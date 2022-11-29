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Новини
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Систематичне знищення української енергосистеми - воєнний злочин, - Німеччина

марко,бушман

Російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Україні є "воєнним злочином".

Про це міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив після переговорів зі своїми колегами з "Групи семи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За словами міністра, "систематичне руйнування опалення та електропостачання" напередодні найхолодніших зимових місяців є "жахливим воєнним злочином".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на тлі руйнування енергетичної інфраструктури в Україні виступив за збільшення підтримки Києву, закликавши міста та муніципалітети своєї країни вступати у партнерські відносини з українськими муніципалітетами. Про це він заявив 29 листопада у Берліні під час відвідин логістичного центру Німецького товариства Червоного Хреста у берлінському аеропорту перед відльотом до Північної Македонії.

Також читайте: Не треба закликати до перемир’я: воно виправдовувало б злочини РФ, - Штайнмаєр

Унаслідок масштабних російських ракетних обстрілів, які тривають від початку жовтня, українська енергетична інфраструктура зруйнована майже на 50%, заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

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Німеччина (7517) обстріл (29540) воєнні злочини (1894)


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3.14здіти не мішки таскати !!!
петріоти та іриски скоріш давайте !!!
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29.11.2022 16:00 Відповісти
Та нє, сонечко, це геноцид.
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29.11.2022 16:03 Відповісти
Хоч те, хоч інше - але треба до ку мен ту ва ти ....поки що - це лозунги
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29.11.2022 16:05 Відповісти
Військовий злочин, кажете... Злочинці-терористи у три зміни виробляють засоби злочину - Калібри, Іскандери та іншу зброю, перебуваючи у теплі, зі світлом у комфортних умовах, а США і НАТО вперто не бажають руйнувати інфраструктуру ВПК терористів, сприяючи подальшему знищенню життя в Україні! ППО не замінить зброї стримування! Дайте Україні Томагавки!
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29.11.2022 16:11 Відповісти
Чому США та НАТО не забороняють Ізраїлю, крім ППО, ще й ударами у відповідь руйнувати тилову військову інфраструктуру терористів, які масовано обстрілюють ракетами міста Ізраїля? Чому не надають можливості і забороняють ЗСУ ракетами середньої дальності відповідати терористам у тилу РФ? Життя та здоров'я громадян України вартують менше? Інфраструктура українцям не так потрібна, як ізраїльтянам?
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29.11.2022 16:38 Відповісти
Тому,що у Маландії все своє)
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29.11.2022 17:22 Відповісти
 
 