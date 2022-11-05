Російська ПВК "Вагнер" відкрила оборонний технологічний центр у Санкт-Петербурзі. ФОТО

Російська група "Вагнер" - колись секретна приватна військова компанія, контрольована "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним, - відкрила минулої п’ятниці центр військових технологій у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

На думку видання, відкриття "Центру Вагнера" є черговим кроком Пригожина до того, щоб заявити про свої амбіції та відігравати більш публічну роль у формуванні оборонної політики Росії.

До цього Пригожин кілька років працював у тіні та заперечував, що він стоїть за компанією "Вагнер", бойовики якої воюють в Україні. В останні кілька тижні він, навпаки, зміцнював свою присутність в публічному просторі.

На відкритті великої офісної будівлі зі сталі та скла були присутні ветерани у військовій формі та молоді фахівці у галузі технологій та культури, а також виступали націоналістичні та прокремлівські діячі, які говорили, що центр допоможе "зробити нашу велику країну ще краще".

Читайте: ЗСУ знищили понад 500 російських зеків, які поїхали вбивати в Україну. ПЕРЕЛІК

Біля будівлі була припаркована вантажівка із символом Z, яку використовують російські війська в Україні.

"Ми запрошуємо стартапи, які працюють у сфері IT, промислових технологій, а також ті, хто розробляє нові ідеї, які вони готові застосувати в галузі національної оборони", - сказала Анастасія Василевська, прес-секретар центру, де було представлено кілька безпілотних літальних апаратів.

"Ми, звичайно, зацікавлені в проєктах, які можуть виступати як імпортозаміщення", - сказала вона.

Сам Пригожин на відкриття не з’явився.

Також читайте: "Кухар Путіна" Пригожин звинуватив російські еліти у перешкоджанні повній мобілізації в РФ, - ISW



