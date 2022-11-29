МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, - Гроссі

МАГАТЕ збільшить свою присутність на всіх атомних електростанціях України.

Про це у Twiitter повідомив гендиректор міжнародної організації Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою сторони домовились продовжити "працювати разом для створення в терміновому порядку зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, щоб забезпечити захист енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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