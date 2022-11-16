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Новости Агрессия России против Украины Война
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СБУ объявила в розыск Кадырова

кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров был объявлен в розыск Службой безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает база данных СБУ относительно лиц, объявленных в розыск.

По данным Службы безопасности, Кадыров считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

При этом он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

Читайте также: Путин сделал Кадырова генерал-полковником

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) розыск (843)


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Топ комментарии
+48
Ви для початку уйобка портнова знайдіть, якого преспокійно випустили з країни.
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16.11.2022 20:59
+26
прикольно... і ***** оголосіть..
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16.11.2022 20:55
+18
Вот єто стремительность!
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16.11.2022 20:57
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Правила форума Совет форумчан
прикольно... і ***** оголосіть..
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16.11.2022 20:55 Ответить
Так вам что адрес дать?едьте берите!!!
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16.11.2022 22:45 Ответить
Я навіть знаю де його шукати...
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16.11.2022 20:56 Ответить
Вот єто стремительность!
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16.11.2022 20:57 Ответить
Де ж він заховався ?
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16.11.2022 20:57 Ответить
симонянку теж! дуже вона бісить.
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16.11.2022 20:58 Ответить
А Скабееву? Тварюку первую в розыск объявлять нужно
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16.11.2022 21:00 Ответить
. - дон .
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16.11.2022 20:58 Ответить
Ви для початку уйобка портнова знайдіть, якого преспокійно випустили з країни.
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16.11.2022 20:59 Ответить
Портнов під дахом Зе , його ніззя
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16.11.2022 21:26 Ответить
це дуже правильна ідея. після оголошення в Україні, необхідно оголосить і в Інтерпол.
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16.11.2022 20:59 Ответить
шукайте велику отару овець....
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16.11.2022 21:00 Ответить
Давно пора. Засранец.
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16.11.2022 21:00 Ответить
Все правильно, "Дон" відмовиться виїзджати в ті країни, які його можуть затримати і передати на вимогу України.
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16.11.2022 21:02 Ответить
Мабуть,це ті сбушники яким до кацапів чкурнути не вдалося активізуються.
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16.11.2022 21:03 Ответить
отэ то поворот! на днях *****, бабе его нарожавшей, мать героина присвоил, а тут вот самого производителя-дон хероя в розыск? кадыр овцы абидятся.
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16.11.2022 21:04 Ответить
А лейтенанта Баканова уже нашли?
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16.11.2022 21:04 Ответить
Адрес подсказать?
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16.11.2022 21:05 Ответить
лейтнант баканов то святе для РПи, віж прихожанин московської церкви від якої сипеться тільки благодать. Забувся через певний час, а хто там просив пробачення у Дондира? За "Синьора Голодомора", "Термос" і "Україну повію" вибачення не попросив. Приоритети все ж розставлені.
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17.11.2022 08:18 Ответить
Ну как бы он сейчас сам является звездой немецкого телесериала для взрослых. И каким бы это не было парадоксом, весь мир встал на защиту Украины и поддерживает украинцев при этом абсолютно не уважая главу государства. Зря он думает, что все забыли или забудут его хамство, циничное и ничем не прикрытое воровство из бюджета, отношение к закону и Конституции как к дышлу. Война не все списывает и отвечать всей этой банде придется после победы. Не помогут видосики и не поможет то, что он оккупировал национальное ТВ вещание, запустив марафон имени его неповторимого. Люди поумнели, война стала лакмусовой бумажкой.
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17.11.2022 14:47 Ответить
Піар в стилі 95 кварталу?
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16.11.2022 21:07 Ответить
Чому не путєна?
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16.11.2022 21:09 Ответить
Шо там його шукать? Чи й не 007...
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16.11.2022 21:09 Ответить
Блин, а почему не сразу путю? Чего так мелко то? Можно даже членина... .
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16.11.2022 21:10 Ответить
Ахах. Боже боту рвет пукан) продолжайте нести ватную чушь))))
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16.11.2022 21:23 Ответить
Простите, но думаю вам стоит не переносить свое мировосприятие на окружающих ))) Большинство видит Мир по-другому. Как минимум образование и воспитание у вас ниже среднего)) Мужайтесь.
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16.11.2022 21:31 Ответить
Ах да, забыл сказать я врач. Убивать не готов. Но вы смотрю на все способны)
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16.11.2022 21:24 Ответить
Не нужно искать - используйте стадо овец. Сам прибежит.
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16.11.2022 21:13 Ответить
Поймать... *******.. и выкинуть нах с позором, пусть дальше таким живёт..
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16.11.2022 21:14 Ответить
))))))
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16.11.2022 21:15 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F24.kyiv.media%2Fnews%2Fkadyrov-vyviz-u-chechnyu-200-pidlitkiv-z-okupovanoyi-********%3Ffbclid%3DIwAR1l-j4aOaJUduqBytoCh_ymkKEedsJ1o_2p-dlv6xcLTlh7RIrGd6UbqGY&h=AT2g_oUcuxW1wM6y5921rMvkQCllluMB-a7qLm32x_t5LvVphCJzoYi3Ln2EqWE7fMI8B2a1xkLFoan5cmxTre8QRyawGhS-dizkykz1dHeUz5qpJACpMpWuxAbU_ycOCl4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1TMMWDbBxVR2_EAbFVODCSA_DeD2MHCyHIdJiQAfmF10nebFq1CgVoSkA34PNP4lz9EFTslR5IIj0dy9JN11UrOpBvsNwSQgDvQKGFW6ExQl7nmqBtWL9xZqUv4uQpi4xxbZbuHNcwc3IWjdC78YbXx3ifXphc-JJvbpHFhZd0specRL0y https://24.kyiv.media/.../kadyrov-vyviz-u-chechnyu-200...





24.KYIV.MEDIA

Кадиров вивіз у Чечню підлітків з окупованої України | Київ 24

Ватажок окупованої Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що з окупованої території Луг.
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16.11.2022 21:17 Ответить
бо Вава вдруге, хочуть просити пробачення із сопельками?
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16.11.2022 21:18 Ответить
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16.11.2022 21:20 Ответить
"Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, по не могут найти..."
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16.11.2022 21:26 Ответить
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16.11.2022 21:36 Ответить
Голову надо не шукати, а відрізати
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16.11.2022 21:41 Ответить
А смысл в этом? В феодальную вотчину Кадырова даже российское кривосудие не лезет, там у них свои законы гор.
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16.11.2022 21:45 Ответить
Не прошло и года....а ведь они на наши деньги живут и неплохо живут
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16.11.2022 21:52 Ответить
ну бллля....неочікувано
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16.11.2022 22:04 Ответить
а ************?тувинского оленя?алконавта медведя?лавролошадь?********* кириенко?..................да там все кремлевское кодло надо в розыск подавать...............
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16.11.2022 22:20 Ответить
За цим ішакойобом ми прийдемо... І ДУЖЕ СКОРО... Чекай доне в свою сраку та ротяку хрен української лошадки. Яйця цього виродка будуть у нього в очах. Тварюга кончена.
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16.11.2022 22:45 Ответить
Шайтана ждёт справедливое наказание.
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16.11.2022 22:48 Ответить
А в чём смысл? Появилась какая-то организация типа Моссада? Кстати, когда Моссад ездил забирать Эйхмана, им нужна была какая-то официальная бумага от государства? Вряд ли, там вроде всё уже на месте начали оформлять, когда его притащили. По легенде же это были добровольцы.
Тогда зачем это? В надежде, что он узнает и сам явится? Интересно, а ему уведомление отправили почтой?
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16.11.2022 22:53 Ответить
Після оголошення в розшук у кадирова будуть великі проблеми з закордонними "турами". Далі можна оголосити ціну за "тушку" і це буде куди більш дієво.
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17.11.2022 01:04 Ответить
СБУ типу вже інтерпол, чи може я чогось не розумію?. І що воно дасть нам, а тим більше кадирову?
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17.11.2022 06:39 Ответить
Главное ,что бы потом Зеленский не извинялся перед Кадыровым, уже это проходили
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17.11.2022 08:16 Ответить
 
 