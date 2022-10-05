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Путін зробив Кадирова генерал-полковником
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання "генерал-полковник".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Президент Росії присвоїв мені звання генерал-полковника. Указ вийшов за номером 709. Володимир Володимирович особисто повідомив мені про це і привітав мене", - повідомив Кадиров.
Топ коментарі
+52 дератизатор
показати весь коментар05.10.2022 17:19
+39 Raccoonenko
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+34 Petrov Viktor
показати весь коментар05.10.2022 17:25
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Будь ласка, зачекайте...
-Давай по честному.
-Так.
-Это тебе!
-Это мне!
-Это опять тебе!
-Это обратно тебе!
-Это всё время тебе!
-Шо ты хапаешь? Шо ты хапаешь? -
-Не,я такой фасон не ношу!
-Так,я себя не обделил?
-По честному?
Єто всьо равно.
Нєт,чєчєнєц єто национальность,а кадировєц єто підарас.
Ну тагда я ищо нє рєшил...
Там не факт що 8 класів є.
освіту? економіЗда? ка-дирка?
та воно навiть школу нормально не закiнчило.
"Какое у вас образование? - Высшее юридическое. Заканчиваю. Экзамены сдаю.- Какие?- Как это - какие? Экзамены, и все. - А как называется институт, который вы заканчиваете? - Филиал Московского института бизнеса. В Гудермесе. Юридический то есть. - Какая у вас специализация? - Юрист я.- А диплом по какому праву? Уголовному? Гражданскому? - Забыл. Тему записал, но забыл. Событий сейчас много." (Анна Политковская. Центровой из Центороя. Интервью с Рамзаном Кадыровым//Новая газета, 21.06.2004)
а тут такое опускалово - не ценят ...
https://youtu.be/_cQkSt6LIx8?t=36
Фельдмарашла же гитлер дал Паулюсу с намёком "убей сибя апстену".
В общем, не равняйте божий дар с...
меня любимой женой".
🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Все одно він підорас.
рамзанка, а ППО над твоїм палацом досі немає......
Теперь "любимая жена" - рамзанка дыров.
Тепер ясно що кадирка вчився у Військовій академії Генерального штабу ВС РФ. Пройшов повний сходовий марш між першим і другими поверхами будівлі академій і отримав "цельного хенераля-полковника"