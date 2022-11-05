Російська ПВК "Вагнер" відкрила оборонний технологічний центр у Санкт-Петербурзі. ФОТО
Російська група "Вагнер" - колись секретна приватна військова компанія, контрольована "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, - відкрила минулої п’ятниці центр військових технологій у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
На думку видання, відкриття "Центру Вагнера" є черговим кроком Пригожина до того, щоб заявити про свої амбіції та відігравати більш публічну роль у формуванні оборонної політики Росії.
До цього Пригожин кілька років працював у тіні та заперечував, що він стоїть за компанією "Вагнер", бойовики якої воюють в Україні. В останні кілька тижні він, навпаки, зміцнював свою присутність в публічному просторі.
На відкритті великої офісної будівлі зі сталі та скла були присутні ветерани у військовій формі та молоді фахівці у галузі технологій та культури, а також виступали націоналістичні та прокремлівські діячі, які говорили, що центр допоможе "зробити нашу велику країну ще краще".
Біля будівлі була припаркована вантажівка із символом Z, яку використовують російські війська в Україні.
"Ми запрошуємо стартапи, які працюють у сфері IT, промислових технологій, а також ті, хто розробляє нові ідеї, які вони готові застосувати в галузі національної оборони", - сказала Анастасія Василевська, прес-секретар центру, де було представлено кілька безпілотних літальних апаратів.
"Ми, звичайно, зацікавлені в проєктах, які можуть виступати як імпортозаміщення", - сказала вона.
Сам Пригожин на відкриття не з’явився.
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Коли ПВК офіційно відкриває свій офіс, при тому, що, відповідно до законодавства московії, вона є незаконним формуванням.
Але вже років 20 московити живуть з цим і норм! Вони з радістю відправляють своїх рідних на війну, але чомусь (???) обурюються, коли ті там дохнуть, ненавидять чурок, ар, вузькооких, гейропейців, піндосів, чорножопих але, коли припече, тікають не в Сибір, а саме до них, репетують про вялічіє, скрєпи і "можем павтаріть", але не можуть ні газифікувати села, ні провести дороги до них, ні навіть вивчити "русскій язьік", який намагаються врятувати всюди, окрім московії.
ДБЛ! (с)
По ньому треба десяток балістичних ракет запустити.
Это отражает значение структуры в России.
И надпись Вагнер..
Имя любимого композитора Гитлера, стало именем для важнейшей военной структуры Путина.
В этом зазеркалье все перевернулось с ног на голову.
"Как быстро из российского пушечного мяса приготовить фарш" повар Е. Пригожин.
Приготовиться "друзъям"из Сомали.
Скрепные, вы сами "братЪев выбираете или впаривают ?!__
терористична організація відкрила собі офіс у терористичній державі
"Как жить в зимнем окопе в летней форме", "Как ********** с передовой и попать в плен".