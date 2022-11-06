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Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії, - ISW

пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається розширити свій вплив у регіонах Росії. Бізнесмен відвідав Курську область, де будують лінію оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Пригожин намагається завуалювати свої зусилля щодо зміцнення своєї незалежної опори влади апеляцією до концепції історичної єдності Росії.

Пригожин заявив, що "російський народ, бізнес, уряд та армія мають об'єднатися для боротьби за суверенітет Росії та її велике майбутнє", ухилившись від питання журналіста про зустріч з курськими бізнесменами з приводу організації "ополчень".

Коментар Пригожина про російську "згуртовану армію" поруч із президентом РФ Путіним, ймовірно, був тонко завуальованим сарказмом, з огляду на те, що він неодноразово критикував російські Збройні сили.

Пригожин також визнав, що є незалежним суб'єктом, що, як раніше оцінював ISW, знімає з нього деякі зобов'язання перед Кремлем і Міноборони Росії.

Залежність Путіна від сил Пригожина навколо Бахмута також дає Пригожину такі привілеї, як висловлювання своєї критики Кремля чи російських збройних сил без істотних наслідків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська ПВК "Вагнер" відкрила оборонний технологічний центр у Санкт-Петербурзі. ФОТО

Автор: 

росія (65346) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+15
Пригожин не бизнесмен. Он военный преступник
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06.11.2022 07:30
+13
Вся кремлівська шобла - це мразь , вбивці і шулєри 😡
нічого людського у цих істот немає і бути не може !!
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06.11.2022 07:27
+13
Росія це країна ЗЕКІВ...завжди була і буде...субкультура АУЄ, ГУЛАГ, русскій блатняк і шансон ...КАДИРОВ - це Сталін, ПРІГОЖІН -Берія.....
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06.11.2022 07:29
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Це їх през, на якого вони заслуговують, він їм ютуб заблокує
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06.11.2022 07:23 Відповісти
Какие же кацапы УРОДЛИВЫЕ и МЕРЗСКИЕ ВЫРОДКИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
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06.11.2022 11:43 Відповісти
Вся кремлівська шобла - це мразь , вбивці і шулєри 😡
нічого людського у цих істот немає і бути не може !!
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06.11.2022 07:27 Відповісти
Росія це країна ЗЕКІВ...завжди була і буде...субкультура АУЄ, ГУЛАГ, русскій блатняк і шансон ...КАДИРОВ - це Сталін, ПРІГОЖІН -Берія.....
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06.11.2022 07:29 Відповісти
Пригожин не бизнесмен. Он военный преступник
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06.11.2022 07:30 Відповісти
Да там кровавий шлейф от Сирии до Африки на сегодня ( и Украина)
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ вагнеровцев в Африке мир явно заниматься не хочет . А из Африки поступают кровавые брильянты
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06.11.2022 07:34 Відповісти
А кто-то всерьез верит в демократические ценности ?!
Деньги, ископаемые, ресурсы ... - вот это и есть демократические ценности.
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06.11.2022 12:10 Відповісти
Судячи по Вашій реестраціі - ви мало цікавились демократическими цінностями до 27 10 2022
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06.11.2022 12:18 Відповісти
Я рад, что претензии только по дате моей регистрации.
Главное, что сказанное не оспаривается, да и глупо бы было спорить.
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06.11.2022 16:51 Відповісти
Щодо діяльності Пригожина, у мене все сильніше і сильніше з'являється медична аналогія. Якщо в організмі виникає самостійне вогнище життєдіяльності групи клітин, не кероване центром, то закінчується це погано. Треба бути сліпим, глухим та тупим, щоб не зрозуміти, що пригожин це у чистому вигляді онкологія. Зек, який сьогодні отримав право на владу, зброю і пропаганду, бандит що створює армію з таких же бандитів, завтра ця зброя не складе і свою армію не розпустить. Він добиватиметься своїх цілей.
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06.11.2022 07:34 Відповісти
потрібна зброя масового ураження чмобіків й іншої швалі, бо вони будуть воювати до останнього руського
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06.11.2022 07:40 Відповісти
Кожна кухарка буде керувати расєєю (члєнін)
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06.11.2022 07:35 Відповісти
Тому то в царський час і випустили вердикт "О кухаркиных детях".
Мабуть розуміли, що істота, яка виросла в комунальній квартирі в злиднях, не улюблена ніким з дитинства, включаючи і батьків, навіть якщо випадково й дорветься до влади, то не правитиме, а мститиме. Людям, світу, своєму минулому...
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06.11.2022 07:41 Відповісти
і оце лисе чмо з *блом вмершего хробака на кацапні теж атаман?
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06.11.2022 07:45 Відповісти
-"захищати суверенітет мордору"-! Та хто на вашу помийку зазіхав, особливо в Европі? Вони все спокійно там купували. А кацапня влаштувала війну під виглядом зазіхання на їхній суверенітет для того щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем.
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06.11.2022 08:04 Відповісти
Пригожин це страховка ***** від невдоволених в арміі і фсб. Серед московитського стада чвк вже героізовані і романтизовані. Все залежить від московитського бізнесу, політиків та еліт, напевне вони не погодяться щоб іх грабували зеки.
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06.11.2022 08:06 Відповісти
Человек себе армию готовит, будет пирог под названием роися нарезать как будет готов
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06.11.2022 08:43 Відповісти
наполеон 38 не інакше!
заботоксніть його негайно і десь там,
в пансіонаті для даунів, знайдіть йому 3 двійника..
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06.11.2022 09:07 Відповісти
Від "Кієв за три дня" до оборонних споруд в Курській області. Наполеони херові.
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06.11.2022 09:17 Відповісти
Щось я заплутався, спочатку спецоперація, потім мобілізація, тепер їм треба рятувати хоча б болото від розпаду - так що вони хотять???
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06.11.2022 09:35 Відповісти
Самоліквідації
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06.11.2022 10:16 Відповісти
Сто лет понадобилось Раше, чтобы наконец-то настали времена, когда лысая кухарка практически управляет государством !
Скоро вся РФ будет жевать исключительно "манды по-пригожински без соли"
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06.11.2022 10:23 Відповісти
Кухар рулить на расєі - це ж прекрасно!
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06.11.2022 10:32 Відповісти
Зэк Сралин правил в дохлом Совке с октября 1921 года по март..55г...пришел черед очередного Зэка править мавзолейным быдлом...🦍🦍🦍😆
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06.11.2022 10:44 Відповісти
У Генерала Залужного Четыре высших образования+ награда Британской Империи типа крутой Меч...зэк Пригожин никогда не выиграет войну у боевого Генерала Украины...💪🔱
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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06.11.2022 10:49 Відповісти
санкції на цього фашиста, в інтерпол в розшук,
і нагороду оголосити за живого чи не дуже
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06.11.2022 11:38 Відповісти
Цю падаль потрібно гасити
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06.11.2022 16:23 Відповісти
 
 