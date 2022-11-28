Нинішні дії росіян проти України – це намагання помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім підсумком дня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.
"Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і подавлення російських вогневих позицій. Усі ключові питання – тримаємо у фокусі уваги.
Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини.
Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.
Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли.
Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.
Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство".
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Правда в том, украинский солдат лучший в Европе солдат и рашисты об этом знают.
Именно украинский солдат был костяком армии российской империи всю её историю, особенно во время Второй мировой войны. И, если ранее рашисты тупо эксплуатировали украинского солдата, то теперь украинский солдат стоит против самих рашистов. Уже поэтому у рашистов нет шансов, рашистам конец - они попали в ловушку собственной пропаганды про российскую непобедимую армию. Но российская армия без украинского солдата - ничто.