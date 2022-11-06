Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії. Бізнесмен відвідав Курську область, де будують лінію оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Пригожин намагається завуалювати свої зусилля щодо зміцнення своєї незалежної опори влади апеляцією до концепції історичної єдності Росії.

Пригожин заявив, що "російський народ, бізнес, уряд та армія мають об'єднатися для боротьби за суверенітет Росії та її велике майбутнє", ухилившись від питання журналіста про зустріч з курськими бізнесменами з приводу організації "ополчень".

Коментар Пригожина про російську "згуртовану армію" поруч із президентом РФ Путіним, ймовірно, був тонко завуальованим сарказмом, з огляду на те, що він неодноразово критикував російські Збройні сили.

Пригожин також визнав, що є незалежним суб'єктом, що, як раніше оцінював ISW, знімає з нього деякі зобов'язання перед Кремлем і Міноборони Росії.

Залежність Путіна від сил Пригожина навколо Бахмута також дає Пригожину такі привілеї, як висловлювання своєї критики Кремля чи російських збройних сил без істотних наслідків.

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