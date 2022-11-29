Окупанти обстріляли Слов’янськ із С-300
Російські окупанти нанесли ракетний удар по Слов’янську.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти використали С-300, щоб вдарити по місту. Пошкоджено декілька будівель. Обійшлося без жертв", йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар29.11.2022 19:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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