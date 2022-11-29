Координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн прибув з візитом до України

Координатор Державного департаменту США із санкцій Джим О’Браєн прибув із візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план - незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ діють повільно: Україна та США працюють над підвищенням ефективності тиску на Росію