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США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання
Сполучені Штати Америки 29 листопада оголосили про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку закупівлі електромережевого обладнання для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - йдеться в заяві Державного департаменту.
Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.
Топ коментарі
+5 Володимир Сагайдачний #431992
показати весь коментар29.11.2022 18:42 Відповісти Посилання
+4 Чайка Київ
показати весь коментар29.11.2022 19:05 Відповісти Посилання
+2 Berrimor Cute
показати весь коментар29.11.2022 19:33 Відповісти Посилання
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100027161201186 Володимир Сагайдачний
У мене питання до влади - чому досі усі приватні енергокомпанії не націоналізовані ??? Чому усі кошти, обладнання надходить не державі а приватним енергетичним компаніям ??? До-речі, кінцеві бенефіціари (власники) яких зареєстровані за кордоном.
В нормальних країнах все у приватній власності, тому що тільки так воно не розкрадається, а розвивається.
Приватне обленерго зобов'язане підключити будь-який приватний будинок, в якій би сраці він не знаходився, а колись писали відмови, бо типу немає поряд стовпів.
Питання законодавства і контролю. А не форми власності. Можете порахувати відсоток прибуткових державних підприємств - забудете слово «націоналізація».
"За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше - можливо до "мінус" 39%", - сказала Свириденко.
Дайте лучше оборудование энергетическим компаниям. Будет справедливей и быстрее дойдет до населения.