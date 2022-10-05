РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12137 посетителей онлайн
Новости За рубежом Война
21 897 173
армия РФ (15392) Кадыров (771) Путин (29865) Чечня (625)

Путин сделал Кадырова генерал-полковником

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание "генерал-полковник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел по номеру 709. Владимир Владимирович лично уведомил меня об этом и поздравил меня", - сообщил Кадыров.

Также читайте: "Меня результаты "референдумов" самого удивили", - Путин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
""
показать весь комментарий
05.10.2022 17:19
+39
Десь заплакав один арестович
показать весь комментарий
05.10.2022 17:16
+34
показать весь комментарий
05.10.2022 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пан атаман ***** Таврический и его адъютант
показать весь комментарий
05.10.2022 17:43 Ответить
-А ты меня не обманешь?
-Давай по честному.
-Так.
-Это тебе!
-Это мне!
-Это опять тебе!
-Это обратно тебе!
-Это всё время тебе!
-Шо ты хапаешь? Шо ты хапаешь? -
-Не,я такой фасон не ношу!
-Так,я себя не обделил?
-По честному?
показать весь комментарий
05.10.2022 18:46 Ответить
Зробив своїми руками???
показать весь комментарий
05.10.2022 17:43 Ответить
а чего не ГЕНЕРАЛ-ГЕНЕРАЛОМ ???
показать весь комментарий
05.10.2022 17:45 Ответить
Генералиссимус у них **********, а этот генерал-подгенералом.
показать весь комментарий
05.10.2022 23:56 Ответить
ГЕР ВІВЦЕМАРШАЛЬ.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:46 Ответить
генерал- полковнику с чечни есть дополнительный бонус- сорок ослиц- девственниц
показать весь комментарий
05.10.2022 17:46 Ответить
Bojitsia kadyrova putler.Takogo kozla postavit generalam .Kakije to razborki idut u kacapov,no soigu vriatly posmejet putler sniat,poskolku tot mozet putlera sniat takze s pomociu tankov
показать весь комментарий
05.10.2022 17:46 Ответить
Mozet daze posledni zvonok dlia soigu i drugix kacapskix generalov.Ja bi na ix meste snial bi putlera i kadyrova.Atrmija poka ix rukax
показать весь комментарий
05.10.2022 17:52 Ответить
Ти кадировєц ілі чєчєнєц?
Єто всьо равно.
Нєт,чєчєнєц єто национальность,а кадировєц єто підарас.
Ну тагда я ищо нє рєшил...
показать весь комментарий
05.10.2022 17:48 Ответить
Давати звання генерала особі яка навіть не служила в армії і має освіту економіста . Так роблять тільки диктатори, які масово роздають подібні званням своїм родичам та посіпакам. Х***о вчергове висралося на голову своїм оркам, продемонструвавши, що професіоналізм та ефективність в роботі ніщо, важлива тільки особиста відданість диктатору.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:49 Ответить
Яка там освіта економіста?
Там не факт що 8 класів є.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:17 Ответить
Він доктор економічних наук, почесний академік /професор всіх вузів Чечні, майстер спорту по боксу і навіть президент регіональної шахової федерації.Напевно сам Гай Юлій Цезар би позаздрив такому різносторонньому таланту.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:24 Ответить
має освіту економіста

освіту? економіЗда? ка-дирка?

та воно навiть школу нормально не закiнчило.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:25 Ответить
І що з того ? У нас жомовий ківа ледь не став "дохтором" наук , якби не громадське обурення бо у вчених "мужів", які присвоювали йому науковий ступінь питань не виникло. От і диров в Дегестанському універі без проблем став спочатку кандидатом , а потім і доктором економічних наук.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:36 Ответить
Дык оно ещё и юрист

"Какое у вас образование? - Высшее юридическое. Заканчиваю. Экзамены сдаю.- Какие?- Как это - какие? Экзамены, и все. - А как называется институт, который вы заканчиваете? - Филиал Московского института бизнеса. В Гудермесе. Юридический то есть. - Какая у вас специализация? - Юрист я.- А диплом по какому праву? Уголовному? Гражданскому? - Забыл. Тему записал, но забыл. Событий сейчас много." (Анна Политковская. Центровой из Центороя. Интервью с Рамзаном Кадыровым//Новая газета, 21.06.2004)
показать весь комментарий
05.10.2022 21:01 Ответить
овечку жалко ))
показать весь комментарий
06.10.2022 15:13 Ответить
Генерал-полковник інстаграмних військ
показать весь комментарий
05.10.2022 17:50 Ответить
А чего ж не Генералиссимус? Он же ж ни в одном сражении не участвовал, а значит и не проиграл
показать весь комментарий
05.10.2022 17:51 Ответить
Убогая страна ,и генералы убогие ...
показать весь комментарий
05.10.2022 17:53 Ответить
Нажаль в нас не дуже краще, брати Литвини одні чого варті...
показать весь комментарий
05.10.2022 17:56 Ответить
А арестович, табачник?
показать весь комментарий
05.10.2022 19:23 Ответить
Значить скоро на фронт відправлять
показать весь комментарий
05.10.2022 17:57 Ответить
Предсмертное получение звания одного и последнее вручение другого!!!!
показать весь комментарий
05.10.2022 18:00 Ответить
Генерал-полковник велосипедно-космических войск подводного базирования. Да хоть замок Рапунцель, для друзей ничего не жалко.
показать весь комментарий
05.10.2022 18:00 Ответить
Кадыров заготовил дырочку для звезды генералиссимуса,
а тут такое опускалово - не ценят ...
показать весь комментарий
05.10.2022 18:05 Ответить
генералиссимус
показать весь комментарий
05.10.2022 18:07 Ответить
Жена генералиссимуса Кадырова.
показать весь комментарий
05.10.2022 18:31 Ответить
У них все через оно место!!! Карапетовия генерал армии, Джуна генерал - полковник, куда же без Дон дона??? Смех один а не армия!!!
показать весь комментарий
05.10.2022 18:07 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2022 18:08 Ответить
генерал-адмирал-маршал-фельдмаршал ....короче посмешище😁
показать весь комментарий
05.10.2022 20:22 Ответить
А повыше по-момему висят ордена СССР и даже с Великой отчественной. Талантище!
показать весь комментарий
05.10.2022 20:51 Ответить
Чим більше в росії таких "генералів" тим краще для України...
показать весь комментарий
05.10.2022 18:13 Ответить
Що так слабо? Можна було б відразу присвоїти звання геніралісімуса.
показать весь комментарий
05.10.2022 18:15 Ответить
Что бы на это сказали те кто воевал за свободную ЧРИ. Они насмехались этого дурачка.
https://youtu.be/_cQkSt6LIx8?t=36
показать весь комментарий
05.10.2022 18:16 Ответить
Слова зайві
показать весь комментарий
05.10.2022 18:19 Ответить
Пусть пацан порадуется перед смертью
показать весь комментарий
05.10.2022 18:20 Ответить
А дурачок і радий. В сраку засунь собі це звання,хєнерал х#уєв...
показать весь комментарий
05.10.2022 18:24 Ответить
Ну всьо, пізтєц каклам!!! І чому пуйло раніше до такої геніальної думки не прийшло?!
показать весь комментарий
05.10.2022 18:28 Ответить
не поможет, дон
показать весь комментарий
05.10.2022 18:30 Ответить
Овечий ГЕНЕРАЛ.....
показать весь комментарий
05.10.2022 18:35 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2022 18:40 Ответить
Интересно, что об этом сообщил сам новопредставленный, а не Х. Не случайно, я мыслю
показать весь комментарий
05.10.2022 18:41 Ответить
А наступне буде - фельдмаршал.
показать весь комментарий
05.10.2022 18:48 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2022 18:56 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2022 18:58 Ответить
хвостата мавпа тебер буде командувати кацапськими аборигенами після різних академій... в званнях до генерал-лейтинантів? круто!
показать весь комментарий
05.10.2022 18:58 Ответить
Гітлер Фри́дриху Па́улюсу також фельдмаршела перед полоном подарува.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:02 Ответить
Фридрих Паулюс зимой 1940-1941 года провёл ряд военных игр, которые показали, что немецкое наступление захлебнётся даже при самом благоприятном сценарии. Об этом он не побоялся сказать гитлеру. После пленения, Паулюс, судя по всему, работал на ссср - слишком был ценный кадр, как теоретик танковой войны.

Фельдмарашла же гитлер дал Паулюсу с намёком "убей сибя апстену".

В общем, не равняйте божий дар с...
показать весь комментарий
05.10.2022 20:24 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2022 19:05 Ответить
арестович відстає )
показать весь комментарий
05.10.2022 19:07 Ответить
Вспомнилося - "господин назначил

меня любимой женой".
показать весь комментарий
05.10.2022 19:11 Ответить
Теперь Рамзанка имеет право овладеть любой овцой или козой без ее согласия!
показать весь комментарий
05.10.2022 19:14 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2022 19:39 Ответить
И так же любым ЧМОбиком.
показать весь комментарий
05.10.2022 21:26 Ответить
Генерел-генерал -дон!
показать весь комментарий
05.10.2022 19:18 Ответить
Йому присвоїли звання Генерал-полковника за те, що він вбивав окупантів. Бо інших військових досягнень у нього просто немає
🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
показать весь комментарий
05.10.2022 19:32 Ответить
Хоч у профіль , хоч анфас -
Все одно він підорас.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:38 Ответить
Смотришь сбоку, смотришь в лоб - все равно он овце*б!
показать весь комментарий
05.10.2022 20:54 Ответить
Овцелюбитель генерал... ржу.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:40 Ответить
Та й у нас такий самий генералісімус підростає. Дристович Алехзей.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:54 Ответить
Називайте його хоч прапорщик - фельдмаршал, але ж баран просто став кремлівським бараном.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:01 Ответить
Не зря кадыркин руzких резал с 16 лет
показать весь комментарий
05.10.2022 20:04 Ответить
черговий ляпас рашиському генералітету !!!

рамзанка, а ППО над твоїм палацом досі немає......
показать весь комментарий
05.10.2022 20:23 Ответить
Теперь он может командовать Звездой Смерти
показать весь комментарий
05.10.2022 20:58 Ответить
А чого не генералісимуса ? Давно таких довб.... в московії ще не було.
показать весь комментарий
05.10.2022 21:08 Ответить
Шойгу уже не не фаворит.
Теперь "любимая жена" - рамзанка дыров.
показать весь комментарий
05.10.2022 21:22 Ответить
Генерал-дон
показать весь комментарий
05.10.2022 22:38 Ответить
яка країна, такі і генерали
показать весь комментарий
05.10.2022 23:36 Ответить
Генерал-полковник безграмотный..., был тут и у нас кандидат неук, да сбежал на парашу, утечка мозгов млять. Теперь понятно почему их действия от политики до армии похожи на действия полных ********* и закомплексованных неудачников.
показать весь комментарий
05.10.2022 23:39 Ответить
Читати карти він хоч вміє, вівцейоб?
показать весь комментарий
05.10.2022 23:45 Ответить
Випускники Військової академії Генерального штабу ВС РФ проходять службу в найвищих органах управління Збройних Сил і інших військ (сил), на командних і штабних посадах, працюють в органах державного управління Російської Федерації.

Тепер ясно що кадирка вчився у Військовій академії Генерального штабу ВС РФ. Пройшов повний сходовий марш між першим і другими поверхами будівлі академій і отримав "цельного хенераля-полковника"
показать весь комментарий
05.10.2022 23:49 Ответить
генерал полковник - генерал армии - крематорий - дырка в кремлевской стене...а может и нет.
показать весь комментарий
06.10.2022 00:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 