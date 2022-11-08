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Путін залежить від сил Пригожина і Кадирова в Україні, - ISW

путін

Американські аналітики називають президента Росії Володимира Путіна залежним від сил фінансиста групи "Вагнер" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Інформація про широкомасштабні провали російського військового керівництва набуває соціальної динаміки.

Російські блогери заявили, що жінки, імовірно, родички військових РФ та мобілізованих, привертають увагу до провального стану війни.

З початку часткової мобілізації наприкінці вересня ISW спостерігав численні випадки, коли дружини і матері російських військовослужбовців виступали на захист своїх родичів, які служать в армії, звертаючись до місцевих чиновників і відомих російських блогерів.

За висновками, неспроможність Міноборони РФ належним чином вирішити ці системні проблеми та їхні першопричини, ймовірно, посилюватиме соціальну напругу протягом усієї війни.

Фракція російських провоєнних силовиків збільшує свій вплив частково для просування особистих інтересів в Росії та окупованій Україні, а не виключно для перемоги у війні.

Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив 6 листопада, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами Збройних сил Росії.

Також читайте: Кадиров заявив про можливе продовження мобілізації у Чечні

Інший член партії "силовиків", чеченський лідер Рамзан Кадиров, як повідомляється, також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну.

Український центр опору зазначає, що Кадиров і його польові командири розширюють бізнес-мережі на окупованих територіях.

Як зазначають аналітики, і Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні.

Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, незважаючи на його неодноразові заперечення, свідчать про те, що він створив у суспільстві уявлення про його можливий прихід до влади.

Такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії.

Також читайте: Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії, - ISW

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) путін володимир (23900) росія (65459) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Це просто ми і інститут так хочемо думати(Насправді при диктатурі так і є : диктатура сама запускає та дозволяє відсотку населення щось там белькотіти ніби проти,знову ж для населення картинка,ось,мовляв,бачитиі унас є опоненти.
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08.11.2022 06:52 Відповісти
Не пишіть дурниць, будь ласка.
Так, люди Пригожина та Кадирова це насправді "відсоток населення", але це не "відсоток" потішної опозиції з плакатами та кольоровими кульками, а відсоток із приватною армією, танками, артилерією, а тепер йдеться і про надання їм літаків. І назва цього "відсотка" - СИЛА!
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08.11.2022 07:07 Відповісти
Хіба я про це? Я про казку,котру самі і розганяють.
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08.11.2022 16:00 Відповісти
Кто будет "белыми" и "красными" в этот раз?
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08.11.2022 07:36 Відповісти
Будуть "урки" і "овцейоби"
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08.11.2022 08:19 Відповісти
пуйло залежить від тупої маси кацапів, якої десь 83%, крапка.
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08.11.2022 08:17 Відповісти
захоплять владу кремлівську,але не на довго.Бо владою треба вміти керувати треба мати фахівців.а не бандитів.та і підчинятись їм не захотять так звані еліти.на болотах і зараз один одного топить
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08.11.2022 08:41 Відповісти
Політика сили рашистської росії не має альтернатив у самій росії. Єдиним джерелом політики діалогу є родичі потерпілих родин внаслідок силових дій рашистів. Саме тому зовнішній вектор дій української влади має бути зорієнтований на кремлівських силовиків рашистської влади через родичів потерпілих родин росії. Пригожинці і кадировці лише продукують силові варіанти дій рашистів. Діалогу немає. А він потрібен на умовах української влади, а не силовиків рашистського блоку політиків.
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08.11.2022 09:11 Відповісти
 
 