Росіяни обстріляли пожежну частину в Лимані, поранено начальника, - ДСНС. ФОТО

Російські військові завдали ракетного удару по пожежній частині у деокупованому Лимані. Поранення зазнав керівник частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал.

Територія пожежної частини опинилась під ракетним обстрілом в ніч з 4-го на 5-го листопада. Пошкоджені будівля та прилегла територія. Поранення дістав керівник пожежної частини. Наразі його стан задовільний, госпіталізації не потребує, розповіли у пресслужбі.

"Останні чотири дні деокупований Лиман під ворожим вогнем. Інтенсивність обстрілів вражає. Ворожий снаряд не оминув і наш Лиманський підрозділ ДСНС", - повідомила Вероніка Бахал.

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За словами Вероніки Бахал, територія пожежної частини у Лимані декілька разів опинялась під обстрілами. Після деокупації міста рятувальники відновили територію частини та залучалися до ліквідації наслідків обстрілів.