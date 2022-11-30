Британія може очолити зусилля зі створення спецтрибуналу над Росією, - Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання Росії за військові злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що саме для цього його дружина знаходиться з візитом у Сполученому Королівстві.

"Від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером глобальних зусиль для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що у Британії вже є подібний досвід, адже саме у Лондоні взимку 1942 року була підписана Сент-Джеймська декларація - "документ, з якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчинену агресію має відповідати не тільки президент Росії, але й "колективний путін", - Зеленська