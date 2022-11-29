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Новини Санкції проти Росії
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Росія просить Індію допомогти з постачанням підсанкційних товарів, – Reuters

путін,моді

За даними Reuters, РФ передала Індії список на поставку понад півтисячі підсанкційних товарів, зокрема деталей для автомобілів, авіації та поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Список, який Москва відправила до Нью-Делі, складається із 14 сторінок. До нього зокрема увійшли: поршні, масляні насоси, котушки запалювання, бампери, ремені безпеки та інші автомобільні компоненти; 41 позиція для літаків та гелікоптерів, включаючи деталі для шасі, паливні системи, системи зв'язку та системи пожежогасіння, рятувальні жилети та авіаційні шини.

Також у списку були близько 200 товарів для металургійної продукції; сировина для виробництва паперу, паперових пакетів та споживчої упаковки; матеріали та обладнання для виробництва текстилю, включаючи тканину та барвники.

За словами джерела в уряді, Індія через такі постачання прагне наростити торгівлю і скоротити дефіцит торговельного балансу із Росією. Однак деякі компанії-виробники занепокоєні, що можуть порушити західні санкції.

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Галузеве джерело на умовах анонімності повідомило, що в міністерстві промисловості і торгівлі РФ попросили великі російські компанії надати їм списки необхідної сировини та обладнання. Цей співрозмовник також зазначив, що для узгодження конкретних обсягів потрібно подальше обговорення, і що пошук можливостей обійти санкції не обмежується Індією.

Джерела також стверджують, що Росія зробила запити щодо постачань за декілька тижнів до візиту міністра закордонних справ Індії до Москви.

Автор: 

Індія (692) росія (66461) санкції (12273)


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Топ коментарі
+6
Змій нехай дадуть там їх багато
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29.11.2022 16:39 Відповісти
+5
Більше схоже на димову завісу для відволікання уваги від основного каналу поставок усього підсанкційного - Китаю. Там поставки ідуть в промислових масштабах і про майже ніхто не говорить.
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29.11.2022 17:17 Відповісти
+3
+50% мита до вартості ВСІХ товарів, ВСІХ країн які співпрацюють з РФ - це були б найкращі санкції...

З росією перестануть тогрувати тільки тоді коли це перестане бути вигідним... ось і вся наука...
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29.11.2022 17:37 Відповісти
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Змій нехай дадуть там їх багато
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29.11.2022 16:39 Відповісти
Ні, хай ****** і пляскі передать, там це вміють
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29.11.2022 16:53 Відповісти
Ганджубас тоннами не завадить утиркам.
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29.11.2022 16:53 Відповісти
Індія - гавно. Всі притомні люди це завжди розуміли.
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29.11.2022 16:56 Відповісти
а кілька тисяч "бойових мауглі" та "бойових слонів" кацапи ще не заказали в Індії?
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29.11.2022 17:13 Відповісти
Більше схоже на димову завісу для відволікання уваги від основного каналу поставок усього підсанкційного - Китаю. Там поставки ідуть в промислових масштабах і про майже ніхто не говорить.
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29.11.2022 17:17 Відповісти
+50% мита до вартості ВСІХ товарів, ВСІХ країн які співпрацюють з РФ - це були б найкращі санкції...

З росією перестануть тогрувати тільки тоді коли це перестане бути вигідним... ось і вся наука...
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29.11.2022 17:37 Відповісти
Обещал - забыл ты, нешто?

ох, хорош! -

Что клеёнку с Бангладешта

привезёшь.

Сбереги там пару рупий,

не бузи,

Хоть чего - хоть чёрта в ступе -

привези!"
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29.11.2022 17:38 Відповісти
Хинди руси *** пхай !!
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29.11.2022 17:42 Відповісти
Сийарто: санкции не работают
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29.11.2022 17:42 Відповісти
Крутецкоо!!********** в.в.попал в точку!очередного не вовзВрата!Всё дело в том что его отпрыски будут наказаны!как и ***** Путин лично!!!ты будиш жить в комнате без дверей,окон,света!!!!!!!
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29.11.2022 18:33 Відповісти
Індія була третім за величиною споживачем енергії у світі після Китаю та США у 2021 році та другою за чисельністю населення країною з 1,4 млрд осіб. Потреби Індії в енергії продовжують зростати внаслідок зростання населення та модернізації.

Індія імпортувала з Росії 94 000 б/д у 2021 році. Імпорт Індією нафти з Росії збільшився у 2022 році, оскільки Росія знизила свою нафту для стимулювання продажів після повномасштабного вторгнення в Україну. В результаті зниження вартості імпорт сирої нафти з Росії досяг максимуму в 950 000 б/д в червні 2022 року.

Сполученим Штатам можуть не сподобатися зв'язки Індії з Росією, але, схоже, вони готові прийняти їх як необхідну ціну для утримання Індії на борту у боротьбі зі зростаючим Китаєм.
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29.11.2022 18:51 Відповісти
Отсгоси его *** хюуйлоПутинсасалище!!!под музню индускую!и пригожина возьми в ротик подави!вы все просто пустоты!этого Мира!поэтому так ведётесь!
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29.11.2022 18:59 Відповісти
З країною, офіційно названою спонсором тероризмом, ніхто співпрацювати не буде, - можна потрапити під санкції.
Принаймні офіційно.
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29.11.2022 19:29 Відповісти
І шо циганва?
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29.11.2022 19:35 Відповісти
Китайский "Москвич" с индийскими поршнями - м-м-м... вкусняха.
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30.11.2022 07:06 Відповісти
Ембарго коли вже
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30.11.2022 09:49 Відповісти
 
 