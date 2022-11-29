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МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, - Гроссі

аес,південноукраїнська

МАГАТЕ збільшить свою присутність на всіх атомних електростанціях України.

Про це у Twiitter повідомив гендиректор міжнародної організації Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою сторони домовились продовжити "працювати разом для створення в терміновому порядку зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС".

"Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС в Україні, щоб забезпечити захист енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ситуація з АЕС в Україні стає все небезпечнішою, - МАГАТЕ

Автор: 

АЕС (1161) МАГАТЕ (753) Гроссі Рафаель (318)


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Нах ви там потрібні?
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29.11.2022 16:33 Відповісти
всіх на Запор!
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29.11.2022 16:36 Відповісти
Не бачу сенсу. Кажуть, що в МАГАТЕ 2/3 співробітників з раші. Шпійони?
Може, їх не пускати туди?

Хай МАГАТЕ виженуть рашистів з нашої ЗАЕС.
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29.11.2022 16:37 Відповісти
Ось так, москва знищує стратегічну цивільну інфраструктуру, захопило ЗАЕС, ймовірно застосує ядерну зброю, а ці виродки посилюють контроль за нашими діями - не дай боже холопи почнуть повертати собі ядерний захист. ЗЕ як був недоумком, так і залишається! Де ракетна і ядерні програми України, що ще має статися, щоб українці почали адекватно захищатися!?
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29.11.2022 16:47 Відповісти
коли коту нема чого робити
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29.11.2022 16:51 Відповісти
І що? Не дай Боже захоплять ще якусь АЕС, так магате перше втече
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29.11.2022 17:32 Відповісти
***** вы там надо,импотенты? Как ОБСЕ ранцы на лугандоне.
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29.11.2022 21:59 Відповісти
 
 