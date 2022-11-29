Координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн прибув з візитом до України
Координатор Державного департаменту США із санкцій Джим О’Браєн прибув із візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план - незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію", - йдеться в повідомленні.
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Наче і загроза ядерних ударів по території нашої держави під тиском Китаю й Індії знизилась, і мобілізація на пітьмі виявилась не такою страшною силою, і ціна на її нафту поволі знижується... Ан ніт, не визнаватимуть її США спонсором тероризму.
Виходить, що це є частиною домовленостей між Америкою і Китаєм не знищувати пітьму, а дозволити їй ще трохи повоювати у відносно комфортних для неї умовах.
А українцям, які зараз на фронті, або йдуть за викликами у військомати, або ж працюють в тилу без світла і тепла, та й усьому нашому народу потрібна мужність випити свою чашу до дна: нехай мене залишить все, а мужність не залише.