Папа Римський "став жертвою пропаганди", - Кадиров
Терорист Рамзан Кадиров скаржиться, що Папа Римський Франциск став жертвою пропаганди, тому й сказав про "жорстокість" бурятів та чеченців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кадиров написав у телеграмі.
"Як можна визначити на полі бою чи веселий, похмурий, сентиментальний чи жорстокий супротивник? І як визначити на око у зведеному загоні національність російського військовослужбовця, якщо в нашій країні проживає понад 190 народів? Відповісти на це глава Ватикану, звичайно, не зможе. Просто він став жертвою пропаганди та наполегливості іноземних ЗМІ", - написав терорист Рамзан Кадиров.
Топ коментарі
+33 Алекс Скела
показати весь коментар30.11.2022 02:01 Відповісти Посилання
+29 Алекс Скела
показати весь коментар30.11.2022 02:04 Відповісти Посилання
+27 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар30.11.2022 02:13 Відповісти Посилання
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то раніше вони маскувалися, а зараз вже навіть маски скинули і
заскиглили за "кожного кремлівського дворника в Гаазі".
все добре вони знають - хто вони і де їхне справжнє місце - саме в Гаазі.
хто бана не бачив - на Цензорі не відписується!
Воно свої очі у дзеркало бачило? Ось так і визначають - на око, і буквальному сенсі
на паРаше все служат не рюзьге народу а хану, который сидит в кремле.
правление на паРаше сродни оккупации.
кремлядь, раньше Сцарь - это пахан и внутренний оккупант, все остальные не имеют значения.
не той в католиків папа - одна надія на маму!
так я знаю як мімімум ще декількох високоотбулавлених осіб
під цю категорію підпадаючих....
теж оказуеться боками людина...
а так да - наместник Бога на землі...
Кадырову.
в Африку вже бачив....
бо саме в Африці і відбуваються самі життево важливі для України події....