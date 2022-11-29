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Новини Війна
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У Росії закінчуються боєприпаси, тому вона просить Іран про допомогу, - Столтенберг

путін,іран

Генсек НАТО Єнс Стотенберг заявив, що у Росії закінчуються боєприпаси, про що свідчить те, що вона звертається до Ірану з проханням отримати додаткові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Іран і жодна інша країна не повинна надавати Росії ракети, безпілотники чи щось інше", - сказав він.

Також читайте: "У відповідь на агресію Росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря", - Столтенберг

Автор: 

Іран (2299) росія (66461) Столтенберг Єнс (1596)


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А если надаст, то чо ты сделаешь? Опять перднешь в воздух? Кстати, кимченыновцы и ************ тоже поставляют ***** боеприпасы?
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29.11.2022 15:40 Відповісти
Дай здогадаюсь... Може теж надасть? Ці "пердіння у повітря" чудово допомагають вас, москворотих, знищувати і від однієї тільки згадки про це "пердіння" у москалів тепленьке тече по ляшкам.
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29.11.2022 16:08 Відповісти
Є ще КНДР та КНР.
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29.11.2022 15:45 Відповісти
це фактично одне й те саме, кндр маріонетка кнр.
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29.11.2022 16:09 Відповісти
навіть янгол охоронець для них...якби не Китай ***** було б кндр
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29.11.2022 16:17 Відповісти
Это не помощь, это соучастие в преступлении. Помощь это когда помогают нуждающимся. Не такого понятия помочь убивать. Генеральному секретарю тоже не помешает давать адекватную оценку действиям роззсии.
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29.11.2022 15:49 Відповісти
Це вже демагогія.
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29.11.2022 16:11 Відповісти
Та що, Столтенберг знову "висловив занепокоєння"?
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30.11.2022 09:47 Відповісти
 
 