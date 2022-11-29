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Координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн прибув з візитом до України

держдеп

Координатор Державного департаменту США із санкцій Джим О’Браєн прибув із візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план - незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ діють повільно: Україна та США працюють над підвищенням ефективності тиску на Росію

Автор: 

візит (1623) Держдепартамент США (1654) санкції (12273) Брінк Бріджит (236)


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Фінансування рашистської пітьми, а значить і її війна з Україною і Світом, продовжиться.
Наче і загроза ядерних ударів по території нашої держави під тиском Китаю й Індії знизилась, і мобілізація на пітьмі виявилась не такою страшною силою, і ціна на її нафту поволі знижується... Ан ніт, не визнаватимуть її США спонсором тероризму.
Виходить, що це є частиною домовленостей між Америкою і Китаєм не знищувати пітьму, а дозволити їй ще трохи повоювати у відносно комфортних для неї умовах.
А українцям, які зараз на фронті, або йдуть за викликами у військомати, або ж працюють в тилу без світла і тепла, та й усьому нашому народу потрібна мужність випити свою чашу до дна: нехай мене залишить все, а мужність не залише.
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29.11.2022 13:29 Відповісти
Це у вас в конторі таке видають?)))
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29.11.2022 13:33 Відповісти
Координатора також цікавить боротьба із корупцією в Україні. Так, хлопчики і дівчатка, в Америці прийшли до влади республіканці і вже почались запеклі дебати по бюджету і центром цих дебат військова допомога Україні. Наших політиків (і вас попереджали, що так буде, курва мать!!!!) дуже цікавлять певні особи в оточені українського президента.
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29.11.2022 13:32 Відповісти
віддати вушиву, немиту, бородату олігархічну бабусю, разом з іншими олігархами під американське правосуддя !!!
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29.11.2022 13:35 Відповісти
Бабуся це тільки початок)
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29.11.2022 13:39 Відповісти
Зачекайте, а де Макфол? ))
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29.11.2022 14:10 Відповісти
 
 