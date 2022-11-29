Не надо призывать к перемирию: оно оправдывало бы преступления РФ, - Штайнмайер

Призывы к прекращению огня в Украине сейчас безответственны, поскольку перемирие оправдывало бы нарушение международного права со стороны России.

Об этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Штайнмайер назвал любое предложение о перемирии "безрассудным".

"Потому что установление прекращения огня в этот момент времени, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость", - сказал президент ФРГ.

По его словам, поскольку российские войска все еще оккупируют часть Украины, перемирие позволит Москве сохранить свое присутствие на этих территориях, вопреки тому, что это нарушение международного права.

"Это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что вижу какой-то выход на данный момент", - добавил Штайнмайер.

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Президент ФРГ заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину немецкая политика претерпела серьезное "переосмысление".

По словам Штайнмайера, правительство и население Германии пришли к пониманию того, что война в Украине означает, что европейская безопасность больше не может быть гарантирована.

Напомним, в конце октября Штайнмайер приезжал в Украину. По возвращении он заявил, что все гораздо страшнее, чем представляют в Германии.