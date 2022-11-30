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Папа Римський "став жертвою пропаганди", - Кадиров

кадиров

Терорист Рамзан Кадиров скаржиться, що Папа Римський Франциск став жертвою пропаганди, тому й сказав про "жорстокість" бурятів та чеченців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кадиров написав у телеграмі.

"Як можна визначити на полі бою чи веселий, похмурий, сентиментальний чи жорстокий супротивник? І як визначити на око у зведеному загоні національність російського військовослужбовця, якщо в нашій країні проживає понад 190 народів? Відповісти на це глава Ватикану, звичайно, не зможе. Просто він став жертвою пропаганди та наполегливості іноземних ЗМІ", - написав терорист Рамзан Кадиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ оголосила у розшук Кадирова

Автор: 

Кадиров Рамзан (529) Папа Римський (336) Папа Франциск (196)


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Топ коментарі
+33
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30.11.2022 02:01 Відповісти
+29
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30.11.2022 02:04 Відповісти
+27
Та припиніть вже піарити зрадника Чеченців кадирова!!! Яка на хутлера кому різниця що те тупе там сказало???!!!
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30.11.2022 02:13 Відповісти
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30.11.2022 02:01 Відповісти
О, рамзанка дыров из-под коряги выполз.
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30.11.2022 02:04 Відповісти
вся кацапська і прикацаплена піна зараз на поверхні...
то раніше вони маскувалися, а зараз вже навіть маски скинули і
заскиглили за "кожного кремлівського дворника в Гаазі".
все добре вони знають - хто вони і де їхне справжнє місце - саме в Гаазі.
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30.11.2022 02:16 Відповісти
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30.11.2022 02:04 Відповісти
Отам з папкою хай і воює
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30.11.2022 02:07 Відповісти
Жестокість це і є основна риса кацапа! Оці соловьеви і інші тварі дуже кровожадні ! Але воїни з них погані..
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30.11.2022 02:11 Відповісти
Та припиніть вже піарити зрадника Чеченців кадирова!!! Яка на хутлера кому різниця що те тупе там сказало???!!!
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30.11.2022 02:13 Відповісти
даже не интересно, дон
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30.11.2022 02:20 Відповісти
Давай ******, поведай понтифику христианскую истину
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30.11.2022 02:29 Відповісти
Ха..****** уверен,что может заставить понтифика извиниться переред ним.Уверовал в свою всесильность и думает,что может поучать весь мир.Бородатый *******,как и его друг Пригожин.
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30.11.2022 05:48 Відповісти
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30.11.2022 02:36 Відповісти
Акакапрєдєліть, рєзіновая ета кувалда ілі пласмассовая? А может бить ето молоточєк ортопєда...
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30.11.2022 07:36 Відповісти
Есть у меня гифка, но получу бан за нее.
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30.11.2022 02:39 Відповісти
в мене теж є щось в шухляді, але я вам не покажу
хто бана не бачив - на Цензорі не відписується!
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30.11.2022 03:07 Відповісти
Та был в бане. Но там жесткий секас между рамзанкой дыровым, его дженералем и овцой. Это слишком.
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30.11.2022 03:23 Відповісти
тоді і справді не треба
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30.11.2022 03:32 Відповісти
Заявила жертва скотоложества.
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30.11.2022 03:26 Відповісти
Кадыров - тоже жертва. Путинского члена над своим мозгом. Правда, это было добровольно и ему (кадырову) понравился процесс.
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30.11.2022 03:39 Відповісти
Дай свині роги - людей поколе!
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30.11.2022 03:58 Відповісти
У нас кажуть не так : "Дали-б свині крила - вона-б і небо зрила!"
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30.11.2022 04:50 Відповісти
І як визначити на око у зведеному загоні національність

Воно свої очі у дзеркало бачило? Ось так і визначають - на око, і буквальному сенсі
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30.11.2022 04:06 Відповісти
не народів, а народностей. У вас один народ - "руССкіє", а решта народності, тобто недо-народи, які народжені служити народу, руССкому народу.
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30.11.2022 04:40 Відповісти
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30.11.2022 06:16 Відповісти
так называемые рюзьге сами вечное холопьё.

на паРаше все служат не рюзьге народу а хану, который сидит в кремле.
правление на паРаше сродни оккупации.
кремлядь, раньше Сцарь - это пахан и внутренний оккупант, все остальные не имеют значения.

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30.11.2022 06:20 Відповісти
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30.11.2022 06:21 Відповісти
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30.11.2022 06:23 Відповісти
овцеьоб поучае папу - папа помолиться за овцеьоба!
не той в католиків папа - одна надія на маму!
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30.11.2022 04:53 Відповісти
Поправка - нещодавно його підвищили до свинойоба.
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30.11.2022 05:05 Відповісти
до тої, який старої свині під саму сраку буде?
так я знаю як мімімум ще декількох високоотбулавлених осіб
під цю категорію підпадаючих....
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30.11.2022 05:15 Відповісти
Шанувальники овечок також думали: ну як визначити, що той комбайн чи трактор вкрадений в Україні?
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30.11.2022 04:58 Відповісти
ЗСУ, після нашої перемоги - *****, шойгу, кацапську лошадь з овцейобом повісьте... - далі за бажанням...
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30.11.2022 05:01 Відповісти
Папа Римський дивиться футбол і вболіває за Бразілію - відїбіться паства.
теж оказуеться боками людина...
а так да - наместник Бога на землі...
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30.11.2022 05:22 Відповісти
Кстати, это идея - обратиться к исламским лидерам - пусть дадут оценку
Кадырову.
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30.11.2022 05:26 Відповісти
так ідея - не робоча...
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30.11.2022 05:32 Відповісти
Ну, а ты - жертва аборта !
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30.11.2022 05:26 Відповісти
зелені - відправте свого Главу МЗС в Антарктіду.
в Африку вже бачив....
бо саме в Африці і відбуваються самі життево важливі для України події....
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30.11.2022 05:43 Відповісти
зелені, ну їбануті - шо візьмеш з клованів мордатих?
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30.11.2022 05:56 Відповісти
Одно можно точно сказать. Сдохнет не от старости
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30.11.2022 06:29 Відповісти
рамзанка какдыркин, от*баный горным ишаком, никак не успокоится...
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30.11.2022 07:17 Відповісти
Мрзь, і до того ж не чеченець.
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30.11.2022 07:52 Відповісти
Як собі хочете, а от тут я скажу що рамзанка диров тут правий. Тому що не можна виділяти представників поневолених к@цапнею народів і оголошувати їх надмірно жорстокими! Папа дійсно є жертвою пропаганди, саме к@цапської пропаганди. Найжорстокіші потвори на Землі це к@цапи. Чому папа боїться це сказати? Тому що сам жертва.
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30.11.2022 08:04 Відповісти
Заявила жертва аборта
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30.11.2022 09:03 Відповісти
С каких это пор Рамзанка Дыров ,стал католиком где он ,а где папа
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30.11.2022 09:19 Відповісти
три - пятнадцать , Ну во первых не Бога , а Сатана , и не наместник ,а обычная служка
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30.11.2022 09:24 Відповісти
Нечего пиарить героя и интеллектуала, ему еще в презы баллотироваться
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30.11.2022 09:29 Відповісти
каДырка а яка овця була коли ты йй вдував помеж копытив?ты дывывся йй в очи?шмара конченная!
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30.11.2022 09:32 Відповісти
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30.11.2022 11:20 Відповісти
Це правда. Тільки руснявої.
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30.11.2022 11:35 Відповісти
 
 