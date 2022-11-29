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Новини Війна
13 023 46

Наші війська готові до нової масованої ракетної атаки, - Повітряні сили

ракета

Повітряні сили України готові до можливої масованої ракетної атаки російських військ. Там закликають українців не панікувати, а дотримуватись заходів безпеки та реагувати на повітряні тривоги.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наші війська готові, ракети заряджені, реагуватимемо, збиватимемо, як завжди робимо. Безумовно, і громадянам потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги і реагувати на те, що кажуть органи влади, які просять все-таки дотримуватися тих заходів безпеки, які існують сьогодні для нашої країни", - сказав він.

Також, за словами Ігната, найстрашніше українці пережили у лютому-березні, коли сотні ракет летіли на голови фактично щодня. Тож зараз українців навряд чи чимось можна налякати.

Крім того, він пояснив, що до жовтня не було таких масованих атак, як останнім часом, тому що окупанти планували кількома ударами створити блекаут в Україні та накопичували для цього ракети.

Також читайте: Декількома ЗРК Patriot можна закрити велику ділянку повітряного простору, - Повітряні сили

Автор: 

ракети (4094) Повітряні сили (2814) Ігнат Юрій (813)


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Топ коментарі
+28
"зе слуги" не є слугами українського народу,котрі би подібним займалися.Вони є проросійські "гастрольори" котрі "гастролюють в Україні з 2019 року
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29.11.2022 12:43 Відповісти
+21
Московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому. Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
Це дасть змогу зменшити залежніть від постачань озброєнь та *********** з Заходу.
Ніякі гарантії безпеки навіть від США та НАТО не повинні нас відволікати від цієї мети.
На фоні цієї війни, смертей та руйнувань - ніхто нам слова не повинен казати.
Для економічного розвитку необхідно і продавати свою нову продукцію ВПК на світовому ринку. Вона повинна там привертати більшу увагу.
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29.11.2022 12:30 Відповісти
+21
Брехня. Боти Коломойського, Саакашвіллі, ОПЗЖ та Тимошенко об'єдналися з Лахта-центром і всі як один топили за Зеленського.
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29.11.2022 13:08 Відповісти
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Московія як наш сусід в майбутньому нікуди не зникне, навіть, якщо після війни розпадеться на кілька країн.
В нас з'явився безцінний (та, нажаль, дуже кривавий) досвід ******** війни.
Тому. Найближчі мінімум років 20 нам потрібно розбудовувати машинобудування та створити свої виробництва ВПК для захисту країни від повторення війни.
Причому потрібно розбудовувати повний цикл свого виробництва зі створенням та набуттям ключових технологій у себе, передусім ракетних технологій, розбудову власних систем ППО та ПРО різних рівнів, високоточних та безпілотних технологій.
Це дасть змогу зменшити залежніть від постачань озброєнь та *********** з Заходу.
Ніякі гарантії безпеки навіть від США та НАТО не повинні нас відволікати від цієї мети.
На фоні цієї війни, смертей та руйнувань - ніхто нам слова не повинен казати.
Для економічного розвитку необхідно і продавати свою нову продукцію ВПК на світовому ринку. Вона повинна там привертати більшу увагу.
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29.11.2022 12:30 Відповісти
"зе слуги" не є слугами українського народу,котрі би подібним займалися.Вони є проросійські "гастрольори" котрі "гастролюють в Україні з 2019 року
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29.11.2022 12:43 Відповісти
Нагадую нашу історію:
Безпосередньо перед виборами Президента в 2019 в українському сегменті інтернета більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента: галасливих порохоботів-активістів - в інеті повно.
Проте в реалі на виборчих дільницях 73% набрав інший кандидат.
Потрібно не бути "вкушеними соціальними мережами" та йти за натовпом, а думати своєю головою.
Як правило, правА не більшість, а меншість. Бо насправді індівідуально розумних людей менше, ніж звичайних.
В дискусії натовп опустить тебе до свого інтелектуального рівня та там внизу просто задавить масою.
Прості відповіді на складні питання - для дебілів.
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29.11.2022 12:44 Відповісти
Брехня. Боти Коломойського, Саакашвіллі, ОПЗЖ та Тимошенко об'єдналися з Лахта-центром і всі як один топили за Зеленського.
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29.11.2022 13:08 Відповісти
Брехню ви кажете зараз. Гугл вам в допомогу.
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29.11.2022 13:08 Відповісти
Точно Гугл? Кацап не любить свій скрєпний яндекс?
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29.11.2022 13:16 Відповісти
більше 80 відсотків постів була за діючого на той момент Президента:

Особисто рахували?
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29.11.2022 15:37 Відповісти
Це херня. Прекрасно пам'ятаю, як з кожної праски лунало: "СВИНАРЧУКИ! ЛІПЄЦК! ВСЬО ПРАПАЛО НАС СЛІВАЙУТ! ВАЙНА ВИГАДНА ТОЛЬКА ПОРОШЕНКУ! ІЛОВАЙСЬК!" і тому подібне лайно.
Я розумію Порошенка. Ці вигадки були настільки конченими, що я б на його місці теж би не став виправдовуватися. Бо тільки максимально ******* на голову могло в таке повірити. Хто б міг знать, що в Україні ажно цілих овер 38% ********? і всі принципово підуть на вибори?
Та навіть більше скажу, вже на третій місяць війни мав їхати в Бровари до нотаріуса у справах, викликав Уклон - до мене приїхав один з таких зебілів... малоосвічене, тупе хамло, яке не здатно нормально спілкуватися - виключно криком кричало, і у якого до сих пір ва всьом уінауат Порошенко, бо канфєти-ліпєцк-свінарчуки-слілкриміданбас-заработалнавайнє. Що характерно - мусарок на пенсії, думаю що попав під люстрацію при Петрі, ото й ниє, бо замість віджимать у трохи нетверезих громадян телефони і ******* бабло з гаманців, мусить баранку крутить. Абідна, панімаіш!
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29.11.2022 14:18 Відповісти
Девятый месяц ЗСУ героически присовывают кацапам, а этим все зрада на каждом углу мерещится. Были бы проросійські "гастрольори", уже давно бы слили страну
Скажи кацапу, что жизнь параши без ху"ла вполне себе возможна, так он изойдет слюной ненависти
Скажи порохоботу, что гецьман забытое прошлое (плохое или хорошее история рассудит) и каждый следующий президент (как и положено в демократической стране) будет избираться на выборах - реакция будет аналогичной.
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29.11.2022 13:29 Відповісти
Як порохобот мушу з тобою полімізувати.
Мені прикро, що українці обрали зеПоца. Одна половина забила на свій громадський обов'язок (вибори - вони не прийшли), а друга половина - обрали "по приколу", "тільки б не барига", або під дією пропаганди (серіал "Прилуга уродів" в тому числі).
Але за весь пздць що зараз відбувається однаково розплачуємось всі разом. Я на війні вже другий раз. В третьє навряд чи потягну - роки і болячки (болячки більше) даються в знаки.

Але все прелюдія. Мені прикро з одного боку, що більшість людей так легко прийняли, що їм насрали в голову. І вони бояться самі собі в цьому признатись.
А з другого боку мені все одно, оберуть Пороха на другий термін чи ні (моя думка що, нажаль, ні 🙄😒😕☹️ - повторюю, народу дуже добре насрали "про Пороха").
Президент має робити свою роботу тихо - як холодильник. А не сроїти з себе йху пойми що, попередньо проїбавши півУкраїни.
Сподіваюсь, після нашої Перемоги поц буде відповідати за все.
"Переможців не судять?" - ні, мої земляки, не в цьому випадку. Його мусять судити. Він почав перший. Про надумані суди над Порохом всі пам'ятають? Отож бо. Закон бумеранга в дії.
Якщо він не подіє, не біда. Закон Божий ніхто не відміняв. І ніякі гроші, знайомства чи "дружба з Макроном" тут не допоможуть.

Тому сподіваюсь ми всі дочекаємось нашої Перемоги та все побачимо на власні очі..

Хай Господь береже вас, українці
З повагою порохобот 28 бригади🇺🇦♥️👊
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29.11.2022 15:05 Відповісти
Когда Гундосика повесят всей громадой на фонаре на Хрещатике - это и будут принципы демократии. Или ты про какую демократию говоришь? С Портновско-Татаровскими судами? Или с антиконституционным Офисом ***********, который всем рулит?
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29.11.2022 22:33 Відповісти
Кто вешать будет? Ты?))
Гундосик войдет в историю, как президент, под руководством которого была выиграна многовековая война с кацапией.
А такие как ты, будут сидеть под лавкой и скулить от своей беспомощности.
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30.11.2022 10:28 Відповісти
Україна - це пуп Землі. Всі шляхи ідуть через північне причорномор'я. Головний чинник стабільності на планеті - українська армія. Роззброєння України було стратегічною помилкою. Сороса і Кіссінджера - на мило.
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29.11.2022 13:47 Відповісти
до цього вього в нас найродючіші чорноземи
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29.11.2022 13:51 Відповісти
давно деградували під монокультурою соняшника... Покатайтесь по европах та взнайте що їх врожаї в 2-5 разів вище... До речі - продали вже і їх. Тому в нації як такової нічого і не лишилось, навіть газ з надр і той поділили між собою паразити №1 та паразит №2 Нафтогаз...

доки олігократія - нації занепад.
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29.11.2022 16:21 Відповісти
згоден я пропустив слово були.Але родючість величина відновлювана...
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29.11.2022 18:48 Відповісти
Ким? Ахметов та коломойський просто так владу в свої руки взяли а авагков застрелив сашка? Хто ще рипнеться? стадо 73 інакше зможе думати? не мрійте, дорого платимо за це.
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30.11.2022 01:22 Відповісти
Урожаи в Европе не выше. В Украине просто декларируют меньшую урожайность, чтобы продавать в черную. (про "в 5 раз" это ты вообще ********* )
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29.11.2022 22:35 Відповісти
какая монокультура, везде есть севооборот! лишь бы шото *********
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29.11.2022 22:36 Відповісти
москалику то в тебе засоби робити поділки з заднього отвору, в інших то знання істини що відбувається там куди ти нападаєш 😄
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30.11.2022 01:20 Відповісти
мой москалик тебе в рот не влезет, ******* псведо-украиномовный
кому ты тут ******* про истощенность украинских черноземов?

за это убивают даже держатели паев, не говоря уже про акционеров агрохолдингов
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30.11.2022 01:47 Відповісти
- вован, давай на китай **********?!
- не, хватит, димон, уже на украину ************..
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29.11.2022 14:08 Відповісти
Тобто відповідальність на цапі відбувайлі але не на демпартії? Це таке ж як в здачі херсону виненна Безугла а не зе... якщо вам за це не платять - бросайте...
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29.11.2022 16:23 Відповісти
Згоден як і 100 відсотків розумних чи просто патріотів... Але... літопис якщо гарно знаєш то скажи як позбутися олігократії, адже дурні голови перешли від совку до "урапатріотів", тобто розумової стійкості в стада обмаль... Як привести ці маси до просвітлення тоді коли мирові паразити нас кидають у вогнище/прірву... Час "кріпнути" пройшов як на мене... А ти що думаєш на рахунок модус операнди?
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29.11.2022 16:18 Відповісти
все буде Україна .. а рф буде деколонізована..
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29.11.2022 12:45 Відповісти
Фишка в том что Империя не является государством...,а посему рабZeя юридическая появилась на Свет Божий аж 12 июня 1990 года..ещё до распада дохлого Сссра...незалежная от Украины Эстонии и прочих Таджикистана США и Британии ..
Вывод..Австро-Венгрия империя не государство..Османская Империя не государство..а Британская Империя тоже...США победив Британию тоже стали незалежными...год хоть помните,?4 июля...а год забыл 😛😛😛
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29.11.2022 13:03 Відповісти
Щасти, рідненькі. Хай Бог помагає
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29.11.2022 14:06 Відповісти
"На аллаха надейся, а верблюда привязывай". Арабская мудрость.
А вообще не дело, что генералы такие заявления делают. Эффективность ПВО, оценивают после отражения атаки.
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29.11.2022 15:41 Відповісти
Вы как то определитесь,ато просим больше ПВО и тут эти победные доклады.Мы готовы!!!!После последнего(Дай БОГ) налёта кацапни,до сих пор не вычухались!!!!Полный капец,то министр обороны,я молчу про всяких люсь,докладывают ракет у русни нет....через пару дней НА!!!!!К чему эти новости,готовы????Молчите и работайте!!!Слава ЗСУ!!!
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29.11.2022 14:24 Відповісти
Как только зелень заявляет, что к чему-то готова-жди беды…
Через пару дней после заявления руководителя Укрэнерго, что они готовы к блекауту, нам прилетело и по полсуток сидим без света по всей стране…
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29.11.2022 15:45 Відповісти
А ви задайтеся питанням, хто з цього в плюсі. Згадайте в кого в країні є фінансові частки у всіх найбільших холдингах. «ДніпроАзот», ТОВ «Буковель» , «НПК-Галичина» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», ПАТ «Укртатнафта», «Центренерго», «Укрнафтобуріння», Криворізький залізорудний комбінат , ТОВ «Укртрансліт» , ПАТ «Укрнафта», Марганецький, Покровський та Полтавський гірничозбагачувальні комбінати та Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи - серед найбільших промислових споживачів електроенергії в Україні. Їх вважають одними з найбільших у світі виробників феросплавів: так, Нікопольський завод забезпечує понад 11% світового виробництва. = це все Коломойський.
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29.11.2022 19:06 Відповісти
До тех пор пока в ОП сидит российский крот Дермак,враг будет знать аренда где у на слабые точки ,где стоит ПВО и где его нет.И будет прилететь всегда.
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29.11.2022 15:27 Відповісти
Не бахвалься зря, Юрий! Цыплят по осени считают, а противовоздушную оборону оценивают после отражения атаки.
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29.11.2022 15:39 Відповісти
Безнадёга, а что ориентируясь на последний удар разве среднее арифметическое предусмотреть невозможно??? А ник ты вообщем то себе правильный выбрал,пессимист….
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29.11.2022 20:36 Відповісти
Бахвальство - доблесть?
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29.11.2022 21:06 Відповісти
А уныние разве не входит в перечень грехов??? И не бахвальство, а оптимизм.
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01.12.2022 17:37 Відповісти
Оптимизм и самоуверенность - разные вещи. Пока что исключительно второе.
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01.12.2022 19:37 Відповісти
А вот эти два качества в перечень грехов не входят. С гордыней прошу не путать. Я верю в победу Украины, поэтому чужими прапорами не прикрываюсь. Слава Украине и смерть врагам!!!
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05.12.2022 13:02 Відповісти
Я тоже верю в победу Украины. Но болтать языком - дело абсолютно не военное. Особенно когда цена этой болтовни языком может быть огогого какой высокой в случае когда ПВО пропустит даже 1 ракету.
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05.12.2022 14:48 Відповісти
Вот и ракетный удар. Ну и как помогло бахвальство Юрия? С разных мест докладывают о отключениях электричества и воды.
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05.12.2022 15:32 Відповісти
Точно шо безнадёга! Ни больше, ни меньше….
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12.12.2022 22:35 Відповісти
Когда уже наши воздушные силы будут готовы для нанесения массированного удара по рашистской мацкве , Питеру, воронежу, смоленску, ростову и т.д. ????
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29.11.2022 20:32 Відповісти
Будет, когда шапито 95, разберется с коррупцией и саботажем профанов на всех уровнях. Когда сократит чинуш всех мастей, по всем направлениям которые не нужны в военное время. А пока что - волонтеры по копейкам собирают на вспомогательное оборудование на передовой, а шапито делает вид что их это не касается.
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01.12.2022 19:40 Відповісти
Зберігайте спокій.
Виживайте.
Допомогайте ЗСУ.
Робіть те, що можете.
Заради дітей і вільної України.
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30.11.2022 00:56 Відповісти
Меньше слов -- а больше дела
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30.11.2022 08:41 Відповісти
 
 