Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России. Бизнесмен посетил Курскую область, где строят линию обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Пригожин пытается завуалировать свои усилия по укреплению своей независимой опоры власти апелляцией к концепции исторического единства России.

Пригожин заявил, что "российский народ, бизнес, правительство и армия должны объединиться для борьбы за суверенитет России и ее великое будущее", уклонившись от вопроса журналиста о встрече с курскими бизнесменами по поводу организации "ополчений".

Комментарий Пригожина о российской "сплоченной армии" рядом с президентом РФ Путиным, вероятно, был тонко завуалированным сарказмом, учитывая, что Пригожин неоднократно критиковал российские Вооруженные силы.

Пригожин признал, что является независимым субъектом, который, как ранее оценивал ISW, снимает с него некоторые обязательства перед Кремлем и Минобороны России.

Зависимость Путина от сил Пригожина вокруг Бахмута также дает Пригожину такие привилегии, как высказывание своей критики в адрес Кремля или российских Вооруженных сил без существенных последствий.

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