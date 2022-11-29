"Золота ера" між Британією та Китаєм закінчилася, - прем’єр Сунак
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що "золота ера" у відносинах між Лондоном та Пекіном добігла кінця. Він закликає переглянути підходи до політики Китаю.
Про це Сунак сказав на банкеті лорд-мера Лондона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Будемо відверті, так звана "золота ера" закінчилася разом із наївною ідеєю про те, що торгівля призведе до соціальних і політичних реформ. Але ми також не повинні спиратися на спрощену риторику часів Холодної війни", - сказав Сунак.
"Ми визнаємо, що Китай представляє систематичний виклик нашим цінностям та інтересам, виклик, який стає гострішим у міру того, як країна рухається до ще більшого авторитаризму", - сказав британський прем’єр.
Він розкритикував порушення Китаєм прав людини, водночас наголосивши, що Британія "не може просто ігнорувати значення Китаю у світових справах" щодо глобальної економічної стабільності чи проблем, таких як зміна клімату.
Він сказав, що "супротивники та конкуренти Великої Британії планують на довгострокову перспективу", згадавши Росію та Китай, і підкреслив, що Лондон "зробить еволюційний стрибок у нашому підході" до країн.
Британський прем'єр наголосив, що під його керівництвом Велика Британія не обере "статус-кво" і протистоятиме міжнародним конкурентам.
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Щодо некваліфіковоної праці - є Індія, В'єтнам і т.д.
дуже скоро це питання буде вирішене роботизацією і це мабудь ще одна проблема саме для Китаю і подібних…
А от якщо Україна наприклад зможе перетягнути замовлення по програмуванню у Китаю - це буде великий +. І тому подібне.
Китай - это туша гидры всех диктатур, всех людоедов. Медленно, но неотвратимо мир меняется. Меняется, благодаря стойкости Украины.
А серьезно надо взяться за голову некоторым популистам и не страдать ******.
Навчиться, хоча б, не використовувати слова, про значення яких - гадки не маєте. Я про "популістів")
Китай для мира - постоянная головная боль в джоппе.
Податки які сунак особисто популістськи обіцяв знизити, щоб захопити прем'єрство зараз підвищено!!! Офіційно оголошено рецесію, але кремль не проплачує пропагандистські протести і рикша все ще чіпляється за прем'єрське крісло. Ця консерва ще не вибухнула
Boris JohnsonUK ONE LOVE! 🇬🇧