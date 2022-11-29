У Росії закінчуються боєприпаси, тому вона просить Іран про допомогу, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Стотенберг заявив, що у Росії закінчуються боєприпаси, про що свідчить те, що вона звертається до Ірану з проханням отримати додаткові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Іран і жодна інша країна не повинна надавати Росії ракети, безпілотники чи щось інше", - сказав він.

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