Окупанти мобілізували на Луганщині майже 60% шахтарів, - Центр національного спротиву
Окупанти мобілізували більшість шахтарів на тимчасово окупованих районах Луганської області.
Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог відправив на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з чим, колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, щоб вугільновидобувна галузь не зупинилась остаточно.
Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони, за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову.
У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій залишити Луганщину та не ставати ресурсом для ворога.
Топ коментарі
+26 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар29.11.2022 17:04 Відповісти Посилання
+13 Інна Інна
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+10 Trevo Trow
показати весь коментар29.11.2022 17:05 Відповісти Посилання
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Як там мовила у 2014 році роспропаганда - російських військ на Донбасі немає. Це місцеві шахтарі взяли до рук зброю. Ну, ось слова іноді мають властивість перетворюватися на реальність. Шахтарі справді взяли до рук зброю. І це їм чомусь сильно не сподобалося
Дебіли ***....
Основна маса шахтарів мала назву професії "гірничий робочий очисного забою". І зарплатню мала десь "від 300 до 500". В залежності від "близькості до начальства". Бо 500 отримували ті, кого начальство ставило на товсті пласти, а 250-300 ті, хто був в "немилості" або був ніким для начальства - і такі бригади ставили на тонкі пласти - з мінімумом видобутку вугілля за зміну...
І щодо "9 днів проф.підготовки" - це брехня, ви вигадали це марення. ГРОЗ (горноробочий очисного забою) - за рядянських часів це було 4 екзамени для отримання 4 розряду і необхідність повної середньої освіти - бо треба було розуміти креслення, ремонт машин, тощо.
А ось щодо "завжди були безмозким інструментом в лапах комуняк" - це правда. Але це можна сказати про 99.9% ВСЬОГО населення радянського союзу. В т.ч. і про вас, якщо вам більше 32 років. Ви ж не протистояли комунякам? Збройно? Або хоча б ідейно, як Василь Стус? Ні? Ходили на піонерські "лінєйки" або на "вибори" з 1 фамілією в "бюллетені"?
Тож окрім юнацького протесту в стилі "баба яга проти", спричиненого гормональним штормом - ніякого "спротиву" совку не вчинили? (відмова їхати в афган в середині 80х - це просто інстинкт виживання, а не свідомий спротив владі). Я от, в 82му році на панно з рожею чЛеніна, де було слово "роблять" з пінопласту зроблене (ну, щось там "октябрята роблять") відірвав 2 перші літери - і зробив з вислова релігійного ідола слово *****. За що не потрапив в піонери в 82 році, а потім не прийняли мене в комсомол. Знатний був "борець з режимом"...
Не тіште себе іллюзіями - ви були таким же безмозким інструментом, як і 99.9% населення совка...
А голосування щодо Незалежності України - це як серед рабів, які бачать навколо себе охоронців з батогами, проводити опитування щодо "хто кращій хазяїн". Але справа ще гірша - раби в 3-4 поколінні взагалі не оперують поняттями типу "існують інші хазяїни"...
Незалежність в 1991 році Україна отримала тому що декілька комуняцьких князів просто домовилися розділити совок на князівства. А апарат імперськості в засрашці тимчасово був в занепаді і не зміг організувати війну в тому ж таки 1991 році. І саме з-за цього ми війну маємо з 2014 року - імперський аппарат засрашки "змужнів" і вирішив "повернути втрачене".
І велика проблема ******** імперців з засрашки в тому, що з 1991 до 2014 в Україні реально виросло декілька поколінь людей, які вже не були рабами, яких не шмагали безперервно і яким не затикали рота "самоцензурою". А засрашка - так і залишилась совком, в якому наразі навіть реальну "імперськість" необхідно спеціально вирощувати, бо раби в 5-6 поколінні вже навіть інстинкт самозбереження втратили, а про критичне мислення - мови вже 20 років немає.
Тож ваша дитяча істерика в цьому нічого не змінить, на жаль. Змінить тільки час - як реальний і єдиний фактор фізичного вимирання совків.
Люди, якщо можете - тікайте звідти як можете. Тікайте з окупації як можете. Не залишайтеся - ви реально створюєте собою "ресурс" для кровожерливих планів та дій загарбників!
Кармільци галімі.
Ні, не кармільци, а ЧОРТИ ЗАКАТАЙ ВАТУ.
Гидота проросійська. Ні грама не жалко, цих хитровиіпанних тварюк. Зато ватні самки получать машину дров, або 200кг антрациту.
Гидота кацапська.
Їм скоро передасть вітання добрий SANTA HIMARS. Як тим саратовським півням в Макіївці.