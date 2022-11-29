"Золота ера" між Британією та Китаєм закінчилася, - прем’єр Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "золота ера" у відносинах між Лондоном та Пекіном добігла кінця. Він закликає переглянути підходи до політики Китаю.

Про це Сунак сказав на банкеті лорд-мера Лондона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Будемо відверті, так звана "золота ера" закінчилася разом із наївною ідеєю про те, що торгівля призведе до соціальних і політичних реформ. Але ми також не повинні спиратися на спрощену риторику часів Холодної війни", - сказав Сунак.

"Ми визнаємо, що Китай представляє систематичний виклик нашим цінностям та інтересам, виклик, який стає гострішим у міру того, як країна рухається до ще більшого авторитаризму", - сказав британський прем’єр.

Він розкритикував порушення Китаєм прав людини, водночас наголосивши, що Британія "не може просто ігнорувати значення Китаю у світових справах" щодо глобальної економічної стабільності чи проблем, таких як зміна клімату.

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Він сказав, що "супротивники та конкуренти Великої Британії планують на довгострокову перспективу", згадавши Росію та Китай, і підкреслив, що Лондон "зробить еволюційний стрибок у нашому підході" до країн.

Британський прем'єр наголосив, що під його керівництвом Велика Британія не обере "статус-кво" і протистоятиме міжнародним конкурентам.