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Нинішні дії росіян проти України – це намагання помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім підсумком дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.

"Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і подавлення російських вогневих позицій. Усі ключові питання – тримаємо у фокусі уваги.

Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини.

Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли.

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Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576)


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Топ коментарі
+13
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28.11.2022 22:50 Відповісти
+8
Ну що про них сказати?
Правда в том, украинский солдат лучший в Европе солдат и рашисты об этом знают.
Именно украинский солдат был костяком армии российской империи всю её историю, особенно во время Второй мировой войны. И, если ранее рашисты тупо эксплуатировали украинского солдата, то теперь украинский солдат стоит против самих рашистов. Уже поэтому у рашистов нет шансов, рашистам конец - они попали в ловушку собственной пропаганды про российскую непобедимую армию. Но российская армия без украинского солдата - ничто.
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28.11.2022 23:19 Відповісти
+5
.
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28.11.2022 23:03 Відповісти
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28.11.2022 22:50 Відповісти
Да, вы правы. Мы все виноваты, даже те, кто болеет за Украину, но живёт в России.
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29.11.2022 00:16 Відповісти
Людей створив Бог... А хто створив русскіх?!
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29.11.2022 03:49 Відповісти
Нето просто простейшего!!!Всё Украинцы гдебы не находились говорят правду!!!путинХуйло!!!а поРаше пришол пипец!!!
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28.11.2022 22:51 Відповісти
.
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28.11.2022 23:03 Відповісти
Ну що про них сказати?
Правда в том, украинский солдат лучший в Европе солдат и рашисты об этом знают.
Именно украинский солдат был костяком армии российской империи всю её историю, особенно во время Второй мировой войны. И, если ранее рашисты тупо эксплуатировали украинского солдата, то теперь украинский солдат стоит против самих рашистов. Уже поэтому у рашистов нет шансов, рашистам конец - они попали в ловушку собственной пропаганды про российскую непобедимую армию. Но российская армия без украинского солдата - ничто.
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28.11.2022 23:19 Відповісти
Правильно говорите. Но не надо выделять Вторую мировую. Такое "особенно" было всегда. В том числе и во времена кутузова, суворова и т.п. Это очень важно.
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28.11.2022 23:33 Відповісти
Zemlja i resursy im potribni. Ce ne prosto pomstytysja. Im potribne ukrainske bogatstvo i raby
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28.11.2022 23:20 Відповісти
Хер їм в сраку щоб голова не хиталась.
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28.11.2022 23:29 Відповісти
І те, що вони роблять зараз проти України, - це їхнє намагання помститись. Джерело: - у цьому вся сутність "великого братского народа".
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28.11.2022 23:39 Відповісти

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29.11.2022 00:27 Відповісти
Zeлох вже неодноразово казав, що він євгей, його батьки навіть повернулися на істєрічєскую родіну. То якого хєра він одягнув кофту "Я українець"?!
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29.11.2022 08:26 Відповісти
балабол
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29.11.2022 10:58 Відповісти
 
 