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Новини Війна
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Окупанти вдарили із "Градів" по житловому сектору Лимана, є жертви, - ОП

лиман

Окупанти завдали удару із РСЗВ "Град" по житловому сектору Лиману на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору. 1 людина загинула, 3 – поранені. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29540) Донецька область (8942) Лиман (232) Тимошенко Кирило (558)


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