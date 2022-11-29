США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання

Сполучені Штати Америки 29 листопада оголосили про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку закупівлі електромережевого обладнання для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - йдеться в заяві Державного департаменту.

Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

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