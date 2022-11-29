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Новини Війна
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Не треба закликати до перемир’я: воно виправдовувало б злочини РФ, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Заклики до припинення вогню в Україні зараз є безвідповідальними, оскільки перемир’я виправдовувало б порушення міжнародного права з боку Росії.

Про це президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Штайнмаєр назвав будь-яку пропозицію щодо перемир'я "безрозсудною".

"Бо встановлення припинення вогню в цей момент часу, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася", - сказав президент ФРН.

За його словами, оскільки російські війська все ще окупують частину України, перемир'я дозволить Москві зберегти свою присутність на цих територіях, всупереч тому, що це є порушенням міжнародного права.

"Це не може бути метою припинення вогню. Тому, на жаль, я не можу сказати, що бачу якийсь вихід на цей момент", - додав Штайнмаєр.

Читайте: Штайнмаєр про війну в Україні: Фіктивний несправедливий мир лише посилить апетит Путіна

Президент ФРН заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну німецька політика зазнала серйозного "переосмислення".

За словами Штайнмаєра, уряд і населення Німеччини дійшли розуміння того, що війна в Україні означає, що європейська безпека більше не може бути гарантована.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Штайнмаєр приїжджав до України. Після повернення він заявив, що все набагато страшніше, ніж уявляють у Німеччині.

Автор: 

Німеччина (7517) Штайнмаєр Франк-Вальтер (346) перемир’я (996) переговори з Росією (1320)


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Топ коментарі
+13
Честно радуют такие заявления Давайте оружие и все буде Украина
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29.11.2022 08:56 Відповісти
+9
Дідусь прозрів ! Правильно - мирний договір потрібен москалям щоб все з себе списати, нам цей мир вже до пи..ди, скільки намучитись, натерпітись, втратити і все це проміняти на кілька засраних аркушів паперу. Формула миру елементарна - москалі протягом 3 днів зйобуюють з України і дають для початку розпорядження списувати їхні активи за кордоном та відшкодування решти збитків
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29.11.2022 09:15 Відповісти
+7
Гнати треба -- даваите зброю .
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29.11.2022 08:55 Відповісти
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Гнати треба -- даваите зброю .
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29.11.2022 08:55 Відповісти
Вони бояться Петріоти на 10км вглиб України завезти. А от пи#діти майстри.
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29.11.2022 08:57 Відповісти
Честно радуют такие заявления Давайте оружие и все буде Украина
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29.11.2022 08:56 Відповісти
Пере шо? Про що він?
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29.11.2022 08:57 Відповісти
Не так виразився: в Україні до перпемир"я ніхто не закликає.
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29.11.2022 08:57 Відповісти
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29.11.2022 08:57 Відповісти
За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24 - Генштаб...
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29.11.2022 08:58 Відповісти
Так яка зараз формула?
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29.11.2022 09:11 Відповісти
Штайнмаєра.
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29.11.2022 09:52 Відповісти
Дідусь прозрів ! Правильно - мирний договір потрібен москалям щоб все з себе списати, нам цей мир вже до пи..ди, скільки намучитись, натерпітись, втратити і все це проміняти на кілька засраних аркушів паперу. Формула миру елементарна - москалі протягом 3 днів зйобуюють з України і дають для початку розпорядження списувати їхні активи за кордоном та відшкодування решти збитків
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29.11.2022 09:15 Відповісти
перевзувся остаточно?
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29.11.2022 09:26 Відповісти
Штаншмайсера с довольствия сняли. Так скоро и Шмаркель переобуется
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29.11.2022 09:27 Відповісти
Якщо вже лояльні до Засрашки так кажуть то хунта ***** точно буде знищена або законснрвована як Північна Корея.
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29.11.2022 09:28 Відповісти
Дуже правильне формулювання.
Не за перемир'я і переговори треба говорити, а гучно трубити про те щоб москалі звалювали з усіх територій України.
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29.11.2022 09:32 Відповісти
Коли Байден надасть літаки,Абрамси,ракети великої дальности,Мах-Про і тп в достатьньой кількості щоб негайно вийти на кордони України 91року? Коли українці утановлять прапор України на острові Тузла?Треба турбувати пересічних амеріканців,щоб вони надавили на владу Байдена.Бюджет війни РФ десь біля 90 млрд дол,а США та Захід наторгувалиРФ більш 150 млрд дол. Війна за рахунок життів українців при такоми підході Заходу буде тривати вічно.Тому Українська влада давно повинна робити свою потрібну зброю.Гетьманцев ,Сольський,Ермак,Шмигаль законами заважають виробництву та бізнесовим ініціатівам.
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29.11.2022 09:44 Відповісти
За текущий год крысы путлера увалили на войну с Украиной 100 ярдов долларов ,а это значит что на 2023 год вбухают ещё пору сотен ...,як казав Рональд Рейган гонка вооружений для советского быдла закончится трагически... СССР сдохнет не приходя в сознание...после Афганской авантюры..,что в принципе и произошло в августе 1991года...
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29.11.2022 09:54 Відповісти
Северные потоки по факту взорваны...нефть с 6 декабря приобретет во факту Эмбарго..на чем заработает путлер в 2023 году?продажа наркоты и золото из Африки...приплыли...💀🦍☠️
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29.11.2022 10:02 Відповісти
Путлер оказался не таким умным, как многие на Западе думали. Да и вообще оказался неумным. Он не понимал во что ввязался, напав на Украину-Русь. Запад все лучше понимает и не позволит победить нас. Хотя здесь главное - высокая стойкость нашей армии и народа.
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29.11.2022 10:30 Відповісти
Исходим из реалий..рабZeя за 20 столетий от Рождества Христового не выиграла ни одной войны..а понты про Мировую революцию остались сказкой Венского леса, так и остались Мифом...
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29.11.2022 10:38 Відповісти
Як заспiвав солодко.
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29.11.2022 10:46 Відповісти
Ого как разошелся что не узнать. Вот что значит что отрезали Германию от росийского газа. Штанмайер видимо обиделся что ***** взорвало газопроводы на которых он кормился
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29.11.2022 11:55 Відповісти
штанмайєр звір якийсь то
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29.11.2022 12:22 Відповісти
Умные люди способны менять свои взгляды. Респект.
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29.11.2022 14:31 Відповісти
Невже прозрів?
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29.11.2022 15:59 Відповісти
 
 