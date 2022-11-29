Систематичне знищення української енергосистеми - воєнний злочин, - Німеччина

Російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Україні є "воєнним злочином".

Про це міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив після переговорів зі своїми колегами з "Групи семи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За словами міністра, "систематичне руйнування опалення та електропостачання" напередодні найхолодніших зимових місяців є "жахливим воєнним злочином".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на тлі руйнування енергетичної інфраструктури в Україні виступив за збільшення підтримки Києву, закликавши міста та муніципалітети своєї країни вступати у партнерські відносини з українськими муніципалітетами. Про це він заявив 29 листопада у Берліні під час відвідин логістичного центру Німецького товариства Червоного Хреста у берлінському аеропорту перед відльотом до Північної Македонії.

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Унаслідок масштабних російських ракетних обстрілів, які тривають від початку жовтня, українська енергетична інфраструктура зруйнована майже на 50%, заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.