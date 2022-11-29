Окупанти вдарили із "Градів" по житловому сектору Лимана, є жертви, - ОП

Окупанти завдали удару із РСЗВ "Град" по житловому сектору Лиману на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору. 1 людина загинула, 3 – поранені. Їм надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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