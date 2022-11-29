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Новини Війна
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Окупанти готують примусову депортацію мешканців Каховки та Нової Каховки, - Хлань

депортація

У Каховку та Нову Каховку завозять співробітників ФСБ та готують примусову депортацію мешканців до Росії.

Про це в Media Center Ukraine - Ukrinform повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"В Каховку, Нову Каховку окупанти на зараз завозять здебільшого ФСБшників. Відзначають, що вони з Дагестану. Особовий склад саме військових зменшився і залишилися тільки спостережні пункти росіян у вигляді військових, які знаходяться безпосередньо на відстані 15 км до узбережжя. Основні сили супротивник відвів на 15-20 км вглиб Херсонської області. Але і техніка, і спостережні пункти росіян присутні вздовж усього узбережжя", - розповів він.

Хлань вважає, що окупанти продовжать депортаційний тиск на місцеве населення, як це відбувалося в окупованому місті Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Херсон та всі населені пункти області на правому березі Дніпра, - Хлань

Автор: 

депортація (732) Каховка (125) Нова Каховка (181) Хлань Сергій (119)


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Кацапи пресують українців на окупованих територіях руками кавказців та інших недорозвинутих малих народів. Навіть папа римський стверджує що буцімто "кацапи хороші, а нацмени ********** жорстокі і злі". Звідси ні про який гуманізм в ставленні до "нацменів" ********** навіть мови бути не може - неможливо ненавидіти "гріх" і любити та співчувати "грішнику". Але ж ми знаємо що "замовляють геноцид" брудні кацапські олігофрени і ніякої різниці між замовниками і виконавцями немає. Вбивати потрібно всіх окупантів! - диявол забере усіх.
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29.11.2022 17:33 Відповісти
Весь електорат зільонського вивезуть до раші......вони там знову виберуть якогось дебіла ...
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29.11.2022 17:53 Відповісти
Скоро ВСУ загонят дагов под шконарь
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29.11.2022 19:57 Відповісти
 
 