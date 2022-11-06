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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России, - ISW

пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается расширить свое влияние в регионах России. Бизнесмен посетил Курскую область, где строят линию обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Пригожин пытается завуалировать свои усилия по укреплению своей независимой опоры власти апелляцией к концепции исторического единства России.

Пригожин заявил, что "российский народ, бизнес, правительство и армия должны объединиться для борьбы за суверенитет России и ее великое будущее", уклонившись от вопроса журналиста о встрече с курскими бизнесменами по поводу организации "ополчений".

Комментарий Пригожина о российской "сплоченной армии" рядом с президентом РФ Путиным, вероятно, был тонко завуалированным сарказмом, учитывая, что Пригожин неоднократно критиковал российские Вооруженные силы.

Пригожин признал, что является независимым субъектом, который, как ранее оценивал ISW, снимает с него некоторые обязательства перед Кремлем и Минобороны России.

Зависимость Путина от сил Пригожина вокруг Бахмута также дает Пригожину такие привилегии, как высказывание своей критики в адрес Кремля или российских Вооруженных сил без существенных последствий.

Читайте также: Украинцы в Лондоне подали иск против пригожинского "Вагнера" (обновлено)

Автор: 

россия (95660) Пригожин Евгений (399) ISW (493)


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Топ комментарии
+15
Пригожин не бизнесмен. Он военный преступник
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06.11.2022 07:30
+13
Вся кремлівська шобла - це мразь , вбивці і шулєри 😡
нічого людського у цих істот немає і бути не може !!
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06.11.2022 07:27
+13
Росія це країна ЗЕКІВ...завжди була і буде...субкультура АУЄ, ГУЛАГ, русскій блатняк і шансон ...КАДИРОВ - це Сталін, ПРІГОЖІН -Берія.....
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06.11.2022 07:29
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Це їх през, на якого вони заслуговують, він їм ютуб заблокує
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06.11.2022 07:23 Ответить
Какие же кацапы УРОДЛИВЫЕ и МЕРЗСКИЕ ВЫРОДКИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
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06.11.2022 11:43 Ответить
Вся кремлівська шобла - це мразь , вбивці і шулєри 😡
нічого людського у цих істот немає і бути не може !!
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06.11.2022 07:27 Ответить
Росія це країна ЗЕКІВ...завжди була і буде...субкультура АУЄ, ГУЛАГ, русскій блатняк і шансон ...КАДИРОВ - це Сталін, ПРІГОЖІН -Берія.....
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06.11.2022 07:29 Ответить
Пригожин не бизнесмен. Он военный преступник
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06.11.2022 07:30 Ответить
Да там кровавий шлейф от Сирии до Африки на сегодня ( и Украина)
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ вагнеровцев в Африке мир явно заниматься не хочет . А из Африки поступают кровавые брильянты
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06.11.2022 07:34 Ответить
А кто-то всерьез верит в демократические ценности ?!
Деньги, ископаемые, ресурсы ... - вот это и есть демократические ценности.
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06.11.2022 12:10 Ответить
Судячи по Вашій реестраціі - ви мало цікавились демократическими цінностями до 27 10 2022
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06.11.2022 12:18 Ответить
Я рад, что претензии только по дате моей регистрации.
Главное, что сказанное не оспаривается, да и глупо бы было спорить.
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06.11.2022 16:51 Ответить
Щодо діяльності Пригожина, у мене все сильніше і сильніше з'являється медична аналогія. Якщо в організмі виникає самостійне вогнище життєдіяльності групи клітин, не кероване центром, то закінчується це погано. Треба бути сліпим, глухим та тупим, щоб не зрозуміти, що пригожин це у чистому вигляді онкологія. Зек, який сьогодні отримав право на владу, зброю і пропаганду, бандит що створює армію з таких же бандитів, завтра ця зброя не складе і свою армію не розпустить. Він добиватиметься своїх цілей.
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06.11.2022 07:34 Ответить
потрібна зброя масового ураження чмобіків й іншої швалі, бо вони будуть воювати до останнього руського
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06.11.2022 07:40 Ответить
Кожна кухарка буде керувати расєєю (члєнін)
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06.11.2022 07:35 Ответить
Тому то в царський час і випустили вердикт "О кухаркиных детях".
Мабуть розуміли, що істота, яка виросла в комунальній квартирі в злиднях, не улюблена ніким з дитинства, включаючи і батьків, навіть якщо випадково й дорветься до влади, то не правитиме, а мститиме. Людям, світу, своєму минулому...
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06.11.2022 07:41 Ответить
і оце лисе чмо з *блом вмершего хробака на кацапні теж атаман?
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06.11.2022 07:45 Ответить
-"захищати суверенітет мордору"-! Та хто на вашу помийку зазіхав, особливо в Европі? Вони все спокійно там купували. А кацапня влаштувала війну під виглядом зазіхання на їхній суверенітет для того щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем.
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06.11.2022 08:04 Ответить
Пригожин це страховка ***** від невдоволених в арміі і фсб. Серед московитського стада чвк вже героізовані і романтизовані. Все залежить від московитського бізнесу, політиків та еліт, напевне вони не погодяться щоб іх грабували зеки.
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06.11.2022 08:06 Ответить
Человек себе армию готовит, будет пирог под названием роися нарезать как будет готов
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06.11.2022 08:43 Ответить
наполеон 38 не інакше!
заботоксніть його негайно і десь там,
в пансіонаті для даунів, знайдіть йому 3 двійника..
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06.11.2022 09:07 Ответить
Від "Кієв за три дня" до оборонних споруд в Курській області. Наполеони херові.
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06.11.2022 09:17 Ответить
Щось я заплутався, спочатку спецоперація, потім мобілізація, тепер їм треба рятувати хоча б болото від розпаду - так що вони хотять???
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06.11.2022 09:35 Ответить
Самоліквідації
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06.11.2022 10:16 Ответить
Сто лет понадобилось Раше, чтобы наконец-то настали времена, когда лысая кухарка практически управляет государством !
Скоро вся РФ будет жевать исключительно "манды по-пригожински без соли"
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06.11.2022 10:23 Ответить
Кухар рулить на расєі - це ж прекрасно!
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06.11.2022 10:32 Ответить
Зэк Сралин правил в дохлом Совке с октября 1921 года по март..55г...пришел черед очередного Зэка править мавзолейным быдлом...🦍🦍🦍😆
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06.11.2022 10:44 Ответить
У Генерала Залужного Четыре высших образования+ награда Британской Империи типа крутой Меч...зэк Пригожин никогда не выиграет войну у боевого Генерала Украины...💪🔱
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱👍🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧
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06.11.2022 10:49 Ответить
санкції на цього фашиста, в інтерпол в розшук,
і нагороду оголосити за живого чи не дуже
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06.11.2022 11:38 Ответить
Цю падаль потрібно гасити
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06.11.2022 16:23 Ответить
 
 