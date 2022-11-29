Не треба закликати до перемир’я: воно виправдовувало б злочини РФ, - Штайнмаєр

Заклики до припинення вогню в Україні зараз є безвідповідальними, оскільки перемир’я виправдовувало б порушення міжнародного права з боку Росії.

Про це президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Штайнмаєр назвав будь-яку пропозицію щодо перемир'я "безрозсудною".

"Бо встановлення припинення вогню в цей момент часу, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася", - сказав президент ФРН.

За його словами, оскільки російські війська все ще окупують частину України, перемир'я дозволить Москві зберегти свою присутність на цих територіях, всупереч тому, що це є порушенням міжнародного права.

"Це не може бути метою припинення вогню. Тому, на жаль, я не можу сказати, що бачу якийсь вихід на цей момент", - додав Штайнмаєр.

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Президент ФРН заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецька політика зазнала серйозного "переосмислення".

За словами Штайнмаєра, уряд і населення Німеччини дійшли розуміння того, що війна в Україні означає, що європейська безпека більше не може бути гарантована.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Штайнмаєр приїжджав до України. Після повернення він заявив, що все набагато страшніше, ніж уявляють у Німеччині.