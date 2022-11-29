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Новини Допомога Україні
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США виділяють Україні $53 млн на електрообладнання

трансформатор

Сполучені Штати Америки 29 листопада оголосили про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку закупівлі електромережевого обладнання для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - йдеться в заяві Державного департаменту.

Пакет допомоги включатиме трансформатори, автоматичні вимикачі, обмежувачі перенапруги та інше обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед обленерго стоїть завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, - Шмигаль

Автор: 

Держдепартамент США (1654) допомога (8485) США (23613) електроенергія (6286)


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Топ коментарі
+5


https://www.facebook.com/profile.php?id=100027161201186 Володимир Сагайдачний

У мене питання до влади - чому досі усі приватні енергокомпанії не націоналізовані ??? Чому усі кошти, обладнання надходить не державі а приватним енергетичним компаніям ??? До-речі, кінцеві бенефіціари (власники) яких зареєстровані за кордоном.
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29.11.2022 18:42 Відповісти
+4
Дякуємо.
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29.11.2022 19:05 Відповісти
+2
Без електрики ви б тут не коментували)
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29.11.2022 19:33 Відповісти
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100027161201186 Володимир Сагайдачний

У мене питання до влади - чому досі усі приватні енергокомпанії не націоналізовані ??? Чому усі кошти, обладнання надходить не державі а приватним енергетичним компаніям ??? До-речі, кінцеві бенефіціари (власники) яких зареєстровані за кордоном.
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29.11.2022 18:42 Відповісти
З якого переляку ви вирішили, що приватним компаніям надходять якісь кошти? По-перше, надсилають обладнання, по-друге - обладнання надсилають для відновлення подачі енергії з АЕС, які і так націоналізовані.
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29.11.2022 19:38 Відповісти
Я маю надію що Ви просто не обізнані а не свідомо вводите людей в оману. Усі обленерго приватні, не має жодної державної, це по-перше, а по-друге вважаю Вам не важко буде погугли та подивитись чим володіть приватні енергокомпанії і що обслуговують. Тож не потрібно робити підміну поннять щодо власності АЕС (бо вони звісно державні) та власності розподільчих підстанцій та т.п. які є приватними і які і руйнує русня. Ось чому потрібно їх націоналізувати, щоб кошти та обладнання що надходяь ********** в державні підприємсва а не приватні де кінцеві власники зареєсровані за кордоном (до-речі це теж не важко перевірити). А ще задайтесь питанням чому вони зареєстровані за кордоном а не в Україні ?
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29.11.2022 19:57 Відповісти
Та заспокойтесь, можна, і треба,змусити повернути кошти за надане обладнання. А ті що належать кацапам - потрібно націоналізувати.
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29.11.2022 22:21 Відповісти
Якщо ви досі не зрозуміли, електрообладнання надсилають не від щирого серця, а щоб запобігти катастрофі на наших АЕС.
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29.11.2022 19:39 Відповісти
І знову підміна поннять. Я тільки "За" що США нам допомагають і велика дяка їм за це. У своїй думці я підіймаю інше пиання, перечитайе ще раз, якщо не зрозуміло.
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29.11.2022 20:37 Відповісти
Може ще Нову Пошту націоналізувати і зробити таке лайно як Укрпошта?
В нормальних країнах все у приватній власності, тому що тільки так воно не розкрадається, а розвивається.
Приватне обленерго зобов'язане підключити будь-який приватний будинок, в якій би сраці він не знаходився, а колись писали відмови, бо типу немає поряд стовпів.
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29.11.2022 19:44 Відповісти
Ви вважаєте що НП стратегічне підприємство діяльність (бездіяльність) якого може загрожувати державним інституціям??? До чого тут Ваше запитання??? Невже Ви не усвідомлюєте що це різні речі ???
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29.11.2022 20:04 Відповісти
На даний час дійсно стратегічне, для людей, бізнесу, бійців,...
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29.11.2022 21:02 Відповісти
Приватна власність теж ніяк не може загрожувати державним інституціям.
Питання законодавства і контролю. А не форми власності. Можете порахувати відсоток прибуткових державних підприємств - забудете слово «націоналізація».
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29.11.2022 22:24 Відповісти
Я до того, що у приватній власності всі підприємства працюють значно ефективніше, ніж ''нічийні'' державні, які можна розкрадати роками і жити в збитках і на дотаціях, як от Мотор-Січ, чи Антонова чи Укрзалізниця і купа інших.
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30.11.2022 03:10 Відповісти
Цікаво коли в гугл найшов потужні генератори на 500 кВт і тільки турецьких виробників
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29.11.2022 18:54 Відповісти
Південна Корея нам передала 20шт 450-500кВ. Думаю настільки специфічне обладнання в гугл знайти «важкувато».
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29.11.2022 22:27 Відповісти
Дякуємо.
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29.11.2022 19:05 Відповісти
Без електрики ви б тут не коментували)
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29.11.2022 19:33 Відповісти
Жодній країні світу не вигідно, щоб її економіка не працювала які грошики?
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29.11.2022 19:43 Відповісти
розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, що відключення електроенергії зазнають не лише домогосподарства, але також бізнес та компанії, які вимушені зупиняти свою роботу.

"За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше - можливо до "мінус" 39%", - сказала Свириденко.
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29.11.2022 19:54 Відповісти
Ще напиши, що солдати не спішать воювати, бо їм вигідно отримувати підвищені ЗП.
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29.11.2022 19:47 Відповісти
А чи ти сам солдат?!
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29.11.2022 20:04 Відповісти
Слава США!
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29.11.2022 19:46 Відповісти
Не давайте зеленым гнидам деньги. Разворуют как гуманитарку, автомобили, генераторы ....
Дайте лучше оборудование энергетическим компаниям. Будет справедливей и быстрее дойдет до населения.
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29.11.2022 23:08 Відповісти
 
 