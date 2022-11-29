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"Пункты несокрушимости" будут снабжены терминалами Starlink, - Минцифры

starlink,старлінк

Министерство цифровой трансформации планирует впоследствии установить терминалы спутниковой связи Starlink в "пунктах несокрушимости".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink".

Федоров также сообщил, что в деоккупированном Херсоне открыли уже 20 точек публичной связи, еще 40 заработают в ближайшие неделю-две. Дальше такие точки Wi-Fi будут созданы в области.

Он отметил, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.

Читайте: Минцифры планирует закупить еще несколько тысяч терминалов Starlink

Федоров Михаил (512) Минцифры (317) пункт несокрушимости (29)


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Топ комментарии
+8
ПРІКОЛ - У БЮДЖЕТІ НЕ ВИДІЛЕНІ ГРОЩІ НА ЦІ "ЦЕНТРИ НЕЗЛАМНОСТІ".
Зе виродки вимагають від місцевої влади фінансувати ці палатки, а по Зомбо
марафону триндять що це Зе ледь не зі своєї кишені фінансує обігрів Українців.
Зе влада це нащадки Януковоща і ригів.
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29.11.2022 14:59 Ответить
+7
Макс їх безкоштовно тобі надає? Це його звичайний бізнес. І якщо ти не купиш то він постраждає. А те що він викручував Україні руки вимогою платити за користування десятки тисяч доларів за юніт, тобто в рази дорожче ніж всім іншим, тебе значить не здивувало. Він звичайний скоробагатько без принципів. Та ще й невідомо звідки гроші. Не здивуюсь, якщо знайдуть джерела напрямком з кацапії.
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29.11.2022 13:57 Ответить
+6
Може краще мінцифри зобов'язало б компанії стільникового зв'язку забезпечити нормальну роботу?

Чому не працює зв'язок?
Немає електрики на вишках?
Хай ставлять генератори !

Ми сплачуємо послуги, які не надаються!
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29.11.2022 14:24 Ответить
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Подякувати потрібно Ілону Маску і вибачитись за тих наших ідіотів,які змішували його з лайном...Так,він пропонував неприйнятні для нас умови перемир"я,але про це потрібно було сказати спокійно,з повагою...Якщо тих високопоставлених гівнюків,що його обзивали шляк трафить того ніхто і не помітить,але якщо старлінку в Україні не буде - наша артилерія сліпа...
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29.11.2022 13:42 Ответить
Макс їх безкоштовно тобі надає? Це його звичайний бізнес. І якщо ти не купиш то він постраждає. А те що він викручував Україні руки вимогою платити за користування десятки тисяч доларів за юніт, тобто в рази дорожче ніж всім іншим, тебе значить не здивувало. Він звичайний скоробагатько без принципів. Та ще й невідомо звідки гроші. Не здивуюсь, якщо знайдуть джерела напрямком з кацапії.
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29.11.2022 13:57 Ответить
маск - це звичайний бізнесмен, який на хайпі заробляє мільярди. А ти звичайний довпойоп, який сприймає всі висери маска, за правду.
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29.11.2022 14:09 Ответить
Може краще мінцифри зобов'язало б компанії стільникового зв'язку забезпечити нормальну роботу?

Чому не працює зв'язок?
Немає електрики на вишках?
Хай ставлять генератори !

Ми сплачуємо послуги, які не надаються!
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29.11.2022 14:24 Ответить
Хитрий ти який. Хочеш за абонентську плату по телефону розмовляти. А хто ж тоді буде купувати радіостанції по 30 тисяч гривень, як, наприклад, запропонували керівники того ж таки Ірпеня. Така собі турбота про місцевих громадян, щоб мали можливість викликати швидку чи там поліцію. Кажуть, що це зовсім недорого. Як по мені, то дешевше до відділку поліції чи лікарняної установи на таксі їхати чи власному транспорті.
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29.11.2022 14:31 Ответить
ПРІКОЛ - У БЮДЖЕТІ НЕ ВИДІЛЕНІ ГРОЩІ НА ЦІ "ЦЕНТРИ НЕЗЛАМНОСТІ".
Зе виродки вимагають від місцевої влади фінансувати ці палатки, а по Зомбо
марафону триндять що це Зе ледь не зі своєї кишені фінансує обігрів Українців.
Зе влада це нащадки Януковоща і ригів.
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29.11.2022 14:59 Ответить
Угу-угу. В школы поставьте на Подоле, могу адреса дать. Вот прям придите и сделайте - а не скиньте директору (а та - замдиректора и завхозу) задачу организовать "как угодно".
И только ПОТОМ хвастайтесь мол "мы сделаем". А то на бумаге - даже генератор есть, а на деле нет света = нет света.
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29.11.2022 15:06 Ответить
Виборці зелайна повинні власним коштом купити собі Старлінки! Всі 73 дупоголових.
А людям варто ігнорувати заклики "осередка зедіареї" на Банковій і займатися облаштуванням пугктів обігріву.
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29.11.2022 15:21 Ответить
І це все, що може зробити влада-пункти піарності?
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29.11.2022 15:27 Ответить
Як завжди
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29.11.2022 16:58 Ответить
В село один, а то прокинемось, а війна скінчилась
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29.11.2022 17:02 Ответить
 
 