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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Слов’янськ із С-300

вибух

Російські окупанти нанесли ракетний удар по Слов’янську.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти використали С-300, щоб вдарити по місту. Пошкоджено декілька будівель. Обійшлося без жертв", йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Знешкоджено ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи у Слов’янську, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29540) Слов’янськ (636)


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Тимошенко, віддай позашляховик.
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29.11.2022 19:18 Відповісти
 
 