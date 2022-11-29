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"Пункти незламності" будуть забезпечені терміналами Starlink, - Мінцифри

starlink,старлінк

Міністерство цифрової трансформації планує згодом встановити термінали супутникового зв’язку Starlink в "пунктах незламності".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над "пунктами незламності" у всій країні. І там також згодом будуть Starlink".

Федоров також повідомив, що в деокупованому Херсону відкрили вже 20 точок публічного зв'язку, ще 40 запрацюють у найближчі тиждень-два. Далі такі точки Wi-Fi будуть створені в області.

Він наголосив, що по всій країні будуть тисячі публічних точок Wi-Fi.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про ситуацію з пунктами обігріву: Українці потребують єдиної команди, а не політичної штовханини

Автор: 

Федоров Михайло (893) Мінцифри (1217) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+8
ПРІКОЛ - У БЮДЖЕТІ НЕ ВИДІЛЕНІ ГРОЩІ НА ЦІ "ЦЕНТРИ НЕЗЛАМНОСТІ".
Зе виродки вимагають від місцевої влади фінансувати ці палатки, а по Зомбо
марафону триндять що це Зе ледь не зі своєї кишені фінансує обігрів Українців.
Зе влада це нащадки Януковоща і ригів.
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29.11.2022 14:59 Відповісти
+7
Макс їх безкоштовно тобі надає? Це його звичайний бізнес. І якщо ти не купиш то він постраждає. А те що він викручував Україні руки вимогою платити за користування десятки тисяч доларів за юніт, тобто в рази дорожче ніж всім іншим, тебе значить не здивувало. Він звичайний скоробагатько без принципів. Та ще й невідомо звідки гроші. Не здивуюсь, якщо знайдуть джерела напрямком з кацапії.
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29.11.2022 13:57 Відповісти
+6
Може краще мінцифри зобов'язало б компанії стільникового зв'язку забезпечити нормальну роботу?

Чому не працює зв'язок?
Немає електрики на вишках?
Хай ставлять генератори !

Ми сплачуємо послуги, які не надаються!
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29.11.2022 14:24 Відповісти
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Подякувати потрібно Ілону Маску і вибачитись за тих наших ідіотів,які змішували його з лайном...Так,він пропонував неприйнятні для нас умови перемир"я,але про це потрібно було сказати спокійно,з повагою...Якщо тих високопоставлених гівнюків,що його обзивали шляк трафить того ніхто і не помітить,але якщо старлінку в Україні не буде - наша артилерія сліпа...
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29.11.2022 13:42 Відповісти
Макс їх безкоштовно тобі надає? Це його звичайний бізнес. І якщо ти не купиш то він постраждає. А те що він викручував Україні руки вимогою платити за користування десятки тисяч доларів за юніт, тобто в рази дорожче ніж всім іншим, тебе значить не здивувало. Він звичайний скоробагатько без принципів. Та ще й невідомо звідки гроші. Не здивуюсь, якщо знайдуть джерела напрямком з кацапії.
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29.11.2022 13:57 Відповісти
маск - це звичайний бізнесмен, який на хайпі заробляє мільярди. А ти звичайний довпойоп, який сприймає всі висери маска, за правду.
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29.11.2022 14:09 Відповісти
Може краще мінцифри зобов'язало б компанії стільникового зв'язку забезпечити нормальну роботу?

Чому не працює зв'язок?
Немає електрики на вишках?
Хай ставлять генератори !

Ми сплачуємо послуги, які не надаються!
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29.11.2022 14:24 Відповісти
Хитрий ти який. Хочеш за абонентську плату по телефону розмовляти. А хто ж тоді буде купувати радіостанції по 30 тисяч гривень, як, наприклад, запропонували керівники того ж таки Ірпеня. Така собі турбота про місцевих громадян, щоб мали можливість викликати швидку чи там поліцію. Кажуть, що це зовсім недорого. Як по мені, то дешевше до відділку поліції чи лікарняної установи на таксі їхати чи власному транспорті.
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29.11.2022 14:31 Відповісти
ПРІКОЛ - У БЮДЖЕТІ НЕ ВИДІЛЕНІ ГРОЩІ НА ЦІ "ЦЕНТРИ НЕЗЛАМНОСТІ".
Зе виродки вимагають від місцевої влади фінансувати ці палатки, а по Зомбо
марафону триндять що це Зе ледь не зі своєї кишені фінансує обігрів Українців.
Зе влада це нащадки Януковоща і ригів.
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29.11.2022 14:59 Відповісти
Угу-угу. В школы поставьте на Подоле, могу адреса дать. Вот прям придите и сделайте - а не скиньте директору (а та - замдиректора и завхозу) задачу организовать "как угодно".
И только ПОТОМ хвастайтесь мол "мы сделаем". А то на бумаге - даже генератор есть, а на деле нет света = нет света.
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29.11.2022 15:06 Відповісти
Виборці зелайна повинні власним коштом купити собі Старлінки! Всі 73 дупоголових.
А людям варто ігнорувати заклики "осередка зедіареї" на Банковій і займатися облаштуванням пугктів обігріву.
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29.11.2022 15:21 Відповісти
І це все, що може зробити влада-пункти піарності?
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29.11.2022 15:27 Відповісти
Як завжди
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29.11.2022 16:58 Відповісти
В село один, а то прокинемось, а війна скінчилась
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29.11.2022 17:02 Відповісти
 
 