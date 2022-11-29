"Пункти незламності" будуть забезпечені терміналами Starlink, - Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації планує згодом встановити термінали супутникового зв’язку Starlink в "пунктах незламності".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над "пунктами незламності" у всій країні. І там також згодом будуть Starlink".
Федоров також повідомив, що в деокупованому Херсону відкрили вже 20 точок публічного зв'язку, ще 40 запрацюють у найближчі тиждень-два. Далі такі точки Wi-Fi будуть створені в області.
Він наголосив, що по всій країні будуть тисячі публічних точок Wi-Fi.
Топ коментарі
+8 Garry Dron #477536
показати весь коментар29.11.2022 14:59 Відповісти Посилання
+7 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар29.11.2022 13:57 Відповісти Посилання
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар29.11.2022 14:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому не працює зв'язок?
Немає електрики на вишках?
Хай ставлять генератори !
Ми сплачуємо послуги, які не надаються!
Зе виродки вимагають від місцевої влади фінансувати ці палатки, а по Зомбо
марафону триндять що це Зе ледь не зі своєї кишені фінансує обігрів Українців.
Зе влада це нащадки Януковоща і ригів.
И только ПОТОМ хвастайтесь мол "мы сделаем". А то на бумаге - даже генератор есть, а на деле нет света = нет света.
А людям варто ігнорувати заклики "осередка зедіареї" на Банковій і займатися облаштуванням пугктів обігріву.