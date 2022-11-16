СБУ оголосила у розшук Кадирова

Голову Чечні Рамзана Кадирова було оголошено в розшук Службою безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє база даних СБУ щодо осіб, які оголошені у розшук.

За даними Служби безпеки, Кадиров вважається "особою, яка переховується від органів досудового розслідування".

При цьому його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.

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