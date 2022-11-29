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Італія виділила €2 млн на ініціативу "Зерно з України"

зерно,корабель

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що уряд виділив два мільйони євро на гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.

"Я підписав рефінансування Двостороннього надзвичайного фонду. Підтримка Всесвітньої продовольчої програми. Два мільйони євро, які дадуть поштовх ініціативі "Grain from Ukraine". Важливий проєкт, який допомагає перевозити українську пшеницю найбіднішим країнам", - сказав Таяні.

Він додав, що попри труднощі, пов’язані з війною, Україна стає головним героєм допомоги мільйонам людей, які живуть у скрутному становищі.

"Італія не може не бути на її (України. - Ред.) боці", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціатива "Зерно з України" вже акумулювала понад $180 млн, - Зеленський

Автор: 

зерно (3142) Італія (1590)


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Кому война , а кому зерно ...
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29.11.2022 14:04 Відповісти
Це піар Зелі, для допомоги у реабілітації Путлера як політика.
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29.11.2022 14:24 Відповісти
Цікаво, на що конкретно йдуть гроші ініціативи "Зерно з України"?! $180 млн?!
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29.11.2022 15:02 Відповісти
 
 