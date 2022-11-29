УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5090 відвідувачів онлайн
Новини
2 122 27

Окупанти мобілізували на Луганщині майже 60% шахтарів, - Центр національного спротиву

росія,мобілізація

Окупанти мобілізували більшість шахтарів на тимчасово окупованих районах Луганської області.

Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог відправив на фронт 58% шахтарів "Востокуголь", на яку окупанти записали більшість віджатих шахт регіону. У зв’язку з чим, колаборанти навіть попросили Москву знизити темпи мобілізації, щоб вугільновидобувна галузь не зупинилась остаточно.

Проте для росіян українські життя нічого не варті, незалежно від сторони, за яку вони воюють. Відтак регіону не варто очікувати зменшення темпів призову.

Також читайте: Росіяни везуть на окуповану Херсонщину ОМОН з Дагестану: хочуть мобілізувати українців

У ЦНС закликали мешканців тимчасово окупованих територій залишити Луганщину та не ставати ресурсом для ворога.

Автор: 

шахтарі (538) мобілізація (3141) Луганська область (4900)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Нехай тепер під Базмутом касками сталевими стукають терпіли *****
показати весь коментар
29.11.2022 17:04 Відповісти
+13
A як здорово касками в Киіїві по брусчатці стучалі. Донбас порожняк не гоне!, навіть ні трохи не жалко. Це вам розплата за 2014 рік, за те що не пускали колону наших ЗСУ
показати весь коментар
29.11.2022 17:40 Відповісти
+10
Це ті, хто всю Україну годував, на їхню думку звісно.
показати весь коментар
29.11.2022 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай тепер під Базмутом касками сталевими стукають терпіли *****
показати весь коментар
29.11.2022 17:04 Відповісти
Це ті, хто всю Україну годував, на їхню думку звісно.
показати весь коментар
29.11.2022 17:05 Відповісти
Як що кого і годували., так це Ахметова та його "Шахтар"
показати весь коментар
29.11.2022 17:20 Відповісти
Що ж, дуже , ні глибоко стурбована
показати весь коментар
29.11.2022 17:13 Відповісти
А что там еще шахты остались ?
показати весь коментар
29.11.2022 17:15 Відповісти
І на забій направився гордий шахтьор маладой. Це цього ви хотіли в 2014 році?!
показати весь коментар
29.11.2022 17:16 Відповісти
Виходить, що так.
Як там мовила у 2014 році роспропаганда - російських військ на Донбасі немає. Це місцеві шахтарі взяли до рук зброю. Ну, ось слова іноді мають властивість перетворюватися на реальність. Шахтарі справді взяли до рук зброю. І це їм чомусь сильно не сподобалося
показати весь коментар
29.11.2022 17:29 Відповісти
Дочекались ********, щоб здохнути безслідно. На передку їх зачекались регреси, підвищена пенсія, санаторії і профілакторії, 4-х годинний робочий день та купа всіляких плюшок.
Дебіли ***....
показати весь коментар
29.11.2022 17:25 Відповісти
Так начеб-то ж у 2014 шахтарі викопали зброю із шахт і боролися за маладиє ріспублікі. Чи все таки не вони?
показати весь коментар
29.11.2022 17:38 Відповісти
A як здорово касками в Киіїві по брусчатці стучалі. Донбас порожняк не гоне!, навіть ні трохи не жалко. Це вам розплата за 2014 рік, за те що не пускали колону наших ЗСУ
показати весь коментар
29.11.2022 17:40 Відповісти
Вперше я потрапив в забій шахти імені Засядько в 1981 році. "Набився" з цікавості на екскурсію для артистів театру ім. Франка. Там я зрозумів чому в художника-бутафора зарплата 80 рублів на місяць, а в шахтаря 700. Але найбільше здивувала надзвичайна тупість шахтарів і те що для того щоб стати шахтарем потрібно лише 9 днів "професійної підготовки". Тому шахтарі в моїй уяві це дурні, тупі і нездатні до розумової і навіть будь якої осмисленої праці дебіли. Ну як ще назвати людей які лізуть в діру в землі щоб регулярно гинути під завалами (середня довжина життя шахтаря була 36 років), гарантовано отримують силікоз і кожного дня знімають стресс від страху смерті конячими дозами горілки? Тому шахтарі завжди були безмозким інструментом в лапах комуняк та інших пройдисвітів. Чи шкода мені їх? Ні. Тупе алкобидло яке привчили вважати себе "пролетаріатом" і "гегемоном" заслуговує на все те що з ними відбувається...
показати весь коментар
29.11.2022 17:50 Відповісти
Ну, правда в тому, що 700 карбованців за радянських часів отримувала абсолютна меншість шахтарів - тільки ті, хто називався "проходчікі" - це "привелійовані" бригади, які пробивали нові штреки.

Основна маса шахтарів мала назву професії "гірничий робочий очисного забою". І зарплатню мала десь "від 300 до 500". В залежності від "близькості до начальства". Бо 500 отримували ті, кого начальство ставило на товсті пласти, а 250-300 ті, хто був в "немилості" або був ніким для начальства - і такі бригади ставили на тонкі пласти - з мінімумом видобутку вугілля за зміну...

І щодо "9 днів проф.підготовки" - це брехня, ви вигадали це марення. ГРОЗ (горноробочий очисного забою) - за рядянських часів це було 4 екзамени для отримання 4 розряду і необхідність повної середньої освіти - бо треба було розуміти креслення, ремонт машин, тощо.

А ось щодо "завжди були безмозким інструментом в лапах комуняк" - це правда. Але це можна сказати про 99.9% ВСЬОГО населення радянського союзу. В т.ч. і про вас, якщо вам більше 32 років. Ви ж не протистояли комунякам? Збройно? Або хоча б ідейно, як Василь Стус? Ні? Ходили на піонерські "лінєйки" або на "вибори" з 1 фамілією в "бюллетені"?
показати весь коментар
02.12.2022 11:06 Відповісти
Розрядів було шість. Так що через 9 днів отримавши 1 розряд після інструкцій починалося трудове шахтарське життя. Про це мені дуже докладно (і не одного разу!) розповідали ті хто через це пройшов. Щодо "ідейності", то мене виховували справжні українські націоналісти. Один мій дід відсидів 19 років Гулагу і помер після "актіровки" на поселенні під Красноярськом позбавлений права повернутися в Україну. Другий став академіком, за його словами, "з великого страху" - не міг заснути під час репресій і працював до повного виснаження. Всіх його друзів розстріляли і єдине що його врятувало, то це безпартійність і наукові здобутки. В роду немає жодного комуніста. По всіх лініях. В піонери мене прийняли, а от в комсомол я категорично відмовився вступати. Протягом навчання змінив 8 шкіл. Вчителі літератури, та історії боялися йти в ті класи де я "вчився" - домашня бібліотека була близько 7 тисяч книжок, а читав я дуже багато і задавав такі питання що бідні вчителі впадали в ступор. Прогулював школу в читальних залах бібліотек. То ж за таку "нахабну поведінку" отримав двійку з поведінки і мене залишили на другий рік в 9 класі. Пішов працювати. Коли призивали в армію відмовився служити в афгані і потрапив в психушку, де мені впаяли статтю 7-б. Потім знімав її в військовому госпіталі. Зняв і опинився в стройбаті, де і закінчив школу. А далі "перебудова", навчання, захист докторської, життя за кордоном, робота... Схоже я таки належу до тих 0,1 відсотка.
показати весь коментар
02.12.2022 16:00 Відповісти
Практично у всіх нас когось репресували чи були родичі-в'язні або розстріляні. В такій країні живемо - до нас застосовували цілеспрямовані методи геноциду.

Тож окрім юнацького протесту в стилі "баба яга проти", спричиненого гормональним штормом - ніякого "спротиву" совку не вчинили? (відмова їхати в афган в середині 80х - це просто інстинкт виживання, а не свідомий спротив владі). Я от, в 82му році на панно з рожею чЛеніна, де було слово "роблять" з пінопласту зроблене (ну, щось там "октябрята роблять") відірвав 2 перші літери - і зробив з вислова релігійного ідола слово *****. За що не потрапив в піонери в 82 році, а потім не прийняли мене в комсомол. Знатний був "борець з режимом"...

Не тіште себе іллюзіями - ви були таким же безмозким інструментом, як і 99.9% населення совка...
показати весь коментар
02.12.2022 21:56 Відповісти
Не згоден, але якщо Вам приємно вважати що всі навколо "безмозкі інструменти", то Ви мабуть дуже одинока особа.
показати весь коментар
03.12.2022 04:52 Відповісти
Самообман - це давня і славетна риса всіх хомо сапієнс. Не буду вам заважати в цьому некорисному занятті, вважайте себе і далі "борцуном з радянським режимом".
показати весь коментар
03.12.2022 20:09 Відповісти
Знову не згоден. Якщо, за Вашими словами, 99,9% були "безмозким інструментом совка" то хто ж тоді на референдумі 1991 року голосував за Незалежність України? А ще, чому "совок" ніхто не захищав на всьому тоді ще совковому просторі?
показати весь коментар
03.12.2022 22:32 Відповісти
Ви відчуваєте факти, але не можете їх зрозуміти. Після розстрілів мільйонів в 20-40 роки, після примусової психіатрії для десятків тисяч, після хвиль еміграції (особливо "єврейської") - не було кому захищати совок. Совки - це не про активну позицію щодо чогось взагалі.

А голосування щодо Незалежності України - це як серед рабів, які бачать навколо себе охоронців з батогами, проводити опитування щодо "хто кращій хазяїн". Але справа ще гірша - раби в 3-4 поколінні взагалі не оперують поняттями типу "існують інші хазяїни"...

Незалежність в 1991 році Україна отримала тому що декілька комуняцьких князів просто домовилися розділити совок на князівства. А апарат імперськості в засрашці тимчасово був в занепаді і не зміг організувати війну в тому ж таки 1991 році. І саме з-за цього ми війну маємо з 2014 року - імперський аппарат засрашки "змужнів" і вирішив "повернути втрачене".

І велика проблема ******** імперців з засрашки в тому, що з 1991 до 2014 в Україні реально виросло декілька поколінь людей, які вже не були рабами, яких не шмагали безперервно і яким не затикали рота "самоцензурою". А засрашка - так і залишилась совком, в якому наразі навіть реальну "імперськість" необхідно спеціально вирощувати, бо раби в 5-6 поколінні вже навіть інстинкт самозбереження втратили, а про критичне мислення - мови вже 20 років немає.
показати весь коментар
04.12.2022 20:41 Відповісти
Серйозно? То чому ж замість декількох голосів "князьків" проголосувало понад 90% населення України? Мабуть продались за гречку...
показати весь коментар
04.12.2022 21:47 Відповісти
Я зрозумів, ви так активно боролися з совком, що навіть не роздивлялися, з чим саме боретеся. І навіть зараз не розумієте принципів "голосування" в совку і совками. Схоже, реально були під дуже великим впливом гормонального шторму підліткового...
показати весь коментар
05.12.2022 14:59 Відповісти
У Вас манія величі? Діти на ... посилають? Жінка з хати вигнали і пишете з гаража? Що з Вами не так? Ну як інакше може виникнути переконання що 99,9% населення України розумово неповносправні раби і совкодрочерні ідіоти і Ви маєте ексклюзивне право оцінювати всіх по собі. Така собі "шкала Ореста". 1 Орест, 0,5 Ореста і т.п.. Кумедний Ви дядьку. У Вас взагалі хоч якась освіта є на додачу до погано засвоєного курсу з "Суспільствознавства" совєцької сільської школи?
показати весь коментар
05.12.2022 20:08 Відповісти
Українському суспільству знадобилось 13 років, аби сказати хоч якесь "ні" нав'язаному "пахану" (але "запалу" в суспільства вистачило тільки на доволі мляве "ні" - вже через 1.5 роки "суспільство" проковтнуло того ж пахана прем'єр-міністром, а ще через 3 роки - і президентом) і 23 роки, аби сказати рішуче "ні" черговому диктатору. Але навіть попри це незрілість та інфантильність суспільства така, що черговим президентом вибрали особу, яка на камеру скпускала штани та імітувала гру хєром на роялі. І схоже, ваше припущення, що в Україні населення складається переважно з розумово неповносправних рабів та совкодрочерів - вірогідно, не дуже і відрізняється від реальності.

Тож ваша дитяча істерика в цьому нічого не змінить, на жаль. Змінить тільки час - як реальний і єдиний фактор фізичного вимирання совків.
показати весь коментар
05.12.2022 23:44 Відповісти
Ми не країна героїв. Герої померли в боях не давши і не виховавши гідних нащадків. Ми пересічна країна пристосуванців яких з кожним роком стає все менше і менше. Для історії 30 років це якась мілісекунда, а для окремого індивіда ціле життя, або одне покоління. Суспільству можна нав'язати будь яку точку зору. Контрольованими засобами масової інформації це централізовано робиться рівно за 6 років. Саме стільки потрібно щоб змінити точку зору цілої країни на протилежну - друзі перетворюються на ворогів, біле на чорне, а неприйнятне і відразливе на бажане і привабливе. Лише 15% населення будь якої країни здатні протистояти організованому інформаційному тиску. 15%, а не 0,1%. Хто власники ЗМІ в Україні? ... Навіть "цензором" володіє такий собі дядько на прізвище коен...
показати весь коментар
06.12.2022 00:47 Відповісти
8 років було в людей на виїзд та влаштування свого життя. Особисто мені вдалось в 2014 році витягнути племінника звідти. Вчився в бурситеті, в технікумі, відслужив строкову, працює, заробляє, одружився. А його брат - через 3 роки - не захотів вже їхати та вчитися на підконтрольну ЗСУ територію України. Вже призвичаїлися там. Вже "звикли". Вже ніби і "не тисне". І в березні 2022 року його відловили прямо на вулиці - і в чмобіки. Влітку ще був живий - мабуть прорізався талант драпати. Чи живий зараз - хєр знає...

Люди, якщо можете - тікайте звідти як можете. Тікайте з окупації як можете. Не залишайтеся - ви реально створюєте собою "ресурс" для кровожерливих планів та дій загарбників!
показати весь коментар
29.11.2022 19:23 Відповісти
На черзі комбайнери.
показати весь коментар
29.11.2022 19:26 Відповісти
Дебілам вічна пам'ять, каааармільци України срані, бидло пролетарське,- тьфу ***** на скотиняк 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
29.11.2022 19:28 Відповісти
Їбуча серарня. Нехай тепер головою стукають об асфальт, а краще,нехай з усієї сили уіпуться об стіну.
Кармільци галімі.
Ні, не кармільци, а ЧОРТИ ЗАКАТАЙ ВАТУ.
Гидота проросійська. Ні грама не жалко, цих хитровиіпанних тварюк. Зато ватні самки получать машину дров, або 200кг антрациту.
Гидота кацапська.
Їм скоро передасть вітання добрий SANTA HIMARS. Як тим саратовським півням в Макіївці.
показати весь коментар
10.01.2023 01:21 Відповісти
 
 