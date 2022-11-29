Окупанти мобілізували на Луганщині майже 60% шахтарів, - Центр національного спротиву

Окупанти мобілізували більшість шахтарів на тимчасово окупованих районах Луганської області.

Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог відправив на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з чим, колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, щоб вугільновидобувна галузь не зупинилась остаточно.

Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони, за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову.

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У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій залишити Луганщину та не ставати ресурсом для ворога.