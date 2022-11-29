Байден та Макрон у США обговорять підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Вашингтон із першим державним візитом за час перебування президента Джо Байдена на посаді президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Енергетична безпека, ситуація в Україні та зростаючий вплив Китаю стануть основними темами для обговорення під час візиту, зазначає видання.

"Насамперед цей візит є можливістю для двох президентів узгодити позиції з найактуальніших глобальних питань. Україна буде у центрі їхніх дискусій, як це було раніше під час багатьох зустрічей та телефонних дзвінків, які президенти мали протягом останнього року", – заявив високопосадовець Білого дому.

"Існує величезний занепокоєння з приводу частіших атак Росії на цивільну інфраструктуру і, зокрема, на енергетичну інфраструктуру в Україні. Це буде предметом обговорення двох лідерів", - додав він.

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Також, за словами чиновника Білого дому, лідери обговорять важливість підтримки України, коли вона піддається атакам з боку Росії на її енергосистеми та громадянську інфраструктуру

За його словами, Державний департамент докладає дипломатичних зусиль, щоб заручитися підтримкою інших країн щодо реагування на енергетичну кризу, з якою зіткнулася Україна.

"Це дуже важливо для президента Байдена. Президент Макрон, як я вже сказав, має намір провести конференцію в Парижі на початку грудня, присвячену забезпеченню стійкості України у вирішенні цих енергетичних питань. Обидва лідери визнають, що ми повинні дізнатися про позицію Китаю щодо нашої дипломатичної стратегії щодо України. Це те, з чим повністю погоджується президент Байден, і я припускаю, що два лідери також обговорять це під час зустрічі", - підсумував він.

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