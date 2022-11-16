СБУ оголосила у розшук Кадирова
Голову Чечні Рамзана Кадирова було оголошено в розшук Службою безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє база даних СБУ щодо осіб, які оголошені у розшук.
За даними Служби безпеки, Кадиров вважається "особою, яка переховується від органів досудового розслідування".
При цьому його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.
Топ коментарі
+48 Олександр Карін
показати весь коментар16.11.2022 20:59 Посилання
+26 Зэлэный_Змий
показати весь коментар16.11.2022 20:55 Посилання
+18 Igor Butenko #461142
показати весь коментар16.11.2022 20:57 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
24.KYIV.MEDIA
Кадиров вивіз у Чечню підлітків з окупованої України | Київ 24
Ватажок окупованої Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що з окупованої території Луг.
Тогда зачем это? В надежде, что он узнает и сам явится? Интересно, а ему уведомление отправили почтой?