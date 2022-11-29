МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, - Гроссі
МАГАТЕ збільшить свою присутність на всіх атомних електростанціях України.
Про це у Twiitter повідомив гендиректор міжнародної організації Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою сторони домовились продовжити "працювати разом для створення в терміновому порядку зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".
"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, щоб забезпечити захист енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може, їх не пускати туди?
Хай МАГАТЕ виженуть рашистів з нашої ЗАЕС.