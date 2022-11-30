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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Британія може очолити зусилля зі створення спецтрибуналу над Росією, - Зеленська

олена,зеленська

Перша леді України Олена Зеленська закликала Велику Британію очолити зусилля зі створення спеціального трибуналу для покарання Росії за військові злочини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на звернення президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що саме для цього його дружина знаходиться з візитом у Сполученому Королівстві.

"Від імені всіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Велику Британію стати лідером глобальних зусиль для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що у Британії вже є подібний досвід, адже саме у Лондоні взимку 1942 року була підписана Сент-Джеймська декларація - "документ, з якого почався шлях до Нюрнберзького трибуналу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчинену агресію має відповідати не тільки президент Росії, але й "колективний путін", - Зеленська

Автор: 

трибунал (282) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+24
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30.11.2022 01:23 Відповісти
+17
Я вибачаюсь, а яку посаду займає в нас пані Олена?
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30.11.2022 01:11 Відповісти
+16
Який цинізм..
Спочатку чоловік прибирає Денисову за те , що розказувала про жахиття в окупації, а потім Олена по заґраніцам розказує про насильства, хоча 100% не спілкувалася з жодною жертвою.
Все в стилі 95-го - гастролі…


Олена Зеленська
@ZelenskaUA
Nov 28

Прибула до Лондона для участі у міжнародній конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів. Болюча тема, але маємо піднімати її знову й знову. Шукати нові шляхи допомоги. Говорити за тих, хто боїться бути непочутим. Не дати мовчанню породити нові злочини.
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30.11.2022 01:20 Відповісти
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Я вибачаюсь, а яку посаду займає в нас пані Олена?
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30.11.2022 01:11 Відповісти
...ну як, типу за сумісництвом у рибному відділі та спецпредставником у космічному агенстві
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30.11.2022 01:30 Відповісти
Це як рогозін без батута, але з сельодкой?
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30.11.2022 01:36 Відповісти
Яку б не займала, та це буде та як закусити знатный коньячок скумбрией свежего посола.
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30.11.2022 06:55 Відповісти
це не та тьотя, яка у 2014 викладала місця пересування ЗСУ?
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30.11.2022 07:24 Відповісти
Який цинізм..
Спочатку чоловік прибирає Денисову за те , що розказувала про жахиття в окупації, а потім Олена по заґраніцам розказує про насильства, хоча 100% не спілкувалася з жодною жертвою.
Все в стилі 95-го - гастролі…


Олена Зеленська
@ZelenskaUA
Nov 28

Прибула до Лондона для участі у міжнародній конференції із запобігання сексуальному насильству під час конфліктів. Болюча тема, але маємо піднімати її знову й знову. Шукати нові шляхи допомоги. Говорити за тих, хто боїться бути непочутим. Не дати мовчанню породити нові злочини.
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30.11.2022 01:20 Відповісти
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30.11.2022 01:23 Відповісти
Грят та вилла - напротив хутинской. Тада пересмотреть цель приезда.
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30.11.2022 06:53 Відповісти
скумбріі по 8 грн обжерлась
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30.11.2022 01:24 Відповісти
не звертай уваги, воно просто знущається з нас поки-що
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30.11.2022 01:32 Відповісти
😁
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30.11.2022 01:26 Відповісти
Тобто , в ответе самоотвод дать по харе, бо скумбрии по 8 не существует.
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30.11.2022 06:49 Відповісти
Там скорее всего в песочнице отобрали лопатку, которой можно пограться.
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30.11.2022 06:50 Відповісти
Це коли ії попердолило ?
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30.11.2022 09:25 Відповісти
Вона мабуть така по життю.
Криворіжське дитинство це травма на все життя.
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30.11.2022 16:44 Відповісти
Хоспіді, і ця експертка сюди ж. Ми повинні очолити і тільки ми, але ж у нашої влади зобов'язання п
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30.11.2022 01:42 Відповісти
здається, з бодуна Лєнка поцупила папку з промовами ЗЄльца ! )) що ж тоді розповідав ЗЄльц натомість???
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30.11.2022 01:43 Відповісти
чому Брітанія, не Німетчина, не Франція, не Польща в кінці кінців?
указувати кому що "за буром" робити і як повинна поводити себе та чі інша країна - це в зелених сімейне...
пропоную це сімейство вибрати, ні не так - утвердити Президентами Всесвіту з правом наслідування Булави, і відразу обнулити назавжди...
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30.11.2022 02:45 Відповісти
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30.11.2022 02:53 Відповісти
Яка зі Скумбрії перша леді? Нічого стоячого не зробила на цій посаді крім тюнінга власної морди. До речі, у риби морда чи писок, чи, може, пичка?
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30.11.2022 03:01 Відповісти
тут потрібен правильний стресс - "стоячего" чи "стоячего" вона не зробила?
це важливо в данному контексті
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30.11.2022 03:15 Відповісти
Ну..Скумбрієвна нічого вартого в своємо житті не зробила,окрім того,що стала дружиною ***********.Але хід Ваших думок мені подобається.
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30.11.2022 06:16 Відповісти
...а от звідси по докладніше
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30.11.2022 06:25 Відповісти
Заточка - не прошибете, бо семейке гундосиков, после войны полюбос прийдется отвечать и за вагнергейт, и за разминирование крымских ворот, со сдачей Херсона, и, судя по всему, содействие врагу в такий кшталт, в молниеносном окружении Марика, как и за содействие в умопомрачительной скорости продвижения кацапов к Киеву. И здесь не волнует осознанно это делалось или тупо из-за обломовского бездействия , ты(вы) будет отвечать.ЗЫ... когда заберем Крым, первым делом архивы всех крымских банков, времен войны, перепрятать до суда, шобы они не испарились.
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30.11.2022 06:46 Відповісти
Справа у тому що Зе влада буде робити все для того щоб всі факти змило в каналізацію, перщі кроки зроблені - Зомбомарафон без каналів опозиції, далі опозиція визнається прокремлівською і т.д. До того що нічого не буде після Перемоги України, бо у Зе гніди заплановані вибори на 2024,
це його єдиний шанс втікти від відповідальності.
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30.11.2022 16:47 Відповісти
.лять...мол, вот приедет барин, барин нас рассудит. Я бы еще(скумбрия по 8) разбиралась в колбасных обрезках. Шо за семейка, тока и умеют шо гундосить да рассусоливать. Надо проверить на предмет родства с владимир михалычем гундяевым из самозванного КГБэшного сатаната налаптестаниии.
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30.11.2022 06:35 Відповісти
Ще одна огидна морда з прізвищем Ze. Поясніть, де ця шльонда була перші півроку війни?
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30.11.2022 07:36 Відповісти
В отпускє була, ніщо так не заспокоює як шоп тури де небудь в Австрії коли у нас була Буча.
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30.11.2022 16:49 Відповісти

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30.11.2022 16:54 Відповісти
 
 