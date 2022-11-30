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Італія допоможе Україні у відновленні електромереж, - глава МЗС Таяні

електроенергія,електрика,світло,леп

Італія надасть Україні допомогу у відновленні роботи електромереж, пошкоджених російськими обстрілами.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виступаємо за те, щоб зима пройшла без трагедій для українського народу", - сказав Таяні, який узяв участь у засіданні глав МЗС країн НАТО в Бухаресті.

За його словами, Італія зробить свій внесок у підтримку української електроенергетики, яка зазнала серйозної шкоди внаслідок російських ракетних обстрілів. Зокрема, італійські енергетичні компанії "поставлять необхідні технології для підтримки працездатності електромереж".

Глава МЗС Італії також наголосив: "Немає миру без справедливості для українського народу". Він пояснив, що поки Україна перебуває під загрозою, "буде важко сідати за стіл переговорів".

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Таяні додав,що парламент Італії має ухвалити рішення щодо подальших поставок зброї Україні.

Автор: 

Італія (1590) обстріл (29540) енергетика (2632) електроенергія (6286)


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Квітень 2019!
то був екзамен на ********** - ми його не пройшли - тверда двійка!
маємо, що маємо - цирк в опі і нескінченні відоси-вимагання-закликування...
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30.11.2022 06:22 Відповісти
допомога кажете? - так зелені ж ******* вагонами і кораблями!
запоріжськім зеленим ворам прівет!
тока Василю бронік, тока Петру шолом....
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30.11.2022 06:52 Відповісти
* Привiт. Якщо украi'нською, iнакше суржик.
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30.11.2022 08:39 Відповісти
зверніться на тему ннн...
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30.11.2022 08:48 Відповісти
Не бухаю, поготiв зранку.
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30.11.2022 10:01 Відповісти
 
 