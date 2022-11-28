Нинішні дії росіян проти України – це намагання помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім підсумком дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Зеленського.

"Фронт. Забезпечення армії. Енергетика. Зв’язок. Пункти Незламності. Посилення нашої ППО. Робота з партнерами. Ситуація у прифронтових районах і подавлення російських вогневих позицій. Усі ключові питання – тримаємо у фокусі уваги.

Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини.

Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли.

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Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститись. Помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство".

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