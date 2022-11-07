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Россияне обстреляли пожарную часть в Лимане, ранен начальник, - ГСЧС. ФОТО

лиман

Российские военные нанесли ракетный удар по пожарной части в деоккупированном Лимане. Ранение получил руководитель части.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщила представитель ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.

Территория пожарной части оказалась под ракетным обстрелом в ночь с 4 на 5 ноября. Повреждены здание и близлежащая территория. Ранения получил руководитель пожарной части. Сейчас его состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается, рассказали в пресс-службе.

"Последние четыре дня деоккупированный Лиман под вражеским огнем. Интенсивность обстрелов поражает. Вражеский снаряд не обошло и наше Лиманское подразделение ГСЧС", - сообщила Вероника Бахал.

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По словам Вероники Бахал, территория пожарной части в Лимане несколько раз оказывалась под обстрелами. После деоккупации города спасатели восстановили территорию части и привлекались к ликвидации последствий обстрелов.

Россияне обстреляли пожарную часть в Лимане, ранен начальник, - ГСЧС 01

обстрел (27366) Лиман (319) ГСЧС (4983)


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в авдеевке зимой примерно при порохе от осколка полкан дснс погиб тоже помню..
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07.11.2022 18:13 Ответить
Блдь, уроды мамині! По рятувальника, по лікарям гатити! Нема до орків ніяких відчуттів, крім ненависті і тільки одне бажання - смерті усім!
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07.11.2022 18:30 Ответить
 
 