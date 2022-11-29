Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини поранено жінку

Ворог обстріляв Нікопольський район, постраждала літня жінка 1949 року народження.

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пообіді окупаційна армія російської федерації вдарила з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження: вона дістала легкі ушкодження, нині перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно", - написав він.

Як зазначається, окупанти понівечили в громаді близько пів десятка приватних будинків, господарську споруду, газогін.

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Лукашук додав, що в інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно. Ворожих обстрілів не зафіксовано.