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Путін зробив Кадирова генерал-полковником

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент РФ Володимир Путін присвоїв йому звання "генерал-полковник".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Президент Росії присвоїв мені звання генерал-полковника. Указ вийшов за номером 709. Володимир Володимирович особисто повідомив мені про це і привітав мене", - повідомив Кадиров.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+52
""
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05.10.2022 17:19
+39
Десь заплакав один арестович
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05.10.2022 17:16
+34
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05.10.2022 17:25
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Пан атаман ***** Таврический и его адъютант
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05.10.2022 17:43 Відповісти
-А ты меня не обманешь?
-Давай по честному.
-Так.
-Это тебе!
-Это мне!
-Это опять тебе!
-Это обратно тебе!
-Это всё время тебе!
-Шо ты хапаешь? Шо ты хапаешь? -
-Не,я такой фасон не ношу!
-Так,я себя не обделил?
-По честному?
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05.10.2022 18:46 Відповісти
Зробив своїми руками???
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05.10.2022 17:43 Відповісти
а чего не ГЕНЕРАЛ-ГЕНЕРАЛОМ ???
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05.10.2022 17:45 Відповісти
Генералиссимус у них **********, а этот генерал-подгенералом.
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05.10.2022 23:56 Відповісти
ГЕР ВІВЦЕМАРШАЛЬ.
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05.10.2022 17:46 Відповісти
генерал- полковнику с чечни есть дополнительный бонус- сорок ослиц- девственниц
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05.10.2022 17:46 Відповісти
Bojitsia kadyrova putler.Takogo kozla postavit generalam .Kakije to razborki idut u kacapov,no soigu vriatly posmejet putler sniat,poskolku tot mozet putlera sniat takze s pomociu tankov
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05.10.2022 17:46 Відповісти
Mozet daze posledni zvonok dlia soigu i drugix kacapskix generalov.Ja bi na ix meste snial bi putlera i kadyrova.Atrmija poka ix rukax
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05.10.2022 17:52 Відповісти
Ти кадировєц ілі чєчєнєц?
Єто всьо равно.
Нєт,чєчєнєц єто национальность,а кадировєц єто підарас.
Ну тагда я ищо нє рєшил...
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05.10.2022 17:48 Відповісти
Давати звання генерала особі яка навіть не служила в армії і має освіту економіста . Так роблять тільки диктатори, які масово роздають подібні званням своїм родичам та посіпакам. Х***о вчергове висралося на голову своїм оркам, продемонструвавши, що професіоналізм та ефективність в роботі ніщо, важлива тільки особиста відданість диктатору.
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05.10.2022 17:49 Відповісти
Яка там освіта економіста?
Там не факт що 8 класів є.
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05.10.2022 19:17 Відповісти
Він доктор економічних наук, почесний академік /професор всіх вузів Чечні, майстер спорту по боксу і навіть президент регіональної шахової федерації.Напевно сам Гай Юлій Цезар би позаздрив такому різносторонньому таланту.
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05.10.2022 20:24 Відповісти
має освіту економіста

освіту? економіЗда? ка-дирка?

та воно навiть школу нормально не закiнчило.
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05.10.2022 20:25 Відповісти
І що з того ? У нас жомовий ківа ледь не став "дохтором" наук , якби не громадське обурення бо у вчених "мужів", які присвоювали йому науковий ступінь питань не виникло. От і диров в Дегестанському універі без проблем став спочатку кандидатом , а потім і доктором економічних наук.
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05.10.2022 20:36 Відповісти
Дык оно ещё и юрист

"Какое у вас образование? - Высшее юридическое. Заканчиваю. Экзамены сдаю.- Какие?- Как это - какие? Экзамены, и все. - А как называется институт, который вы заканчиваете? - Филиал Московского института бизнеса. В Гудермесе. Юридический то есть. - Какая у вас специализация? - Юрист я.- А диплом по какому праву? Уголовному? Гражданскому? - Забыл. Тему записал, но забыл. Событий сейчас много." (Анна Политковская. Центровой из Центороя. Интервью с Рамзаном Кадыровым//Новая газета, 21.06.2004)
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05.10.2022 21:01 Відповісти
овечку жалко ))
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06.10.2022 15:13 Відповісти
Генерал-полковник інстаграмних військ
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05.10.2022 17:50 Відповісти
А чего ж не Генералиссимус? Он же ж ни в одном сражении не участвовал, а значит и не проиграл
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05.10.2022 17:51 Відповісти
Убогая страна ,и генералы убогие ...
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05.10.2022 17:53 Відповісти
Нажаль в нас не дуже краще, брати Литвини одні чого варті...
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05.10.2022 17:56 Відповісти
А арестович, табачник?
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05.10.2022 19:23 Відповісти
Значить скоро на фронт відправлять
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05.10.2022 17:57 Відповісти
Предсмертное получение звания одного и последнее вручение другого!!!!
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05.10.2022 18:00 Відповісти
Генерал-полковник велосипедно-космических войск подводного базирования. Да хоть замок Рапунцель, для друзей ничего не жалко.
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05.10.2022 18:00 Відповісти
Кадыров заготовил дырочку для звезды генералиссимуса,
а тут такое опускалово - не ценят ...
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05.10.2022 18:05 Відповісти
генералиссимус
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05.10.2022 18:07 Відповісти
Жена генералиссимуса Кадырова.
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05.10.2022 18:31 Відповісти
У них все через оно место!!! Карапетовия генерал армии, Джуна генерал - полковник, куда же без Дон дона??? Смех один а не армия!!!
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05.10.2022 18:07 Відповісти
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05.10.2022 18:08 Відповісти
генерал-адмирал-маршал-фельдмаршал ....короче посмешище😁
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05.10.2022 20:22 Відповісти
А повыше по-момему висят ордена СССР и даже с Великой отчественной. Талантище!
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05.10.2022 20:51 Відповісти
Чим більше в росії таких "генералів" тим краще для України...
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05.10.2022 18:13 Відповісти
Що так слабо? Можна було б відразу присвоїти звання геніралісімуса.
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05.10.2022 18:15 Відповісти
Что бы на это сказали те кто воевал за свободную ЧРИ. Они насмехались этого дурачка.
https://youtu.be/_cQkSt6LIx8?t=36
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05.10.2022 18:16 Відповісти
Слова зайві
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05.10.2022 18:19 Відповісти
Пусть пацан порадуется перед смертью
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05.10.2022 18:20 Відповісти
А дурачок і радий. В сраку засунь собі це звання,хєнерал х#уєв...
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05.10.2022 18:24 Відповісти
Ну всьо, пізтєц каклам!!! І чому пуйло раніше до такої геніальної думки не прийшло?!
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05.10.2022 18:28 Відповісти
не поможет, дон
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05.10.2022 18:30 Відповісти
Овечий ГЕНЕРАЛ.....
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05.10.2022 18:35 Відповісти
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05.10.2022 18:40 Відповісти
Интересно, что об этом сообщил сам новопредставленный, а не Х. Не случайно, я мыслю
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05.10.2022 18:41 Відповісти
А наступне буде - фельдмаршал.
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05.10.2022 18:48 Відповісти
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05.10.2022 18:56 Відповісти
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05.10.2022 18:58 Відповісти
хвостата мавпа тебер буде командувати кацапськими аборигенами після різних академій... в званнях до генерал-лейтинантів? круто!
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05.10.2022 18:58 Відповісти
Гітлер Фри́дриху Па́улюсу також фельдмаршела перед полоном подарува.
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05.10.2022 19:02 Відповісти
Фридрих Паулюс зимой 1940-1941 года провёл ряд военных игр, которые показали, что немецкое наступление захлебнётся даже при самом благоприятном сценарии. Об этом он не побоялся сказать гитлеру. После пленения, Паулюс, судя по всему, работал на ссср - слишком был ценный кадр, как теоретик танковой войны.

Фельдмарашла же гитлер дал Паулюсу с намёком "убей сибя апстену".

В общем, не равняйте божий дар с...
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05.10.2022 20:24 Відповісти
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05.10.2022 19:05 Відповісти
арестович відстає )
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05.10.2022 19:07 Відповісти
Вспомнилося - "господин назначил

меня любимой женой".
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05.10.2022 19:11 Відповісти
Теперь Рамзанка имеет право овладеть любой овцой или козой без ее согласия!
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05.10.2022 19:14 Відповісти
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05.10.2022 19:39 Відповісти
И так же любым ЧМОбиком.
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05.10.2022 21:26 Відповісти
Генерел-генерал -дон!
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05.10.2022 19:18 Відповісти
Йому присвоїли звання Генерал-полковника за те, що він вбивав окупантів. Бо інших військових досягнень у нього просто немає
🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
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05.10.2022 19:32 Відповісти
Хоч у профіль , хоч анфас -
Все одно він підорас.
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05.10.2022 19:38 Відповісти
Смотришь сбоку, смотришь в лоб - все равно он овце*б!
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05.10.2022 20:54 Відповісти
Овцелюбитель генерал... ржу.
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05.10.2022 19:40 Відповісти
Та й у нас такий самий генералісімус підростає. Дристович Алехзей.
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05.10.2022 19:54 Відповісти
Називайте його хоч прапорщик - фельдмаршал, але ж баран просто став кремлівським бараном.
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05.10.2022 20:01 Відповісти
Не зря кадыркин руzких резал с 16 лет
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05.10.2022 20:04 Відповісти
черговий ляпас рашиському генералітету !!!

рамзанка, а ППО над твоїм палацом досі немає......
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05.10.2022 20:23 Відповісти
Теперь он может командовать Звездой Смерти
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05.10.2022 20:58 Відповісти
А чого не генералісимуса ? Давно таких довб.... в московії ще не було.
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05.10.2022 21:08 Відповісти
Шойгу уже не не фаворит.
Теперь "любимая жена" - рамзанка дыров.
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05.10.2022 21:22 Відповісти
Генерал-дон
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05.10.2022 22:38 Відповісти
яка країна, такі і генерали
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05.10.2022 23:36 Відповісти
Генерал-полковник безграмотный..., был тут и у нас кандидат неук, да сбежал на парашу, утечка мозгов млять. Теперь понятно почему их действия от политики до армии похожи на действия полных ********* и закомплексованных неудачников.
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05.10.2022 23:39 Відповісти
Читати карти він хоч вміє, вівцейоб?
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05.10.2022 23:45 Відповісти
Випускники Військової академії Генерального штабу ВС РФ проходять службу в найвищих органах управління Збройних Сил і інших військ (сил), на командних і штабних посадах, працюють в органах державного управління Російської Федерації.

Тепер ясно що кадирка вчився у Військовій академії Генерального штабу ВС РФ. Пройшов повний сходовий марш між першим і другими поверхами будівлі академій і отримав "цельного хенераля-полковника"
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05.10.2022 23:49 Відповісти
генерал полковник - генерал армии - крематорий - дырка в кремлевской стене...а может и нет.
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06.10.2022 00:01 Відповісти
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