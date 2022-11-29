"Пункты несокрушимости" будут снабжены терминалами Starlink, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации планирует впоследствии установить терминалы спутниковой связи Starlink в "пунктах несокрушимости".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Отдельно Офис президента работает вместе с ГСЧС над "пунктами несокрушимости" по всей стране. И там также впоследствии будут Starlink".
Федоров также сообщил, что в деоккупированном Херсоне открыли уже 20 точек публичной связи, еще 40 заработают в ближайшие неделю-две. Дальше такие точки Wi-Fi будут созданы в области.
Он отметил, что по всей стране будут тысячи публичных точек Wi-Fi.
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+8 Garry Dron #477536
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+7 Михаил Дужик #512165
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+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий29.11.2022 14:24 Ответить Ссылка
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Чому не працює зв'язок?
Немає електрики на вишках?
Хай ставлять генератори !
Ми сплачуємо послуги, які не надаються!
Зе виродки вимагають від місцевої влади фінансувати ці палатки, а по Зомбо
марафону триндять що це Зе ледь не зі своєї кишені фінансує обігрів Українців.
Зе влада це нащадки Януковоща і ригів.
И только ПОТОМ хвастайтесь мол "мы сделаем". А то на бумаге - даже генератор есть, а на деле нет света = нет света.
А людям варто ігнорувати заклики "осередка зедіареї" на Банковій і займатися облаштуванням пугктів обігріву.