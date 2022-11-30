Папа Римський "став жертвою пропаганди", - Кадиров

Терорист Рамзан Кадиров скаржиться, що Папа Римський Франциск став жертвою пропаганди, тому й сказав про "жорстокість" бурятів та чеченців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кадиров написав у телеграмі.

"Як можна визначити на полі бою чи веселий, похмурий, сентиментальний чи жорстокий супротивник? І як визначити на око у зведеному загоні національність російського військовослужбовця, якщо в нашій країні проживає понад 190 народів? Відповісти на це глава Ватикану, звичайно, не зможе. Просто він став жертвою пропаганди та наполегливості іноземних ЗМІ", - написав терорист Рамзан Кадиров.

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