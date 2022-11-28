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Новини Війна
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Ініціатива "Зерно з України" вже акумулювала понад $180 млн, - Зеленський

зеленський

Ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") стала найбільшою українською гуманітарною ініціативою, на неї вже закумульовано понад 180 мільйонів доларів.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Обсяг акумульованих коштів для нашої ініціативи Grain from Ukraine зростає і вже – понад 180 мільйонів доларів. Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою.

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Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН.

Я дякую всім, хто бере участь!

Дякую всім, хто допомагає Україні реалізовувати нашу формулу миру! Впевнений, її можна реалізувати повністю – усі пункти так само, як і пункт щодо продовольчої безпеки", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) зерно (3142)


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Топ коментарі
+10
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28.11.2022 23:47 Відповісти
+9
Збитків на трильйон вічнозелених єнотів, економіки нема, ніхт, те що залишилось існує за рахунок грошей союзників, на них платять й пенсії з зарплатами, на них ще тримається те що залишилось від курсу. Пора переходити повністю на воєнні рейки, все повинно працювати на армію, вся промисловість. Досить гратися в будівників та економістів, все розвалене й після війни доведеться будувати з нуля, але зараз прийшов час закінчити клоунаду.
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28.11.2022 23:53 Відповісти
+7
А вчора був у сталінському френчику.
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28.11.2022 23:36 Відповісти
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А вчора був у сталінському френчику.
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28.11.2022 23:36 Відповісти
Yайкращий подарунок на день народження Єрмаку, подарував Зеленський, підписавши Закон про відміну довічного фін моніторингу політиків та чиновників.

Символічно, що підписав його Зеленський в день, коли зранку у День Гідності, встановив лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Героїв, які віддали свої життя за майбутнє України у Європі.

Зеленський скасував моніторинг, на якому наполягав ЄС, як одну із семи вимог на переговорах про вступ України до Євросоюзу
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28.11.2022 23:45 Відповісти
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28.11.2022 23:47 Відповісти
Збитків на трильйон вічнозелених єнотів, економіки нема, ніхт, те що залишилось існує за рахунок грошей союзників, на них платять й пенсії з зарплатами, на них ще тримається те що залишилось від курсу. Пора переходити повністю на воєнні рейки, все повинно працювати на армію, вся промисловість. Досить гратися в будівників та економістів, все розвалене й після війни доведеться будувати з нуля, але зараз прийшов час закінчити клоунаду.
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28.11.2022 23:53 Відповісти
чекайте 485 днів. Але це не точно.
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29.11.2022 04:05 Відповісти
еще вчера рапортовали о лярдах, а сегодня уже миллионы.... кто-то крысит...вава
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28.11.2022 23:54 Відповісти
А для чого Бєня поміняв одного голову НБУ на іншого? Почув запах хрустких купюр. Джуди завжди заробляли на війнах.
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29.11.2022 09:01 Відповісти
Походу они уже издеваются ...
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29.11.2022 00:00 Відповісти
Это продолжается давно.
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29.11.2022 06:00 Відповісти
А Україна і українці з цього мають 0 і підвищення цін на усе.Навіть 10% доларів від продажу зерна не повернулося в Україну,хто на цьому заробив,можна догадатись
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29.11.2022 00:09 Відповісти
Кому?
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29.11.2022 00:29 Відповісти
Цікаво! Чому так схаменулись з приводу продажу українського зерна? Голодуючим африканцям допомогаємо???? Так в африці як не рускій мір зі своїми інтересами, так бандити фінансовані світовими корпораціями по видобутку корисних копалин. Хіба що Пінчук "поіздержался", це ж треба кормити бідненького тестя десь за кордоном.
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29.11.2022 09:17 Відповісти
 
 