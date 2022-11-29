"Пункты несокрушимости" будут снабжены терминалами Starlink, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации планирует впоследствии установить терминалы спутниковой связи Starlink в "пунктах несокрушимости".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink".

Федоров также сообщил, что в деоккупированном Херсоне открыли уже 20 точек публичной связи, еще 40 заработают в ближайшие неделю-две. Дальше такие точки Wi-Fi будут созданы в области.

Он отметил, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.

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