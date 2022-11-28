Ініціатива "Зерно з України" вже акумулювала понад $180 млн, - Зеленський

Ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") стала найбільшою українською гуманітарною ініціативою, на неї вже закумульовано понад 180 мільйонів доларів.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Обсяг акумульованих коштів для нашої ініціативи Grain from Ukraine зростає і вже – понад 180 мільйонів доларів. Це вже одна з історично найбільших українських гуманітарних ініціатив. А буде ще більшою.

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Про фінансовий, технічний чи логістичний внесок до ініціативи Grain From Ukraine вже заявили Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Європейський Союз – дуже вагома участь. Плюс Республіка Корея. Японія – з перших днів. А ще – НАТО і, звичайно, ООН.

Я дякую всім, хто бере участь!

Дякую всім, хто допомагає Україні реалізовувати нашу формулу миру! Впевнений, її можна реалізувати повністю – усі пункти так само, як і пункт щодо продовольчої безпеки", - розповів Зеленський.