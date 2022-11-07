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Росіяни обстріляли пожежну частину в Лимані, поранено начальника, - ДСНС. ФОТО

лиман

Російські військові завдали ракетного удару по пожежній частині у деокупованому Лимані. Поранення зазнав керівник частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал.

Територія пожежної частини опинилась під ракетним обстрілом в ніч з 4-го на 5-го листопада. Пошкоджені будівля та прилегла територія. Поранення дістав керівник пожежної частини. Наразі його стан задовільний, госпіталізації не потребує, розповіли у пресслужбі.

"Останні чотири дні деокупований Лиман під ворожим вогнем. Інтенсивність обстрілів вражає. Ворожий снаряд не оминув і наш Лиманський підрозділ ДСНС", - повідомила Вероніка Бахал.

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За словами Вероніки Бахал, територія пожежної частини у Лимані декілька разів опинялась під обстрілами. Після деокупації міста рятувальники відновили територію частини та залучалися до ліквідації наслідків обстрілів.

Росіяни обстріляли пожежну частину в Лимані, поранено начальника, - ДСНС 01

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обстріл (28687) Лиман (230) ДСНС (5123)


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в авдеевке зимой примерно при порохе от осколка полкан дснс погиб тоже помню..
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07.11.2022 18:13 Відповісти
Блдь, уроды мамині! По рятувальника, по лікарям гатити! Нема до орків ніяких відчуттів, крім ненависті і тільки одне бажання - смерті усім!
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07.11.2022 18:30 Відповісти
 
 