СБУ объявила в розыск Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров был объявлен в розыск Службой безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает база данных СБУ относительно лиц, объявленных в розыск.

По данным Службы безопасности, Кадыров считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

При этом он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

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