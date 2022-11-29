Окупанти готують примусову депортацію мешканців Каховки та Нової Каховки, - Хлань

У Каховку та Нову Каховку завозять співробітників ФСБ та готують примусову депортацію мешканців до Росії.

Про це в Media Center Ukraine - Ukrinform повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"В Каховку, Нову Каховку окупанти на зараз завозять здебільшого ФСБшників. Відзначають, що вони з Дагестану. Особовий склад саме військових зменшився і залишилися тільки спостережні пункти росіян у вигляді військових, які знаходяться безпосередньо на відстані 15 км до узбережжя. Основні сили супротивник відвів на 15-20 км вглиб Херсонської області. Але і техніка, і спостережні пункти росіян присутні вздовж усього узбережжя", - розповів він.

Хлань вважає, що окупанти продовжать депортаційний тиск на місцеве населення, як це відбувалося в окупованому місті Херсон.

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