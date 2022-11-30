Британія може очолити зусилля зі створення спецтрибуналу над Росією, - Зеленська
Перша леді України Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання Росії за військові злочини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.
Він зазначив, що саме для цього його дружина знаходиться з візитом у Сполученому Королівстві.
"Від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером глобальних зусиль для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що у Британії вже є подібний досвід, адже саме у Лондоні взимку 1942 року була підписана Сент-Джеймська декларація - "документ, з якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку чоловік прибирає Денисову за те , що розказувала про жахиття в окупації, а потім Олена по заґраніцам розказує про насильства, хоча 100% не спілкувалася з жодною жертвою.
Все в стилі 95-го - гастролі…
Олена Зеленська
@ZelenskaUA
Nov 28
Прибула до Лондона для участі у міжнародній конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів. Болюча тема, але маємо піднімати її знову й знову. Шукати нові шляхи допомоги. Говорити за тих, хто боїться бути непочутим. Не дати мовчанню породити нові злочини.
Криворіжське дитинство це травма на все життя.
указувати кому що "за буром" робити і як повинна поводити себе та чі інша країна - це в зелених сімейне...
пропоную це сімейство вибрати, ні не так - утвердити Президентами Всесвіту з правом наслідування Булави, і відразу обнулити назавжди...
це важливо в данному контексті
це його єдиний шанс втікти від відповідальності.