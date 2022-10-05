Путин сделал Кадырова генерал-полковником

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание "генерал-полковник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел по номеру 709. Владимир Владимирович лично уведомил меня об этом и поздравил меня", - сообщил Кадыров.

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