Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії, - ISW
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії. Бізнесмен відвідав Курську область, де будують лінію оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків, Пригожин намагається завуалювати свої зусилля щодо зміцнення своєї незалежної опори влади апеляцією до концепції історичної єдності Росії.
Пригожин заявив, що "російський народ, бізнес, уряд та армія мають об'єднатися для боротьби за суверенітет Росії та її велике майбутнє", ухилившись від питання журналіста про зустріч з курськими бізнесменами з приводу організації "ополчень".
Коментар Пригожина про російську "згуртовану армію" поруч із президентом РФ Путіним, ймовірно, був тонко завуальованим сарказмом, з огляду на те, що він неодноразово критикував російські Збройні сили.
Пригожин також визнав, що є незалежним суб'єктом, що, як раніше оцінював ISW, знімає з нього деякі зобов'язання перед Кремлем і Міноборони Росії.
Залежність Путіна від сил Пригожина навколо Бахмута також дає Пригожину такі привілеї, як висловлювання своєї критики Кремля чи російських збройних сил без істотних наслідків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нічого людського у цих істот немає і бути не може !!
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ вагнеровцев в Африке мир явно заниматься не хочет . А из Африки поступают кровавые брильянты
Деньги, ископаемые, ресурсы ... - вот это и есть демократические ценности.
Главное, что сказанное не оспаривается, да и глупо бы было спорить.
Мабуть розуміли, що істота, яка виросла в комунальній квартирі в злиднях, не улюблена ніким з дитинства, включаючи і батьків, навіть якщо випадково й дорветься до влади, то не правитиме, а мститиме. Людям, світу, своєму минулому...
заботоксніть його негайно і десь там,
в пансіонаті для даунів, знайдіть йому 3 двійника..
Скоро вся РФ будет жевать исключительно "манды по-пригожински без соли"
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧
і нагороду оголосити за живого чи не дуже