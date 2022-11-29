МАГАТЕ надасть допомогу Чорнобильській АЕС та ЦППРВ в оновленні техобладнання

Міжнародне агентство з атомної енергії надасть допомогу державним спеціалізованим підприємствам "Чорнобильська АЕС" та "Центральне підприємство поводження з радіоактивними відходами" в оновленні технічного обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Представники МАГАТЕ вивчили існуючий стан об'єктів двох підприємств у ході проведення місії агентства на ЧАЕС та ЦПОРО 22-24 листопада 2022 року.

У ході проведення місії представники МАГАТЕ також відвідали пункти поховання радіоактивних відходів "Підлісний" та "Буряківка", комплекс виробництв "Вектор" ДСП "ЦПОРО" та лабораторії ДСП "ЧАЕС".

Представники МАГАТЕ виконували місію в Чорнобильській зоні відчуження в той час, коли російські війська здійснили чергову ракетну атаку з енергетичної інфраструктури України – 23 листопада і стали безпосередніми свідками знеструмлення промислового майданчика ДСП "ЧАЕС" та переведення об'єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з АЕС в Україні стає все небезпечнішою, - МАГАТЕ