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Новости Война
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Не надо призывать к перемирию: оно оправдывало бы преступления РФ, - Штайнмайер

штайнмаєр

Призывы к прекращению огня в Украине сейчас безответственны, поскольку перемирие оправдывало бы нарушение международного права со стороны России.

Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Штайнмайер назвал любое предложение о перемирии "безрассудным".

"Потому что установление прекращения огня в этот момент времени, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость", - сказал президент ФРГ.

По его словам, поскольку российские войска все еще оккупируют часть Украины, перемирие позволит Москве сохранить свое присутствие на этих территориях, вопреки тому, что это нарушение международного права.

"Это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что вижу какой-то выход на данный момент", - добавил Штайнмайер.

Читайте: Украина должна сама принимать решения о возможных переговорах, - Штайнмайер

Президент ФРГ заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину немецкая политика претерпела серьезное "переосмысление".

По словам Штайнмайера, правительство и население Германии пришли к пониманию того, что война в Украине означает, что европейская безопасность больше не может быть гарантирована.

Напомним, в конце октября Штайнмайер приезжал в Украину. По возвращении он заявил, что все гораздо страшнее, чем представляют в Германии.

Германия (7114) Штайнмайер Франк-Вальтер (521) перемирие (1689) переговоры с Россией (1206)


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Топ комментарии
+13
Честно радуют такие заявления Давайте оружие и все буде Украина
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29.11.2022 08:56 Ответить
+9
Дідусь прозрів ! Правильно - мирний договір потрібен москалям щоб все з себе списати, нам цей мир вже до пи..ди, скільки намучитись, натерпітись, втратити і все це проміняти на кілька засраних аркушів паперу. Формула миру елементарна - москалі протягом 3 днів зйобуюють з України і дають для початку розпорядження списувати їхні активи за кордоном та відшкодування решти збитків
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29.11.2022 09:15 Ответить
+7
Гнати треба -- даваите зброю .
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29.11.2022 08:55 Ответить
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Гнати треба -- даваите зброю .
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29.11.2022 08:55 Ответить
Вони бояться Петріоти на 10км вглиб України завезти. А от пи#діти майстри.
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29.11.2022 08:57 Ответить
Честно радуют такие заявления Давайте оружие и все буде Украина
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29.11.2022 08:56 Ответить
Пере шо? Про що він?
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29.11.2022 08:57 Ответить
Не так виразився: в Україні до перпемир"я ніхто не закликає.
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29.11.2022 08:57 Ответить
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29.11.2022 08:57 Ответить
За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24 - Генштаб...
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29.11.2022 08:58 Ответить
Так яка зараз формула?
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29.11.2022 09:11 Ответить
Штайнмаєра.
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29.11.2022 09:52 Ответить
Дідусь прозрів ! Правильно - мирний договір потрібен москалям щоб все з себе списати, нам цей мир вже до пи..ди, скільки намучитись, натерпітись, втратити і все це проміняти на кілька засраних аркушів паперу. Формула миру елементарна - москалі протягом 3 днів зйобуюють з України і дають для початку розпорядження списувати їхні активи за кордоном та відшкодування решти збитків
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29.11.2022 09:15 Ответить
перевзувся остаточно?
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29.11.2022 09:26 Ответить
Штаншмайсера с довольствия сняли. Так скоро и Шмаркель переобуется
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29.11.2022 09:27 Ответить
Якщо вже лояльні до Засрашки так кажуть то хунта ***** точно буде знищена або законснрвована як Північна Корея.
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29.11.2022 09:28 Ответить
Дуже правильне формулювання.
Не за перемир'я і переговори треба говорити, а гучно трубити про те щоб москалі звалювали з усіх територій України.
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29.11.2022 09:32 Ответить
Коли Байден надасть літаки,Абрамси,ракети великої дальности,Мах-Про і тп в достатьньой кількості щоб негайно вийти на кордони України 91року? Коли українці утановлять прапор України на острові Тузла?Треба турбувати пересічних амеріканців,щоб вони надавили на владу Байдена.Бюджет війни РФ десь біля 90 млрд дол,а США та Захід наторгувалиРФ більш 150 млрд дол. Війна за рахунок життів українців при такоми підході Заходу буде тривати вічно.Тому Українська влада давно повинна робити свою потрібну зброю.Гетьманцев ,Сольський,Ермак,Шмигаль законами заважають виробництву та бізнесовим ініціатівам.
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29.11.2022 09:44 Ответить
За текущий год крысы путлера увалили на войну с Украиной 100 ярдов долларов ,а это значит что на 2023 год вбухают ещё пору сотен ...,як казав Рональд Рейган гонка вооружений для советского быдла закончится трагически... СССР сдохнет не приходя в сознание...после Афганской авантюры..,что в принципе и произошло в августе 1991года...
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29.11.2022 09:54 Ответить
Северные потоки по факту взорваны...нефть с 6 декабря приобретет во факту Эмбарго..на чем заработает путлер в 2023 году?продажа наркоты и золото из Африки...приплыли...💀🦍☠️
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29.11.2022 10:02 Ответить
Путлер оказался не таким умным, как многие на Западе думали. Да и вообще оказался неумным. Он не понимал во что ввязался, напав на Украину-Русь. Запад все лучше понимает и не позволит победить нас. Хотя здесь главное - высокая стойкость нашей армии и народа.
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29.11.2022 10:30 Ответить
Исходим из реалий..рабZeя за 20 столетий от Рождества Христового не выиграла ни одной войны..а понты про Мировую революцию остались сказкой Венского леса, так и остались Мифом...
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29.11.2022 10:38 Ответить
Як заспiвав солодко.
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29.11.2022 10:46 Ответить
Ого как разошелся что не узнать. Вот что значит что отрезали Германию от росийского газа. Штанмайер видимо обиделся что ***** взорвало газопроводы на которых он кормился
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29.11.2022 11:55 Ответить
штанмайєр звір якийсь то
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29.11.2022 12:22 Ответить
Умные люди способны менять свои взгляды. Респект.
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29.11.2022 14:31 Ответить
Невже прозрів?
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29.11.2022 15:59 Ответить
 
 