Росія просить Індію допомогти з постачанням підсанкційних товарів, – Reuters

За даними Reuters, РФ передала Індії список на поставку понад півтисячі підсанкційних товарів, зокрема деталей для автомобілів, авіації та поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Список, який Москва відправила до Нью-Делі, складається із 14 сторінок. До нього зокрема увійшли: поршні, масляні насоси, котушки запалювання, бампери, ремені безпеки та інші автомобільні компоненти; 41 позиція для літаків та гелікоптерів, включаючи деталі для шасі, паливні системи, системи зв'язку та системи пожежогасіння, рятувальні жилети та авіаційні шини.

Також у списку були близько 200 товарів для металургійної продукції; сировина для виробництва паперу, паперових пакетів та споживчої упаковки; матеріали та обладнання для виробництва текстилю, включаючи тканину та барвники.

За словами джерела в уряді, Індія через такі постачання прагне наростити торгівлю і скоротити дефіцит торговельного балансу із Росією. Однак деякі компанії-виробники занепокоєні, що можуть порушити західні санкції.

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Галузеве джерело на умовах анонімності повідомило, що в міністерстві промисловості і торгівлі РФ попросили великі російські компанії надати їм списки необхідної сировини та обладнання. Цей співрозмовник також зазначив, що для узгодження конкретних обсягів потрібно подальше обговорення, і що пошук можливостей обійти санкції не обмежується Індією.

Джерела також стверджують, що Росія зробила запити щодо постачань за декілька тижнів до візиту міністра закордонних справ Індії до Москви.