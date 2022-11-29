Наші війська готові до нової масованої ракетної атаки, - Повітряні сили
Повітряні сили України готові до можливої масованої ракетної атаки російських військ. Там закликають українців не панікувати, а дотримуватись заходів безпеки та реагувати на повітряні тривоги.
Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наші війська готові, ракети заряджені, реагуватимемо, збиватимемо, як завжди робимо. Безумовно, і громадянам потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги і реагувати на те, що кажуть органи влади, які просять все-таки дотримуватися тих заходів безпеки, які існують сьогодні для нашої країни", - сказав він.
Також, за словами Ігната, найстрашніше українці пережили у лютому-березні, коли сотні ракет летіли на голови фактично щодня. Тож зараз українців навряд чи чимось можна налякати.
Крім того, він пояснив, що до жовтня не було таких масованих атак, як останнім часом, тому що окупанти планували кількома ударами створити блекаут в Україні та накопичували для цього ракети.
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В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому. Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
Це дасть змогу зменшити залежніть від постачань озброєнь та *********** з Заходу.
Ніякі гарантії безпеки навіть від США та НАТО не повинні нас відволікати від цієї мети.
На фоні цієї війни, смертей та руйнувань - ніхто нам слова не повинен казати.
Для економічного розвитку необхідно і продавати свою нову продукцію ВПК на світовому ринку. Вона повинна там привертати більшу увагу.
Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента: галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.
Потрібно не бути "вкушеними соціальними мережами" та йти за натовпом, а думати своєю головою.
Як правило, правА не більшість, а меншість. Бо насправді індівідуально розумних людей менше, ніж звичайних.
В дискусії натовп опустить тебе до свого інтелектуального рівня та там внизу просто задавить масою.
Прості відповіді на складні питання - для дебілів.
Особисто рахували?
Я розумію Порошенка. Ці вигадки були настільки конченими, що я б на його місці теж би не став виправдовуватися. Бо тільки максимально ******* на голову могло в таке повірити. Хто б міг знать, що в Україні ажно цілих овер 38% ********? і всі принципово підуть на вибори?
Та навіть більше скажу, вже на третій місяць війни мав їхати в Бровари до нотаріуса у справах, викликав Уклон - до мене приїхав один з таких зебілів... малоосвічене, тупе хамло, яке не здатно нормально спілкуватися - виключно криком кричало, і у якого до сих пір ва всьом уінауат Порошенко, бо канфєти-ліпєцк-свінарчуки-слілкриміданбас-заработалнавайнє. Що характерно - мусарок на пенсії, думаю що попав під люстрацію при Петрі, ото й ниє, бо замість віджимать у трохи нетверезих громадян телефони і ******* бабло з гаманців, мусить баранку крутить. Абідна, панімаіш!
Скажи кацапу, что жизнь параши без ху"ла вполне себе возможна, так он изойдет слюной ненависти
Скажи порохоботу, что гецьман забытое прошлое (плохое или хорошее история рассудит) и каждый следующий президент (как и положено в демократической стране) будет избираться на выборах - реакция будет аналогичной.
Мені прикро, що українці обрали зеПоца. Одна половина забила на свій громадський обов'язок (вибори - вони не прийшли), а друга половина - обрали "по приколу", "тільки б не барига", або під дією пропаганди (серіал "Прилуга уродів" в тому числі).
Але за весь пздць що зараз відбувається однаково розплачуємось всі разом. Я на війні вже другий раз. В третьє навряд чи потягну - роки і болячки (болячки більше) даються в знаки.
Але все прелюдія. Мені прикро з одного боку, що більшість людей так легко прийняли, що їм насрали в голову. І вони бояться самі собі в цьому признатись.
А з другого боку мені все одно, оберуть Пороха на другий термін чи ні (моя думка що, нажаль, ні 🙄😒😕☹️ - повторюю, народу дуже добре насрали "про Пороха").
Президент має робити свою роботу тихо - як холодильник. А не сроїти з себе йху пойми що, попередньо проїбавши півУкраїни.
Сподіваюсь, після нашої Перемоги поц буде відповідати за все.
"Переможців не судять?" - ні, мої земляки, не в цьому випадку. Його мусять судити. Він почав перший. Про надумані суди над Порохом всі пам'ятають? Отож бо. Закон бумеранга в дії.
Якщо він не подіє, не біда. Закон Божий ніхто не відміняв. І ніякі гроші, знайомства чи "дружба з Макроном" тут не допоможуть.
Тому сподіваюсь ми всі дочекаємось нашої Перемоги та все побачимо на власні очі..
Хай Господь береже вас, українці
З повагою порохобот 28 бригади🇺🇦♥️👊
Гундосик войдет в историю, как президент, под руководством которого была выиграна многовековая война с кацапией.
А такие как ты, будут сидеть под лавкой и скулить от своей беспомощности.
доки олігократія - нації занепад.
кому ты тут ******* про истощенность украинских черноземов?
за это убивают даже держатели паев, не говоря уже про акционеров агрохолдингов
- не, хватит, димон, уже на украину ************..
Вывод..Австро-Венгрия империя не государство..Османская Империя не государство..а Британская Империя тоже...США победив Британию тоже стали незалежными...год хоть помните,?4 июля...а год забыл 😛😛😛
А вообще не дело, что генералы такие заявления делают. Эффективность ПВО, оценивают после отражения атаки.
Через пару дней после заявления руководителя Укрэнерго, что они готовы к блекауту, нам прилетело и по полсуток сидим без света по всей стране…
Виживайте.
Допомогайте ЗСУ.
Робіть те, що можете.
Заради дітей і вільної України.