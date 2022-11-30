Італія допоможе Україні у відновленні електромереж, - глава МЗС Таяні
Італія надасть Україні допомогу у відновленні роботи електромереж, пошкоджених російськими обстрілами.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми виступаємо за те, щоб зима пройшла без трагедій для українського народу", - сказав Таяні, який узяв участь у засіданні глав МЗС країн НАТО в Бухаресті.
За його словами, Італія зробить свій внесок у підтримку української електроенергетики, яка зазнала серйозної шкоди внаслідок російських ракетних обстрілів. Зокрема, італійські енергетичні компанії "поставлять необхідні технології для підтримки працездатності електромереж".
Глава МЗС Італії також наголосив: "Немає миру без справедливості для українського народу". Він пояснив, що поки Україна перебуває під загрозою, "буде важко сідати за стіл переговорів".
Таяні додав,що парламент Італії має ухвалити рішення щодо подальших поставок зброї Україні.
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