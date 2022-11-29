"Пункти незламності" будуть забезпечені терміналами Starlink, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації планує згодом встановити термінали супутникового зв’язку Starlink в "пунктах незламності".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над "пунктами незламності" у всій країні. І там також згодом будуть Starlink".

Федоров також повідомив, що в деокупованому Херсону відкрили вже 20 точок публічного зв'язку, ще 40 запрацюють у найближчі тиждень-два. Далі такі точки Wi-Fi будуть створені в області.

Він наголосив, що по всій країні будуть тисячі публічних точок Wi-Fi.

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