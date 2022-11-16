СБУ объявила в розыск Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров был объявлен в розыск Службой безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает база данных СБУ относительно лиц, объявленных в розыск.
По данным Службы безопасности, Кадыров считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".
При этом он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.
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