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Російська ПВК "Вагнер" відкрила оборонний технологічний центр у Санкт-Петербурзі. ФОТО

Російська група "Вагнер" - колись секретна приватна військова компанія, контрольована "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, - відкрила минулої п’ятниці центр військових технологій у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

На думку видання, відкриття "Центру Вагнера" є черговим кроком Пригожина до того, щоб заявити про свої амбіції та відігравати більш публічну роль у формуванні оборонної політики Росії.

До цього Пригожин кілька років працював у тіні та заперечував, що він стоїть за компанією "Вагнер", бойовики якої воюють в Україні. В останні кілька тижні він, навпаки, зміцнював свою присутність в публічному просторі.

На відкритті великої офісної будівлі зі сталі та скла були присутні ветерани у військовій формі та молоді фахівці у галузі технологій та культури, а також виступали націоналістичні та прокремлівські діячі, які говорили, що центр допоможе "зробити нашу велику країну ще краще".

Читайте: ЗСУ знищили понад 500 російських зеків, які поїхали вбивати в Україну. ПЕРЕЛІК

Біля будівлі була припаркована вантажівка із символом Z, яку використовують російські війська в Україні.

"Ми запрошуємо стартапи, які працюють у сфері IT, промислових технологій, а також ті, хто розробляє нові ідеї, які вони готові застосувати в галузі національної оборони", - сказала Анастасія Василевська, прес-секретар центру, де було представлено кілька безпілотних літальних апаратів.

"Ми, звичайно, зацікавлені в проєктах, які можуть виступати як імпортозаміщення", - сказала вона.

Сам Пригожин на відкриття не з’явився.

Також читайте: "Кухар Путіна" Пригожин звинуватив російські еліти у перешкоджанні повній мобілізації в РФ, - ISW

Російська ПВК Вагнер відкрила оборонний технологічний центр у Санкт-Петербурзі 01
Російська ПВК Вагнер відкрила оборонний технологічний центр у Санкт-Петербурзі 02

Автор: 

росія (65346) Санкт-Петербург (277) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+24
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05.11.2022 23:20
+19
Заборонена законом структура на Кацапії відкрила оборонний технологічний центр. В жодній країні так не витирали дупу законом.
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05.11.2022 23:11
+17
Как сделать из гавна варенье при помощи пиара? Спросите у пригожина. Абсолютно никчемная контора,забитая люмпеном-но по телеку прямо супермены🤦
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05.11.2022 23:11
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Сколково 2,0 ?
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05.11.2022 23:09 Відповісти
нет , это захват власти , менты уже ничего с ними не сделают , гражданские запуганные и затурканные , военные - беспомощные с потерянными берегами , офицеры сдохли в Украине ( более не мение толковые ) , а вагнер это опг узаконенное , как и кадыровцы , вот между ними и начнется главный сыр-бор , ...............роиссю ждут такие времена , что 90-ые им покажутся сладким медом и райской жизнью.
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06.11.2022 10:54 Відповісти
на родине открыли ..нетрудно догадаться кто куратор
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05.11.2022 23:09 Відповісти
Нам терміново потрібні декілька Томагавків
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05.11.2022 23:10 Відповісти
Очень хорошая и соблазнительная цель для наших дронов (которых нет и нас там нет )!!!!
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05.11.2022 23:11 Відповісти
Нет, это центр по распилу бюджета, его нельзя трогать.
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06.11.2022 04:28 Відповісти
Как сделать из гавна варенье при помощи пиара? Спросите у пригожина. Абсолютно никчемная контора,забитая люмпеном-но по телеку прямо супермены🤦
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05.11.2022 23:11 Відповісти
Заборонена законом структура на Кацапії відкрила оборонний технологічний центр. В жодній країні так не витирали дупу законом.
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05.11.2022 23:11 Відповісти
Телемарафєт образився.
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05.11.2022 23:45 Відповісти
Закон там - это воля начальника, выраженная прямо или просто угаданная. Юристы занимаются ее обоснованием, но, в принципе, особенно можно не стараться.
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06.11.2022 01:04 Відповісти
Будете кацапи тепер в ньому оборонятися від мобілізованих чмобіків.
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05.11.2022 23:11 Відповісти
Нехилый такой домик у чвк, которые кстати юридически запрещены в рф
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05.11.2022 23:13 Відповісти
Рядом крематорий надо парковать, ради рекламы
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05.11.2022 23:15 Відповісти
Проти Ілона Маска на росії крім Пригожина нема нічого.
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05.11.2022 23:19 Відповісти
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05.11.2022 23:20 Відповісти
На *уй - це відмі́нок.
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05.11.2022 23:21 Відповісти
Когнитивний дисонанс це...
Коли ПВК офіційно відкриває свій офіс, при тому, що, відповідно до законодавства московії, вона є незаконним формуванням.
Але вже років 20 московити живуть з цим і норм! Вони з радістю відправляють своїх рідних на війну, але чомусь (???) обурюються, коли ті там дохнуть, ненавидять чурок, ар, вузькооких, гейропейців, піндосів, чорножопих але, коли припече, тікають не в Сибір, а саме до них, репетують про вялічіє, скрєпи і "можем павтаріть", але не можуть ні газифікувати села, ні провести дороги до них, ні навіть вивчити "русскій язьік", який намагаються врятувати всюди, окрім московії.
ДБЛ! (с)
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05.11.2022 23:25 Відповісти
Те, кто отправляют родственников на войну, и те кто тикают в Европу - не одни и те же. Те, кто может втечь, особо никого не ненавидят. Напротив, они нежно любят. Деньги. ***** контролируют источник настоящих денег. А также может их легко отнять. Так что если, хочешь к этому источнику припасть и там удержаться, приходится делать вид и изображать сугубую лояльность. Раша наиболее явный пример этого ********. Но оно повсеместно. Вот сейчас Маск купил Твитер и грозится уволить половину сотрудников. Сотрудники ссат кипятком Хозяин сказал работать 90 часов в неделю - работают. Сказал всех разбанить, разбанили. Скажет забанить Байдена, забанят. Потому что точно знают, откуда идут ништяки и *******.
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06.11.2022 01:16 Відповісти
Законна ціль.

По ньому треба десяток балістичних ракет запустити.
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05.11.2022 23:25 Відповісти
Виготовлятимуть аналоговнети.
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05.11.2022 23:35 Відповісти
Удивляет масштаб сооружения центра. Это большое, современное, зеркальное здание.
Это отражает значение структуры в России.
И надпись Вагнер..
Имя любимого композитора Гитлера, стало именем для важнейшей военной структуры Путина.
В этом зазеркалье все перевернулось с ног на голову.
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05.11.2022 23:38 Відповісти
Бестселлер 2022 года на Московии:
"Как быстро из российского пушечного мяса приготовить фарш" повар Е. Пригожин.
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05.11.2022 23:54 Відповісти
____в перспективе -Центр талибанА в мАцкве.
Приготовиться "друзъям"из Сомали.
Скрепные, вы сами "братЪев выбираете или впаривают ?!__
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06.11.2022 00:04 Відповісти
А НАРКОЛОГИЧНО - ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ УЖЕ ТАМ ЕСТЬ !?)
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06.11.2022 01:10 Відповісти
нормально так, все по фашистські,

терористична організація відкрила собі офіс у терористичній державі
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06.11.2022 01:22 Відповісти
"Осколково-2"
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06.11.2022 03:15 Відповісти
Продавайте стартапы на тему "Как воевать на Т-62 без аккумулятора",
"Как жить в зимнем окопе в летней форме", "Как ********** с передовой и попать в плен".
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06.11.2022 03:17 Відповісти
В рашці влада перехїодить відкрито в руки терористів
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06.11.2022 16:26 Відповісти
 
 