнародним конкурентам.

Автор: 

Велика Британія (5687) Китай (4739) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+22
А помните, сколько зрады было, когда Сунак получил пост? Помните, как кацапня и полезные дурни соревновались в *********** и оскорблениях?
Китай - это туша гидры всех диктатур, всех людоедов. Медленно, но неотвратимо мир меняется. Меняется, благодаря стойкости Украины.
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29.11.2022 12:30 Відповісти
+14
Мені він теж починає подобатись. Як мінімум не меле дурні про мир в чиїхось очах та шашлики на Великдень.
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29.11.2022 12:38 Відповісти
+8
Хех, а индус еще та штучка
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29.11.2022 12:31 Відповісти
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1. Виведення інструкторів з числа колишніх пілотів RAF з Китаю?
2. ...
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29.11.2022 12:20 Відповісти
Так самі ж Китаи і зробили -- попереводили туди всі виробництва .
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29.11.2022 12:20 Відповісти
Україна - то суперкитай, якщо Еуропа досі не роздуплилася.. хіба що НІКОЛИ у нас не буде суперкріпаків, як у віртуальній Піднебесній.. і це усім засланцям треба враховувати - це маленький мінус - і шалений ПЛЮС для реальних демократій
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29.11.2022 12:25 Відповісти
так, але є нюанс-корупція
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29.11.2022 12:31 Відповісти
корупції України реально Є ще чОму повчитися у хитрожопій корупції Китая.. "зелені арахніди" старано вчаться, обклавшися підручниками Сі, і дУУУже старається, висолопивши язика, як елітні дебіли команди Зеленського Найвеличівшивого.. сподіваюся (наївно), що 73% порозумнішали через смерті-втрати..
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29.11.2022 12:44 Відповісти
не треба флудити...корупція не в 2019 почалась...
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29.11.2022 12:48 Відповісти
..дякую, дуже дякую (Найвеличнівшиве)
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29.11.2022 13:00 Відповісти
ніби вона тільки в нас, решта святі і пухнасті, зате "вчити" як з нею "воювати" вчителів хоч відбавляй
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29.11.2022 13:10 Відповісти
Треба бути сліпим і глухим,щоб таке написати. (((
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29.11.2022 14:16 Відповісти
не перебільшуйте. Українці не будуть впахувати як китайці 10 годин на добу за миску рису. Тому "китайського економічного дива" в Україні ніколи не буде. І може то і добре....
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29.11.2022 13:48 Відповісти
..геть нема бажання шокувати Вас своїми нікчемними доходами у 1500грн за місяць, плюс те що можу заробити зверху (але швидше - ні, з урахуванням нинішньої ситуації).. з двома освітами (навіть університетськими, незаочними, як Найвеличнівшиве) в Україні нас недуже чекають дебіли, які посіли очільні місця, які не палають бажанням отримати когось розумнішого за себе, це мені дали особисто зрозуміти ще до "раннього яника".. тримайтесь там за кончених зебілів(якщо хочете вже), які, сподіваюсь, не доведуть Україну до краху.. бо все, наразі, і це головне, вирішується не в коментах на цензорі, а ЗСУ і Залужним
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29.11.2022 14:15 Відповісти
Подивіться на зарплати Китаю доя початку. Кваліфіковані (освідченні) працівники заробляють не на миску рису.
Щодо некваліфіковоної праці - є Індія, В'єтнам і т.д.
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29.11.2022 14:20 Відповісти
Та шо там дивитись? Заводи Foxconn де виробляють ці ваші макбучіки з айфончиками. Майже рабська (частково - дитяча) праця. Купа самогубств, бо навіть китайці це не витримують, постійні бунти і величезна черга за воротами з бажаючих там працювати.
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29.11.2022 16:17 Відповісти
Так це не кваліфіковані робочі. Я ж написав хто їх може замінити. А Foxconn не тільки продукцію Apple збирає (котра ще і намагається контролювати проблемні питання).
дуже скоро це питання буде вирішене роботизацією і це мабудь ще одна проблема саме для Китаю і подібних…
А от якщо Україна наприклад зможе перетягнути замовлення по програмуванню у Китаю - це буде великий +. І тому подібне.
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29.11.2022 21:32 Відповісти
А помните, сколько зрады было, когда Сунак получил пост? Помните, как кацапня и полезные дурни соревновались в *********** и оскорблениях?
Китай - это туша гидры всех диктатур, всех людоедов. Медленно, но неотвратимо мир меняется. Меняется, благодаря стойкости Украины.
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29.11.2022 12:30 Відповісти
Я теж не довіряв і теж писав. Бо хронічно терпіти не можу індусів. Занадто довго мав з ними справу. Але я вмію визнавати помилки. Тож погоджуюсь що був абсолютно не правий. Цей чоловік мені подобається все більше і більше.
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29.11.2022 12:50 Відповісти
Якось почув думку від одного політолога (емігрант з СРСР, живе в Британії, прізвище не пам'ятаю) про Сунака ще коли він з Трасс змагався. Резюме коротко: Сунак - британець на всі сто.
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29.11.2022 16:20 Відповісти
Я,як i бiльшiсть пiдписчикiв, також була проти, але зараз 👍
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29.11.2022 19:55 Відповісти
ні, не пам'ятаємо. може, розкажете як паскудно він підсиджував однопартійців і ким фінасується його родина.
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29.11.2022 15:32 Відповісти
Може хоч одного святого назвете серед політиків?
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29.11.2022 16:23 Відповісти
дебіли відали Гонконг
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29.11.2022 12:31 Відповісти
Там все по закону было.
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29.11.2022 13:03 Відповісти
Ви впевнені? Вани якраз віддали туди «розсадник» демократії . ))
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29.11.2022 14:23 Відповісти
Хех, а индус еще та штучка
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29.11.2022 12:31 Відповісти
Мені він теж починає подобатись. Як мінімум не меле дурні про мир в чиїхось очах та шашлики на Великдень.
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29.11.2022 12:38 Відповісти
В порівнянні з Зєлєю хто завгодно - мислітєль і цицерон.
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29.11.2022 13:49 Відповісти
Саме тому, що індус. У них з Китаєму відносинах холодна фаза з короткочасними загостреннями у районі Непалу.
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29.11.2022 12:41 Відповісти
його дід з бабою приїхали в Британію у 60-х роках минулого сторіччя, тож навряд він думає про відносини Індії і Китаю в своїх тезах
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29.11.2022 12:53 Відповісти
У тезах - ні. У голові - так. Доки носитиме індуське прізвище.
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29.11.2022 13:25 Відповісти
до того ж переїхали з Східної Африки, а народились в Пенджабі...
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29.11.2022 12:56 Відповісти
Он британец в третем поколении.
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29.11.2022 13:05 Відповісти
Маладец, давай усугуби кризис и разосрись с Китам. Брекзит ничему не научил.
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29.11.2022 13:06 Відповісти
китай - це лише фабрика країн заходу. Без заходу, китай - ніщо.
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29.11.2022 14:04 Відповісти
Сборочный конвейер.
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29.11.2022 14:07 Відповісти
И если этот завод встанет, то такой кризис будет, ****** все. Китай в отличии от Рашки свой капитал не на одних ресурсах сделал.
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29.11.2022 20:41 Відповісти
И если этот завод встанет, то такой кризис будет, ****** все. Китай в отличии от Рашки свой капитал не на одних ресурсах сделал.
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29.11.2022 20:44 Відповісти
Литва разосралась, і...нічого. Цьому Китаю давно пора вказати на його місце, і взятися за нього конкретно після РФ.
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29.11.2022 16:32 Відповісти
Всем ***** что там Литва с Китаем горшки побила.
А серьезно надо взяться за голову некоторым популистам и не страдать ******.
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29.11.2022 20:37 Відповісти
Це вам *****. Ви що, новий месія, що висловлюєте думку всіх?
Навчиться, хоча б, не використовувати слова, про значення яких - гадки не маєте. Я про "популістів")
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29.11.2022 22:56 Відповісти
Нет. Всем.
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03.12.2022 15:59 Відповісти
А давайте залишимо вирішувати справи британців самим британцям, якось правильніше...
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29.11.2022 13:15 Відповісти
А ще рік тому, абхазький мавпячий довпойоп - хламідія розповідав який китай кльовий. Яких вам ще не вистачає доказів, що Zeкоманда складається виключно з виродків.
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29.11.2022 14:03 Відповісти
Он всё правильно сказал, только слишком вежливо:
Китай для мира - постоянная головная боль в джоппе.
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29.11.2022 14:05 Відповісти
💥😡А що там із золотою ерою UK? Га?

Податки які сунак особисто популістськи обіцяв знизити, щоб захопити прем'єрство зараз підвищено!!! Офіційно оголошено рецесію, але кремль не проплачує пропагандистські протести і рикша все ще чіпляється за прем'єрське крісло. Ця консерва ще не вибухнула

Boris JohnsonUK ONE LOVE! 🇬🇧
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29.11.2022 15:23 Відповісти
 
 